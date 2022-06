Retour sur la 20e édition de la soirée de Remise de Prix

Le 8 juin dernier, la Fondation Émergence a tenu la 20e édition de sa soirée de Remise de Prix, présentée par la Banque Nationale et animée par Jenni Lan et Manal Drissi. Son objectif était de souligner les personnes et organisations ayant contribué à la défense des droits des personnes LGBTQ+.



« Plus que jamais, il faut souligner les efforts et les réalisations exceptionnelles de personnes engagées dans la lutte contre l’homophobie et la transphobie» a déclaré Éric Girard, directeur principal, Affaires juridiques et responsable du segment LGBTQ+ à la Banque Nationale. «Il est essentiel pour nous de soutenir et promouvoir l’inclusion et la diversité. Notre engagement auprès de la Fondation Émergence rejoint ces valeurs qui sont importantes pour nous. Félicitations à tous les lauréats et lauréates. Le travail de sensibilisation doit se poursuivre, et c’est en travaillant ensemble que nous y arriverons».

Lors de cet événement festif, quelques personnes et une organisation ont été nommées lauréates. Les voici :



Prix Laurent-McCutcheon octroyé à Debbie Lynch-White

L’actrice bien connue au Québec a été nommée lauréate du Prix Laurent-McCutcheon. Debbie Lynch-White a affirmé son lesbianisme dès le tout début de sa carrière, et elle a médiatisé de façon positive sa vie privée et sa relation amoureuse pour en faire des exemples d’ouverture et de tolérance afin de sensibiliser le grand public à leur réalité.

Dalice Nkom / Crédit photo : Claude Guillet



Prix Janette-Bertrand remis à Alice Nkom

Toute première femme avocate du Cameroun et sommité dans le domaine de l’activisme pour la défense des droits des personnes LGBTQ+ en Afrique de l’Ouest, Alice Nkom s’est vue décerner le Prix Janette-Bertrand, que cette dernière est venu lui remettre. Reconnue à travers le monde pour son engagement indéfectible dans la défense des victimes de violences policières et de discriminations, elle a en effet aussi défendu les droits des personnes LGBTQ+ dans son pays, où la pénalisation de l’homosexualité existe depuis 1972.



Prix Hommage académique décerné à Michel Dorais

La Fondation Émergence a attribué le prix Hommage académique à Michel Dorais, un sociologue québécois, incontournable spécialiste du genre et des sexualités, et auteur d’ouvrages qui sont devenus des références à travers le monde en apportant un éclairage essentiel à la compréhension des enjeux des diverses communautés LGBTQ+.

Prix Coup de Cœur remis à l’Organisation consultative de la Fierté de l’Équipe de la Défense

La Fondation Émergence a mis en lumière le travail d’un groupe de volontaires qui vient en appui et en soutien à plus de 300 membres des communautés LGBTQ+ au sein de l’Équipe de la Défense canadienne. Ensemble, ils ont déjà mené plusieurs actions structurantes qui ont contribué directement au mieux-être de ces diverses communautés en offrant un environnement de dignité et de respect pour tous. Cette initiative s’inscrit également dans la réconciliation en lien avec la purge visant les militaires LGBTQ+ et c’est pourquoi le prix Coup de Cœur a été remis à l’Organisation consultative de la Fierté de l’Équipe de la Défense. « La Fondation Émergence était vraiment fière de pouvoir remercier officiellement Debbie Lynch-White, Alice Nkom, Michel Dorais et l’Organisation consultative de la Fierté de l ’Équipe de la Défense pour leur audace et leurs efforts, parfois dans un contexte de danger, pour faire émerger un monde plus inclusif des personnes LGBTQ+ », nous mentionnait Patrick Desmarais, Président de la Fondation Émergence, lors de la soirée.



INFOS | fondationemergence.org