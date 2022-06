À la découverte du patrimoine industriel électrique

Chaque été, Hydro-Québec vous invite à visiter ses centrales, barrages et autres installations ! L’occasion est idéale pour découvrir un patrimoine technologique et industriel exceptionnel et pour en apprendre plus sur cette énergie renouvelable bien de chez nous.



Montérégie

Centrale hydroélectrique de Beauharnois

80, boulevard de Melocheville, Melocheville (Québec) J6N 0M1

Vous connaissez la centrale de Beauharnois située à environ 40 kilomètres de Montréal ? Vous serez impressionné par ses 38 groupes turbines-alternateurs qui, alignés sur près d’un kilomètre, en font l’une des plus puissantes centrales au fil de l’eau d’Hydro-Québec. Vous serez émerveillé par ce monument du génie humain et bijou du patrimoine québécois à la magnifique architecture Art déco.



Basses-Laurentides

Centrale de Carillon

240, rue du Barrage, Saint-André-d’Argenteuil (Québec) J0V 1X0

Située à la limite du Québec et de l’Ontario, la centrale de Carillon est la plus puissante centrale aménagée sur la rivière des Outaouais. Elle a aussi été la toute première centrale construite par une équipe d’ingénieurs francophones dans les années 1960. Érigée près de Long Sault, site historique de la bataille de Dollard des Ormeaux, elle vous fascinera par l’ampleur de ses équipements. Avant ou après la visite de la centrale, vous pourrez vous rendre à l’écluse qui perce le barrage et observer les manœuvres des bateaux, dans un décor pittoresque. Et pourquoi ne pas pique-niquer dans le joli parc qui borde l’impressionnante centrale ?



Côte-Nord

Centrale Jean-Lesage Manic-2

Route 389, 22 kilomètres (14 miles) de Baie-Comeau (Québec) G4Z 3B1

Quelles sont les principales composantes d’un aménagement hydroélectrique ? Vous les

découvrirez lors de la visite de la centrale Jean-Lesage et de l’un des plus grands barrages-poids du monde, dont l’un des joints évidés est aussi grand qu’un Boeing 747 ! Une centrale où vous pourrez voir le rotor, une rondelle d’acier de 400 tonnes, tourner au-dessus de vos têtes et sentir toute l’énergie du groupe turbine-alternateur en fonction. À 20 minutes en voiture de Baie-Comeau.



Le barrage Daniel-Johnson et la Centrale Manic-5

Route 389, 212 kilomètres (132 miles) de Baie-Comeau (Québec) G4Z 3B1

Optez pour la magie et laissez-vous ensorceler par le plus grand barrage à voûtes multiples et à contreforts du monde : le barrage Daniel-Johnson. Doté d’une architecture unique, ce véritable témoin du génie québécois est encaissé dans la magnifique vallée de la Manicouagan. Que vous soyez à ses pieds, sur sa crête ou à l’intérieur, vous êtes assuré d’éprouver des sensations fortes. Découvrez ou redécouvrez les années 1960, alors que le chantier Manic-5 battait son plein en visitant l’exposition permanente Une histoire envoûtante.



Aménagement Robert-Bourassa

Accueil et visites C.P. 68, Radisson (Québec) J0Y 2X0

Amateurs de grands espaces, prenez la route de la Baie-James, admirez les paysages nordiques et remontez à la source de l’énergie : l’aménagement Robert-Bourassa vous donne rendez-vous. À l’occasion d’un circuit en autocar, découvrez des ouvrages grandioses, émerveillez-vous au pied d’un barrage aussi haut qu’un immeuble de 53 étages et laissez-vous impressionner par l’escalier géant. En explorant la plus grande centrale souterraine du monde, vous pourriez même avoir la chance de voir de près un énorme groupe turbine-alternateur en réfection.



