Horoscope juillet 2022

Cancer 21 juin au 22 juillet 2022

C’est l’été, on arrive à la saison magique. Et au signe du Cancer. Les nuits éternelles passées à veiller abritent bien des mystères, et des rencontres inouïes, où tout peut arriver. Le natif du Cancer sait comment naviguer dans cette obscurité et une mer de monde, en suivant son intuition. Il y rencontrera souvent la personne qu’il aime depuis toujours. Enfin, jusqu’à ce que le soleil se lève, de bon matin. Pour les mois qui viennent, jusqu’en octobre, Jupiter favorisera sa carrière, il devra s’y consacrer. On pourrait lui offrir une promotion fabuleuse. Ou il obtiendra des contrats substantiels s’il est à son compte. Il arrivera à une belle notoriété. Et c’est maintenant que les artistes du signe arriveront enfin au succès et à la renommée. D’ailleurs, ceux qui se produisent sur scène attireront des foules extraordinaires. Ils connaîtront des succès fous. Même les retraités trouveront une occupation divertissante, leur permettant d’arrondir leurs fins de mois. Pour novembre et décembre, Jupiter en fin Poissons favorisera les voyages de certains. Il en encouragera d’autres à tenter des expériences à côté de lesquelles ils ne voudraient pas passer. Ils auraient l’impression d’avoir raté le party de leur vie. Ils devraient échanger souvent avec des gens d’une grande sagesse, ça les aidera à creuser quelques vérités. Et à faire grandir leur puissance intérieure. D’ailleurs, de janvier à mai 2023, Jupiter de retour en Bélier favorisera encore sa carrière. Certains d’entre eux auront des succès retentissants. Ceux à l’esprit élevé. Et au cœur noble. Ils ne voudront que servir dans la communauté, et ça les emmènera jusqu’au pinacle. La vie affective du Cancer va changer encore, bien qu’il pourrait rester avec le même entourage. C’est juste que les échanges n’auront plus le même sens pour lui. Il pourrait aussi vivre une passion fulgurante, et là c’est vrai qu’il retrouvera un être aimé naguère, il y a longtemps. Pour vivre encore quelques temps, l’un à côté de l’autre. Alors bonne fête le Pierrot lunaire ! Et joyeuse Saint-Jean à tout le monde ! Bonne fête nationale !



Lion

Vous réfléchirez à vos relations, vous en remettrez certaines en cause, où il n’y a plus rien de sérieux. Vous préférerez jaser avec des sages. L’un d’entre eux vous aidera à voir plus clair dans une question intime. Quelqu’un tentera de vous confronter au travail, ou dans la société. Gardez votre calme et vous gagnerez. Et vous aurez des invitations à visiter des gens. Ce seront des rencontres agréables.



Vierge

Vous serez pris par le travail, même si les vacances approchent. Heureusement, vous passerez du temps avec vos meilleurs amis. Vous vivrez de beaux rapprochements. Vous pourriez même en retrouver un que vous aviez perdu de vue. Il vous proposerait un projet surprenant. Mais finalement, plutôt prometteur. Vous aurez de la compagnie pour vivre une expérience attirante. Un peu délinquante.



Balance

Vous vivrez un tournant dans une question d’argent, de finances. Il sera temps de régler des choses et une fois parti, ça devrait se faire à vitesse grand V. Ce qui va vous apeurer, évidemment. Et vous satisfaire ensuite. Vous devriez aussi arriver à un aboutissement au travail. Mais là, pas de surprise, ni de peur. Juste une ou deux larmes de contentement. Vous y vivriez même un moment soudain de gloire.



Scorpion

Vous serez sage, les petits détails de la vie importeront moins pour vous. Vous commencez à mieux comprendrez comment vous avez créé votre vie. En suivant vos attirances par exemple. C’est juste que vous serez parfois en contact avec des gens au caractère fort, et assez contrôlants. Possessifs même. Faudra négocier fort s’il s’agit de votre chum. Ou un autre proche. Un voyage se prépare en secret.



Sagittaire

Vous changez, un côté de votre personne évolue. Vous devenez plus sensible à ce que vous ne voyiez pas avant. Ça donnera plus de sens à des échanges que vous ignoriez presque. Vous aimerez la nuit, les soirées de danse improvisées. Vous y trouverez pas mal d’énergie. Et du monde joyeux. Vos ancêtres et parents disparus auraient beaucoup à vous dire si vous les écoutiez. Tendez l’oreille un peu.



Capricorne

Vous appréciez grandement vos moments de solitude, mais certains sauront vous trouver. Ils auront des choses à vous dire. Et vous saurez quoi leur répondre. Et ainsi de suite. De sorte que, vous verrez une de vos relations prendre un nouveau sens. Plus de pesanteur. On vous fera bien des invitations. Et peut-être même une proposition au travail. Vous oublierez les plus frivoles, pour réfléchir au restant.



Verseau

Vous serez plus attentif à votre santé et aux soins à donner à votre corps. Ne serait-ce qu’en vous couchant lorsque vous êtes fatigué. Et en vous modérant du côté de vos abus préférés. Vous aurez d’ailleurs à travailler à la maison, aussi bien être en forme à ce moment. Et peu importe votre condition, vous devriez faire une rencontre affective. Où il y aura de la fraîcheur, mais aussi de l’intelligence, ne craignez pas…



Poissons

Vous serez heureux d’arriver à l’été, vous savez apprécier toute la magie qui s’y trouve. Vous aurez de beaux échanges avec les gens, l’ambiance sera festive. Vous vivrez de belles soirées. Et ceux qui sont seuls se rapprocheront plus intimement d’un homme qui les touche. Les créateurs du signe seront mieux connus, on verra leur talent. Ils brilleront sur scène. Voire même à la télé ou sur le web.



Bélier

Un changement verra le jour à la maison. En accueillant un coloc par exemple, que vous venez de rencontrer. Ou qui traîne dans votre vie depuis longtemps. Il se peut aussi que vous déménagiez, pour profiter d’une offre fabuleuse, venue à l’Improviste. Et vous mettrez fin à un réflexe défensif, hérité d’une histoire triste du passé. Vous aurez l’air de marcher sur un nuage ensuite, la tête haute. Avec conviction.



Taureau

Vous croiserez des gens avec qui vous aurez souvent des échanges signifiants. Vous saurez alors des nouvelles vous concernant. Il faudra bien y penser avant de réagir. Vous prendrez la route car des gens de l’extérieur vous inviteront. De nouvelles idées font leur chemin dans votre conscience, vous amenant à évoluer bientôt sur un sujet sensible. Arrivée d’un nouveau voisin, une autre histoire débute ici.



Gémeaux

Vous serez satisfait de votre existence, vous n’y changeriez pas grand-chose. Vous serez bien payé là où vous aurez beaucoup travaillé. Vous pourriez même découvrir un nouveau revenu. Ou vous aurez

l’occasion de faire une transaction avantageuse. C’est juste que des gens seront parfois possessifs avec vous, ils voudront vous garder pour eux tout seuls. Alors que vous vous sentez libre comme l’air….