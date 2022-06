Des nouveautés gigantesques pour le centre-ville cet été!

C’est le retour des grands festivals et l’été s’annonce une célébration des retrouvailles de gens d’ici et d’ailleurs. Le centre-ville de Montréal nous attend avec tout un éventail de nouveautés à découvrir, dont les «3GÉANTS » et le déjà célèbre « Anneau ». Avec « Les moments du cœur de l’île », ce sont mille et un moments uniques et festifs qui feront vibrer le cœur de la métropole d’ouest en est, entre la rue Sherbrooke et le fleuve Saint-Laurent. On retrouvera également le Réseau Îlots d’été de l’organisme Aire commune qui fera assurément le bonheur des nombreux adeptes du télétravail en plein air.

Photo du rendu du Géant à la Place Ville Marie / Crédit photo : Les 7 Doigts



3GÉANTS : 3 sites et 3 troupes d’ici

On ne pourra pas manquer les trois structures gigantesques de 15 mètres installées aux Jardins Gamelin du Quartier des spectacles, sur l’Esplanade PVM et au parc Vinet près du Marché Atwater. Pour la durée de MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, du 7 au 17 juillet, ces 3GÉANTS prendront vie avec les troupes du Cirque Éloize, des 7 Doigts et de la Machine de Cirque, deux fois par soir, à 18 h et à 21 h 30. Ce projet artistique et touristique exceptionnel, présenté par Ivanhoé Cambridge, offrira donc trois spectacles différents et un total de 60 représentations extérieures gratuites.



L’Anneau de Claude Cormier à la Place Ville Marie

L’installation L’Anneau de la firme d’architecture montréalaise Claude Cormier + Associés, qui nous avait donné les Boules roses puis 18 Nuances de gai dans le Village, a déjà marqué les esprits chez nous et partout autour de la planète. La structure d’acier inoxydable de 30 mètres de diamètre établira une connexion entre la croix du mont Royal et la Place Ville Marie ainsi qu’entre l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth et l’avenue McGill College. Nouvelle porte symbolique du centre-ville, L’Anneau accueillera autant les travailleurs qui y reviennent que les touristes du monde entier qui voudront s’y rassembler et photographier ce nouveau symbole de Montréal!



Les moments du cœur de l’île

Avec le retour des festivals et événements qui nous ont tant manqué, on aura aussi droit à de merveilleux projets d’animation et d’aménagement dans les rues de la métropole. Ça va bouger et bouillonner au centre-ville alors que festivaliers d’ici et d’ailleurs profiteront de huit « oasis » en plus de centaines d’animations culturelles chaque jour, à l’extérieur comme dans les salles. Le « cœur de l’île », zone délimitée par les rues Atwater et l’avenue Papineau d’ouest en est et par la rue Sherbrooke et le fleuve du nord au sud, proposera de nouvelles places publiques, des activités originales et nos retrouvailles avec les terrasses, commerces et restaurants du secteur. Envie d’une plage? L’oasis Plage Saint-James sur le parvis de l’église du même nom promet un vrai dépaysement! La place des Festivals se verra dotée d’une centaine d’arbres en pot et d’une fontaine offrant ombre et fraîcheur à qui voudra en profiter. On pourra aussi manger, danser et vibrer avec des artistes locaux aux Jardins Gamelin dans le plus pur esprit de l’inclusion et de la diversité. La nouvelle place du Quartier des spectacles, l’Esplanade Tranquille, en hommage à la librairie Tranquille et à son propriétaire, Henri Tranquille, proposera aux petits et grands des divertissements à l’image de notre ville et des « moments du cœur de l’île ».

Photo des Jardins Gamelin / Crédit photo : Alexandre Choquette



Aire commune et green desking

Envie de travailler dehors? Aire commune comble les adeptes du télétravail en plein air avec son Réseau Îlots d’été, soit 40 espaces de travail extérieurs accessibles gratuitement avec Wi-Fi et électricité dans les différents quartiers de Montréal. Il s’agit du plus important réseau d’espaces de travail extérieurs en Amérique du Nord. À ces aires de travail vertes s’ajoutent des terrasses festives, des événements musicaux et des forfaits d’hébergement. Aire commune propose également des sites extérieurs spéciaux sur l’avenue de l’Esplanade, à Lachine et dans le Vieux-Montréal, de même qu’un espace libre-service sur l’Esplanade PVM. Avec en plus des collaborations avec les festivals comme le Jazz et Osheaga, Aire commune multiplie les occasions d’associer travail et plaisir. Ça vous tente? Rendez-vous sur www.mtl.org/fr pour en savoir plus!



INFOS | 3 Géants : montrealcompletementcirque.com

L’Anneau : Ivanhoé Cambridge redessine le visage du centre-ville de Montréal grâce à

l’Anneau, une installation artistique signée Claude Cormier + Associés – Ivanhoé Cambridge ivanhoecambridge.com

Les moments du cœur de l’Île : lecoeurdelile.com

Aire commune : airecommune.com