Place à la richesse de l’art de la drag au Québec!

Queb Drag Race 2022 est la toute première édition d’un concours de talents ayant pour but de faire rayonner la richesse de la culture drag du Québec auprès d’un public élargi.



Ce concept est l’idée un peu folle de Mathieu Michaud alias Suzie Slim. « Je suis fan des drag queens et de tout l’univers de la drag. J’ai eu pour cette forme d’art un immense coup de cœur, qui m’a poussée à un coup de tête! Je me suis dit, pourquoi ne pas créer un concours qui correspond mieux à l’A.D.N. de cette forme d’art, c’est-à-dire, la scène? Pourquoi ne pas faire des spectacles dans des salles réputées, à la hauteur du glamour propre à la drag? Faire rayonner les drags établies et aider à faire émerger la relève, au-delà de la scène des bars, auprès d’un public plus large? Et je me suis laissée emporter. »



« La drag est un art qui coûte cher, alors que les cachets ne sont pas très élevés, mais j’ai une vision d’appuyer les drags et de leur donner des opportunités de spectacles plus grandes, plus grandioses et plus nombreuses. »



« Je fais de la drag depuis moins d’un an, mais je me suis fait rapidement de nombreux amis drags et j’ai été tellement éblouie par leur immense talent, que j’ai eu envie de les faire connaître à tout le monde! J’ai osé croire à mon rêve et j’ai approché Barbada, qui a eu la générosité d’agir comme ma mentor et même d’animer le concours. À ce moment-là, c’était parti! », d’expliquer Suzie Slim.

Sébastien Potvin, connu sous le nom de scène Barbada de Barbades, est une star montante sur la scène télévisuelle, débutant une toute nouvelle émission pour enfants à saveur musicale intitulée Barbada sur ICI TOU.tv, un retour au petit écran après avoir été vu l’automne dernier dans Call Me Mother, sur OutTV. Elle fait également partie de la série documentaire Ils de jour, Elles de nuit qui suit la vie quotidienne de trois drag queens expérimentées et trois drag queens débutantes.

LeShawna a été le choix du public pour la première soirée d’audition, et s’assure donc une place au quart de final qui aura lieu le 17 octobre au Lion d’Or.



« Mon expérience sur la série Call Me Mother m’a bien préparée pour ce nouveau concours », souligne Barbada. « J’ai vu ici l’opportunité d’aider Suzie à grandir, tout en contribuant à faire rayonner l’art de la drag dans la culture populaire au Québec. Bien sûr, j’ai posé beaucoup de questions et je me suis assurée que le projet soit viable, que des cachets justes soient octroyés, que des prix intéressants soient offerts et que les coûts de location des salles soient couverts. J’ai eu des réponses claires et sécurisantes sur le sérieux qui anime Suzie Slim, qui est allée jusqu’à fonder une maison de production et à faire affaires avec une agence de marketing. »



Une première soirée d’auditions a déjà eu lieu à Québec, en mai. Une deuxième se tiendra à Sherbrooke, le 30 juin, au Théâtre Granada, puis deux autres soirées à Montréal, les 20 août et 16 septembre, au Cabaret Lion d’Or.



Il faudra attendre cet automne pour assister au concours comme tel, qui se déroulera en trois temps au Cabaret Lion d’Or. Le jury sera composé de nulles autres que Lady Boom Boom et Aizysse Baga, aux côtés de Suzie Slim, sans oublier les invités : une brochette d’artistes, drags et autres, à faire rougir d’envie.



Non pas trois, mais bien quatre finalistes se partageront une somme totale de 5 000 $, plus quelques alléchants bonus. Qui sera donc la nouvelle star parmi les stars de la drag au Québec? Le vote du public compte à chaque étape… Il faudra assister au couronnement lors de la grande finale de Queb Drag Race 2022, le 1er décembre prochain, pour le découvrir!



En attendant, Suzie Slim et ses invités seront à Trois-Rivières, le 16 juillet prochain, pour l’une des savoureuses soirées LOL & POP, à saveur drag et musique pop.



INFOS | Queb Drag Race 2022

facebook.com | quebdragrace.com