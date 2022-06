Vacances à voile

Navigeant depuis son tout jeune âge, des lacs de l’Estrie au lac Champain, et jusqu’au Antilles — là où il offrait des vacances charter pour hommes seulement —, Richard Proulx offre maintenant le même type de vacances, cet été, au Lac Memphrémagog sur un bateau de 25 pieds et au lac Champlain sur des voiliers plus gros.

Richard Proulx

Et, cet automne, il envisage la Grèce et/ou les Antilles, et pour cet hiver la Guadeloupe, la Martinique, les Sainte, la Dominique. «C’est la demande qui fixera les destinations», nous a-t-il confié. Plusieurs quillards (un voilier possédant un lest, placé très bas) sont disponibles offrant entre 3 et 5 chambres. Les activités proposées sont multiples : plongée en apnée, randonnées sur les iles, découverte des baies et des petits villages portuaires, prendre du soleil et surtout naviguer où le vent nous porte au rythme de sa force.



Les groupes peuvent se former à l’avance avant la réservation ou vous pouvez vous glisser dans un groupe existant ou qui se formera. Étant donné la grande flexibilité, des conditions minimales s’appliquent afin de garantir la rentabilité. Les repas seront partagés sur les voiliers, on devra participer à la préparation des repas et à l’entretien journalier. Vous pourrez participer aux manœuvres du capitaine Richard, si le goût vous en dit, et accepter son moussaillons Jappy un petit cocker poilu de 10 ans. Richard se fera un plaisir de vous partager ses connaissances des vents et des règles maritimes.



«Une page web sera disponible sous peu mais des rencontres zoom de groupe me semblent préférables afin de favoriser la création de groupe et découvrir les affinités de chacun» précise Richard Proulx. Vous pouvez lui texter vos intérêts et vos disponibilités pour la séance. «Connaitre les destinations gouts et intérêts de chacun est important, afin de planifier une vacance adaptée pour votre plus grand plaisir», termine Richard.



INFOS | Contactez Richard Proulx par téléphone au 450-242-1334