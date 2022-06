Monsieur Jean – L’art de recevoir

Entrez dans l’univers unique, surprenant et magique de Monsieur Jean! Cet hôte hors du commun vous invite à séjourner dans son établissement élégant et original situé en plein cœur du Vieux-Québec avec, par conséquent, tout à proximité. En plus de son emplacement idéal, cet hôtel-boutique de 49 chambres offre une vue extraordinaire sur le fleuve Saint-Laurent, mais aussi sur la vieille ville, notamment la rue Saint-Jean, l’Édifice Price et l’Hôtel de ville de Québec. Ouvert en 2019, Monsieur Jean représente l’union parfaite entre design contemporain, hospitalité moderne et patrimoine historique de la destination. Un véritable petit bijou à découvrir.



Des commodités luxueuses

Goûtez à l’élégance et à la somptuosité! Toutes les unités sont aménagées d’un lit de très grand format et d’un coin-cuisine complètement équipé. Des options de studios avec deux lits sont également disponibles. Les chambres supérieures avec terrasses privées extérieures sont très prisées. D’ailleurs, ces dernières peuvent inclure un foyer extérieur afin de passer des soirées inoubliables au coin du feu en bonne compagnie. Ces chambres vous feront profiter au maximum de toute l’effervescence du Vieux-Québec. Chaque salle de bain est munie d’une douche à l’italienne, d’un plancher de céramique chauffant, d’un revêtement de marbre et de miroirs faits de feuilles d’or, qui sauront conquérir même les plus exigeants. Certaines pièces sont également munies d’une baignoire autoportante, parfois même avec une magnifique vue directement sur la rue St-Jean.



Une large gamme de service

Pour vous restaurer, Monsieur Jean vous propose l’épicerie-café Bobu ouverte à tous. Rempli de produits locaux, cet espace charmant et agréable ne vous laissera pas sur votre faim! Votre santé étant une priorité, votre hôte attentionné a récemment inauguré une salle de massothérapie afin d’offrir des soins en solo ou en duo sur place. Une toute nouvelle salle de sport complètement équipée a également été ajoutée dans l’établissement afin de vous permettre de vous dépenser autant que vous le souhaitez durant votre séjour.



Monsieur Jean a la possibilité d’accueillir jusqu’à 112 invités dans ses deux salles banquet lumineuses et spacieuses. Équipées à la fine pointe de la technologie, ces dernières s’adaptent pour toutes les occasions, de la réunion formelle à la réception festive. De plus, de nombreux autres services sont mis à votre disposition pour votre confort et votre bien-être, tel qu’une borne d’enregistrement afin de faciliter votre arrivée et votre départ, une bibliothèque avec des jeux de société, un distributeur d’histoires courtes et bien plus encore!



Arrêtez le temps

Vous souhaitez prolonger votre expérience chez Monsieur Jean et profiter le plus possible de son hospitalité hors-pair? Plusieurs rabais sont disponibles notamment pour les séjours de plus d’une nuit afin de vous récompenser de votre fidélité : monsieurjean.ca



Réservez directement sur le site web de l’hôtel avant le 4 septembre 2022 pour des séjours jusqu’au 31 décembre 2022 et obtenez :

• 5% de rabais pour tout séjour de 2 nuits

• 15% de rabais pour tout séjour de 3 ou 4 nuits

• 1 nuit complètement gratuite lorsque vous réservez un séjour de 5 nuits



Qu’attendez-vous? Du ciel étoilé de ses lieux au confort de ses peignoirs, le caractère

exceptionnel et distingué de Monsieur Jean ne demande qu’à être admiré.



Découvrez du même coup l’architecture magnifiquement préservée de la ville fortifiée.Du Château Frontenac avec la terrasse Dufferin en passant par le quartier Petit Champlain et la rue du Trésor, venez sillonner cette destination féérique, peu importe la saison. Québec regorge aussi de musées, de théâtres et de salles de spectacles qui n’attendent que vous, sans oublier les festivals bien d’ici. Vous ne risquez pas vous ennuyer! Sans oublier la généreuse scène culinaire de la Capitale-Nationale, qui sait plaire à tous les palais.



Créez des souvenirs qui seront gravés à jamais dans votre mémoire : pour vous guider dans votre choix d’activité, Monsieur Jean a mis à votre disposition son journal des bonnes adresses à Québec, disponible dans chacune de ses chambres. Un service de conciergerie est aussi offert en tout temps, afin de veiller sur chaque détail concernant votre séjour. Encore une preuve de l’art de recevoir sans faille de l’équipe de Monsieur Jean, à l’image de son propriétaire : charmante, chaleureuse, dynamique et à l’écoute de ses invités!



Par Aïnhoa Laric



INFOS | MONSIEUR JEAN, L’HÔTE PARTICULIER,

2, Pierre-Olivier-Chauveau, Québec (QC) G1R 0C5

T. 418 977-7777 ou 1 833 258-1777 (sans frais) | www.monsieurjean.ca