Festival Fantasia 2022, pleins feux sur le monde du cinéma de genre!

Le Festival international de films Fantasia effectuera un retour en force en salle pour célébrer sa 26e édition avec une dynamique programmation de projections, de panels, d’ateliers et d’événements, du 14 juillet au 3 août 2022. Fidèle à la tradition d’élever de nouvelles voix, de visions cinématographiques radicales et d’œuvres de genre pionnières, la programmation de cette édition mettra aussi fièrement l’accent sur le cinéma de genre queer.



LA PIETÀ d’Eduardo Casanova (Espagne)

Le festival présentera notamment le film LA PIETÀ d’Eduardo Casanova (Espagne). Selon les mots de son créateur, «La Piedad c’est un film d’horreur non conventionnel ». Cette odyssée surréaliste qui mélange les genres parle d’une relation toxique entre une mère et son fils, et il le fait en établissant un parallèle entre une ville et la dictature nord-coréenne. D’un point de vue esthétique, Casanova promet «un univers différent», quelque chose «d’aussi sombre que ses personnages. Nous avons tous vécu une relation toxique, que ce soit avec un partenaire, un ami ou avec notre propre famille. Les relations sont profondément compliquées, je suis sûr que quiconque est ou a été dans une telle relation, mais… comment s’en sortir ?»

COMPULSUS de Tara Thorne (Canada)

Thriller qui mélange cinéma indépendant et fantasme de vengeance axé sur la colère des femmes, COMPULSUS de la Canadienne Tara Thorne met en avant-plan le manque de conséquences pour les hommes qui utilisent la violence contre les femmes. Dans ce monde, une femme queer prend les mêmes libertés que les agresseurs en les matraquant et les mutilant sans crainte de se faire prendre. Un film qui ne manquera pas de surprendre…

Dans le genre horreur, vous pourrez voir l’exploration cauchemardesque HUESERA de Michelle Garza Cevera (Mexique), sur la grossesse et le compromis de soi. Puis, fraîchement sorti de sa première au festival de Tribeca, le film SWALLOWED de Carter Smith (États-Unis) est une histoire d’amitié entre Benjamin (Cooper Koch) et Dom (Jose Colon) qui se dirigent vers Los Angeles, avec le rêve que Ben devienne un acteur porno professionnel. Bien que Dom proclame qu’il soit hétéro, leur amitié est délicatement mêlée d’une tension sexuelle évidente et d’une profonde connexion émotionnelle.

HUESERA de Michelle Garza Cevera (Mexique) SWALLOWED de Carter Smith (États-Unis)



Le plus récent film d’Addison Heimann (États-Unis), HYPOCHONDRIAC propose la descente psychologique obsessive de Will qui, 18 ans après que sa mère ait tenté de le tué alors qu’il n’avait que 12 ans, mène une existence heureuse avec son conjoint, Luke (Devon Graye), jusqu’au jour où des colis commencent à lui contenant des messages enregistrés par sa mère paranoïaque. Disons que les choses se dégraderont à partir de là…

HYPOCHONDRIAC d’Addison Heimann (États-Unis)



Puisant dans son expérience en danse et en théâtre, la réalisatrice montante de films indépendants Amanda Kramer (PLEASE BABY PLEASE, également présenté au festival de cette année) nous invite à un spectacle télévisé aux heures de grande écoute nommé GIVE ME PITY!: une comédie délicieuse, embarrassante et teintée d’horreur Également, deux documentaires LGBTQIA+ sont à l’honneur : SIRENS (États-Unis/Liban) suit le premier groupe métal entièrement féminin du Moyen-Orient, Slave to Sirens, dans sa quête de succès et d’émancipation ; et la chronique de lutte queer OUT IN THE RING de Ry Levey (Canada) qui a récemment remporté le prix du meilleur long métrage documentaire canadien au festival de films LGBT Inside Out de Toronto !

PLEASE BABY PLEASE d’Amanda Kramer SIRENS de Rita Baghdadi (États-Unis/Liban) GIVE ME PITY! d’Amanda Kramer OUT IN THE RING de Ry Levey (Canada)



Voilà vraiment toute une sélection de films que vous aimerez voir ! En plus des nombreux autres films proposés par Fantasia, et dont plusieurs projections en premières mondiales !



INFOS | Festival international de films Fantasia, du 14 juillet au 3 août 2022.

fantasiafestival.com