L’été musical de l’Orchestre Métropolitain après deux ans d’absence

L’Orchestre Métropolitain renouera avec les publics de Montréal, Saint-Sauveur, Lanaudière et Charlevoix et reprendra, du 8 juillet au 7 août, ses concerts de la saison estivale dans quatre arrondissements de Montréal, devenus plus indispensables que jamais après deux années de pandémie!



Cette tradition des concerts d’été se poursuit depuis 40 ans et propose cette année plusieurs rendez-vous musicaux pour mieux se retrouver, profiter d’une évasion extraordinaire et continuer à tisser des liens toujours aussi chaleureux et accueillants avec le public !



L’OM prend l’air aux quatre coins de Montréal du 8 au 16 juillet

Dans le cadre de sa série estivale « L’OM prend l’air » animée par la musicologue Marilou Garon et qui s’échelonnera du 8 au 16 juillet prochain, l’OM sous la direction de la cheffe d’orchestre montréalaise Mélanie Léonard offrira cinq concerts gratuits dans quatre parcs montréalais! Laissez-vous bercer par la Symphonie no 3 de Louise Farrenc et la Symphonie no 5 de Beethoven le 8 juillet au parc Marie-Claire Kirkland-Casgrain dans l’arrondissement LaSalle, le 9 juillet au parc Saint-Jean-Baptiste dans l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, le 13 juillet au parc Ahuntsic dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville ainsi que les 15 et 16 juillet au tout nouveau Théâtre de Verdure du Parc Lafontaine dans l’arrondissement Plateau Mont-Royal, dont la nouvelle configuration permet d’accueillir jusqu’à 2500 personnes.



Le concert au pied du mont Royal le 2 août, sous la direction de Yannick Nézet-Séguin

Le concert au pied du mont Royal est l’un des rendez-vous de l’Orchestre Métropolitain parmi les plus attendus cet été! L’événement qui se déroule depuis 2019 au pied du parc du mont Royal incarne la volonté de l’OM et de son chef Yannick Nézet-Séguin de rejoindre le plus grand nombre de Montréalaises et de Montréalais, en offrant un concert symphonique gratuit dans ce lieu accueillant qui symbolise de si belle façon notre métropole ! À l’image de Montréal, ville cosmopolite où s’entrecroisent toute la richesse et la diversité des cultures qui la composent, le programme de cette année propose entre autres un extrait de la Symphonie no 3 de Louise Farrenc et la célèbre Symphonie no 5 de Beethoven. L’animation du concert a de nouveau été confiée à Pénélope McQuade, une « amie » de l’OM depuis plusieurs années, elle qui avait d’ailleurs animé le dernier concert de l’Orchestre à cet endroit, à l’été 2019, et qui avait accueilli une foule de 35 000 personnes !



Le 5 août au festival des Arts de Saint-Sauveur

Après trois ans d’absence, l’OM est enfin de retour au Festival des Arts de Saint-Sauveur, dans un concert dirigé par Yannick Nezet-Séguin. Aussi diversifié qu’envoûtant, le programme de ce concert est à l’image de l’Orchestre, où tradition, contrastes et inclusion s’entrecroisent dans une volonté de partage et de communion avec le public qui lui a tant manqué.



Une première résidence et un concert le 23 juillet au Domaine Forget de Charlevoix!

Sous la direction de Yannick Nézet-Séguin et aux termes de sa toute première résidence dans ce lieu enchanteur, l’OM se produira en concert dans le cadre du Festival international du Domaine Forget le 23 juillet, aux côtés de l’altiste de renommée internationale Antoine Tamestit, dans un programme romantique à souhait, incluant la célèbre Symphonie no 6, « Pathétique » de Tchaïkovski !



3 rendez-vous avec l’OM au Festival de Lanaudière

Cet été, les mélomanes sont conviés à trois rendez-vous incontournables avec l’OM et Yannick Nézet-Séguin lors du prochain Festival de Lanaudière ! Rossinimania, le 31 juillet, est un hommage symphonique à Rossini mettant de l’avant un trio de surdoués formé de la mezzo-soprano québécoise Rihab Chaieb et les Américains Lawrence Brownlee, ténor et Michael Spyres, bary-ténor. Le 6 août, Wagner épique réunira l’OM et trois des plus grands chanteurs wagnériens d’aujourd’hui : la soprano américaine Christine Goerke, le ténor américain Brandon Jovanovich et l’Allemand Franz-Josef Selig, basse. Une soirée épique, mettant de l’avant deux chefs-d’œuvre du répertoire lyrique : la suite de Pelléas et Mélisande (Abbado) et le 1er acte de Die Walküre. Enfin, c’est à l’OM que reviennent les honneurs de clore la 45e édition du Festival de Lanaudière avec un dernier concert qui réunira pour le plus grand bonheur de tous Yannick Nézet-Séguin, l’Orchestre Métropolitain et la pianiste Hélène Grimaud, dans un programme qui fera la belle part à Félix Mendelssohn et Robert Schumann, qui incarnent, chacun à leur manière, l’apothéose du romantisme allemand, ainsi que Fanny Hensel Mendelssohn, la sœur de son illustre frère dont l’écriture novatrice et audacieuses côtoie modernité et tradition!



Saison 2022-2023 : « Nos récits symphoniques »

Profitez de l’été pour recharger vos batteries et renouveler votre carnet de concerts en visitant le site de l’OM qui a fait peau neuve! Plus dynamique et intuitif, partez à la découverte de tous les Récits symphoniques que l’Orchestre et son chef Yannick Nézet-Séguin vous ont concoctés. Cette prochaine saison débutera le 25 septembre avec un grand concert d’ouverture qui mettra de l’avant la chanteuse Elisapie dans sa toute première œuvre symphonique écrite de sa plume!



Une supplémentaire pour Mélissa Bédard et Kim Richardson

L’OM annonce également une supplémentaire pour le concert de Noël Un air de Fêtes,

le 2 décembre, avec les chanteuses Mélissa Bédard et Kim Richardson !



INFOS | Le site Internet de l’OM a fait peau neuve, profitez-en pour découvrir

la saison 2022-2023 | orchestremetropolitain.com