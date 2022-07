Love Festival, le happening danse vitaminé pour la Fierté

Du 4 au 7 aout, il va vous falloir prendre votre vitamine C, de la glucosamine et des boissons énergisantes pour vous préparer pour le Love Festival. Quatre partys en tout sont à l’honneur cette année. Avec des DJ de renommée internationale et des artistes invités pour vous divertir et vous propulser dans un univers parfois féerique, où la musique de certains des meilleurs DJ d’ici et d’ailleurs vous transportera dans l’Éden des Circuit Parties, finalement de retour après la pandémie. Danseurs podiums sexy, décors thématiques, éclairages élaborés, etc., il y en aura pour tous les goûts durant ce week-end de la Fierté des plus festifs.

« La dernière fois qu’il y a eu le Love Festival c’était en 2019. On a donc été absents durant deux ans à cause du coronavirus. Mais là, nous sommes de retour et on y a mis le paquet cette année parce qu’on sent que les gens sont prêts à sortir après avoir été enfermés chez eux durant deux années. Nous sommes associés à Fierté Montréal pour l’ensemble de ce week-end de partys », de dire enthousiaste Pascal Lefebvre, porte-parole de District Events qui organise ce festival. Le Love Festival est aussi associé aux partys PRISM de Toronto.

Oz

En ouverture le jeudi 4 aout, le party Oz présenté par Glitter Productions propose l’excellent DJ Kev J (Montréal) et Henrique Viana (Brésil), pour commencer ce week-end en beauté. Imaginez-vous partir sur la fameuse « Yellow Brick Road » et ses personnages colorés… Vous pouvez d’ailleurs y aller déguisé.e.s. Pourquoi ne pas laisser aller votre imagination et votre créativité ! Les drags Adriana The Bombshell, de la saison 2 de Canada’s Drag Race, et LaDragOnFly offriront de belles prestations ce soir-là. De 22 h à 3 h au club Newspeak, sur la rue Sainte-Élisabeth, à deux pas du Village.

Locker Room

La 3e édition du party Locker Room occupera encore une fois le Bain Mathieu le vendredi 5 aout, de 22 h à 3 h. Amateurs de tenues sportives, de jockstraps, de maillots de lutte, etc., ce party est assurément pour vous ! Pour mettre de l’ambiance, on a embrigadé les sympas DJ Chris Mortagua (Montréal), en ouverture, et Karsten Sollors de Chicago. « Karsten a étudié à Montréal, il connait bien la ville et il aime jouer ici, il a déjà performé à l’époque du Parking », explique Pascal Lefebvre. « La vedette porno internationale no 1 au monde, Cade Maddox, sera du party. Les gens l’aiment beaucoup et ce sera à ne pas manquer. C’est un des partys dont on s’arrache les billets, tellement c’est populaire dans la communauté. Mais on gardera quelques billets à la porte, le soir même. »

Party District + Papa Édition Fierté

Le lendemain (de 22 h à 3 h), il faudra se diriger vers le MTELUS pour une soirée des plus endiablées ! Le samedi 6 aout, place au Party District + Papa Édition Fierté. C’est le plus gros Party District de l’année. « Nous offrons deux salles ici, l’une avec les DJ internationaux et l’autre, la M2 Montréal, où sera mis en valeur les talents d’ici avec Paskal Daze et Alain Jackinsky », dévoile Pascal Lefebvre. « En plus, nous nous associons avec les fameux partys Papa. Ce sera une production d’envergure, avec des décors, des danseurs podiums, des cadeaux, etc. Un gros, gros party pour la Fierté. »

DJ Suri

Il faudra vous préparer à bouger, à vous déhancher, à vous surpasser sur le dance floor parce que, pour la grande salle, on a recruté des DJ de haut calibre aux rythmes effrénés, hypnotiques et énergiques. D’abord, il y a Alex Lo (Miami), un résident de la tournée internationale des Partys Papa, DJ Suri ou de son vrai nom Juan Manuel Surian Garrido (Espagne), qui fait aussi partie des tournées Papa. Comme si tout cela ne suffisait pas, on a invité la chanteuse Beth Sacks à y faire une prestation. Habituée aux Circuit Parties, Beth Sacks collabore depuis 2012 avec DJ Aron pour créer des mélodies qui sont devenues de véritables hymnes house lors de grands partys et d’événements de la Fierté un peu partout dans le monde, de Tel Aviv à Washington ou Miami en passant par Mykonos, les activités WE Party de Madrid et Londres ou encore The Week au Brésil. Bref, vous en aurez le souffle coupé, tenez-le-vous pour dit !

Revival

Il va falloir vous garder quelques énergies pour REVIVAL, le party de clôture du Love Festival, le dimanche 7 aout de 22 h à 3 h au MTELUS, dont la thématique sera « Une aventure sous les mers » ! Après une finale époustouflante récemment lors du PRISM à Toronto, cette organisation nous proposera la même qualité de production majeure à Montréal. Avec les DJ internationaux Micky Friedman (Allemagne) et Las Bibas From Vizcaya (Brésil). Ici, on a fait appel à la drag de renommée internationale Sofonda Cox pour émerveiller encore plus le public. Sunny Fung et Jeff Christensen signent les magnifiques costumes, alors que les fabuleux décors sont une création de la firme 3DXINC de Miami. Le tout est sous la direction artistique de Gairy Brown. « Mais attention, en plus il y aura un DJ surprise dont on ne peut révéler le nom encore », dit avec un large sourire Pascal Lefebvre.

« Cette année, nous avons plusieurs partenaires pour ce Love Festival, dont Fierté Montréal. C’est important de collaborer tous ensemble pour qu’il y ait un renouveau, pour ramener des touristes à Montréal, pour qu’il y ait une renaissance après ces deux années de pandémie. On espère que les gens et les touristes seront au rendez-vous. C’est bon pour la communauté et pour le Village », explique Pascal Lefebvre.

Après le week-end du Love Festival, la prochaine édition du Party District se déroulera lors du Black & Blue, le samedi 8 octobre, et le Club Soda a été réservé à cet effet. En fin d’année, le dernier District de 2022 aura lieu, lui aussi, au Club Soda, le 16 décembre prochain, soit un peu avant Noël. « On va voir comment ça se passe cette année pour planifier la cédule de partys pour l’an prochain », poursuit Pascal Lefebvre. « On se limite à quatre événements cette année. Nous sommes confiants que tout ira bien et on espère surtout qu’il n’y aura pas de nouveaux variants qui obligent de tout fermer comme l’an passé. […]»

• • •

Normandie

Du côté du Normandie, il y aura bien un Tea Dance de la Fierté, l’après-midi du dimanche 7 aout, avec le DJ David Laguer. Quant à la traditionnelle épluchette de blé d’Inde, elle se tiendra le 4 septembre. « Nous sommes contents, la clientèle est revenue au Normandie, on a souvent des groupes qui réservent à l’avance pour le karaoké et, pour l’été, nous avons deux belles terrasses », rappelle Pascal Lefebvre, également le propriétaire de ce bar. « C’est presque revenu au même niveau qu’avant la pandémie. Les gens sont heureux de pouvoir sortir s’amuser à nouveau. Ça fait du bien à tout le monde ». 6

INFOS | Pour les billets du Love Festival : lovefestivalmtl.com