La plus cute des collaborations

Tout a commencé quand la SAQ a lancé une campagne mettant en vedette de vrais clients. Parmi ceux-ci, Mathieu et Ryan ‒ un couple dans la vie, mais aussi sur la scène drag montréalaise, où ils se produisent sous les traits de Selma et Uma Gahd. S’ils sont bien connus dans cet univers, c’est plutôt leur amour des « p’tits jus fancy » et leur phrase devenue fétiche qui aura conquis le coeur des clients de la SAQ : « Moi, j’aime ça quelque chose de cute! »



En fait, vous les avez tellement aimés que la SAQ leur a proposé d’animer une série en quatre épisodes dans laquelle ils partagent leurs astuces pour rendre les cocktails cuuute. Dans le troisième épisode, qui coïncide avec la semaine de la Fierté, c’est Selma et Uma qui prennent le relais. Le tout a donné lieu à l’événement « Quelque chose de cute » présenté en fière collaboration avec la SAQ au bar Le Renard, dans le cadre de la programmation officielle de Fierté Montréal.

On a rencontré Mathieu et Ryan (ou Selma et Uma) pour qu’ils nous en disent plus sur cette collaboration aussi chouette (et cute) qu’inattendue.

Mathieu et Ryan Selma et Uma Gahd



Comment s’est déroulée l’audition et que recherchait la SAQ?

MATHIEU : La SAQ recherchait des personnes authentiques pour parler de leur expérience en lien avec la SAQ, montrer la diversité des goûts et comment les vrais gens parlent de vin et d’alcool. Nous sommes des personnes très authentiques et ouvertes, en plus d’avoir un flair pour le drame et le divertissement, alors je crois que le charme a opéré.



Qu’est-ce que vous racontez dans la publicité?

RYAN : Hmmm… Que j’aime les choses CUTE! Mes goûts ne sont pas compliqués, j’aime ça quand mes drinks sont aussi beaux que bons!

MATHIEU : Je pense qu’on partageait simplement une expérience assez commune pour les gens. Celle de ne pas trop s’y connaître dans les détails techniques des différents alcools, mais de savoir ce qu’on aime. Un esprit de découverte et de plaisir sans prise de tête, quoi!



Comment votre entourage a-t-il réagi en vous voyant dans ces publicités?

MATHIEU : La première réaction est venue des gens au bar et dans la rue qui m’arrêtaient au passage pour me dire: « J’aime ça aussi, les jus fancy! » La deuxième réaction a été de nous faire demander : « Mais pourquoi vous n’êtes pas en drags? » On s’est aussi fait reconnaître dans plusieurs restaurants et boutiques. On est habitués d’être le centre de l’attention en tant qu’artistes de drag, mais de se faire reconnaître sans maquillage et costume, c’est une autre expérience!

RYAN : Le nombre de fois où les gens m’ont dit : «J’aime ça quand c’est CUUUTE »! C’est clair que les gens ont connecté avec ce que nous disions. C’est certain que nos visages les plus connus sont ceux de nos personnages de drag, Mathieu étant Selma Gahd et moi Uma Gahd, alors les gens ne s’attendaient pas à nous voir en tant que simples mortels à la télé! Les gens me reconnaissaient à cause de mes lunettes. Je suis l’opposé de Clark Kent.



Quelle a été votre réaction quand la SAQ vous a approchés avec l’idée d’animer une série inspirée par votre passage dans la publicité?

On était complètement emballés par cette idée! C’est exactement le genre de truc qu’on aime faire. Nous sommes tous deux connus en tant qu’animatrices.



Quel en était le concept?

RYAN : Évidemment, la phrase : « J’aime ça quelque chose de cute » a résonné chez beaucoup de personnes. Nous sommes particulièrement touchés que cette phrase ait eu autant d’impact, car le tout était complètement improvisé; nous n’avions pas de texte pour la publicité originale. L’idée était donc d’introduire les gens dans notre univers avec une touche de fantaisie, en proposant des capsules DIY sur l’art de rendre les cocktails cute. Nous avons participé au brainstorm et à l’idéation des différentes capsules.



D’où est venue l’idée d’inclure Selma et Uma Gahd, vos alter egos drags, dans la série?

MATHIEU : Quand il était temps de nous faire maquiller pour le tournage de publicité, la maquilleuse nous a expliqué qu’elle allait « juste mettre un peu de maquillage pour égaliser le teint ». On est partis à rire comme des fous, car on revenait tout juste de faire un spectacle de drag! Pour ne pas paraître SUPER BÊTES, nous avons expliqué à l’équipe que le maquillage ne nous faisait pas peur : on est des drag queens! L’équipe nous a alors demandé pourquoi nous n’étions pas en drags, et nous avons simplement répondu que l’équipe de casting cherchait des gens authentiques et qu’ils étaient tombés sur nous par hasard. Nous avons quand même pris le temps de montrer nos photos en drags à l’équipe! Alors quand l’idée de la série est venue, l’occasion était trop belle.



Comment est née l’idée de transposer la série dans un événement dans un bar?

RYAN : Nous sommes des artistes de drag qui performent sur scène et dans les bars. Nous faisons partie d’une communauté vibrante, alors c’était tout simplement logique de partager « Quelque chose de cute » en personne!



Comment l’événement est-il venu se greffer à la programmation de Fierté Montréal ?

MATHIEU : Comme avec tout bon projet, il faut des personnes organisées qui prennent la peine de coordonner le tout! La SAQ étant déjà partenaire de Fierté Montréal, nous leur avons parlé de notre intention. Ils ont été emballés par l’idée et l’ont ajouté à la programmation officielle in extremis.



Est-ce que vous participez à d’autres activités durant Fierté Montréal?

RYAN : Oh oui! Nous allons être partout, mais principalement au bar Le Cocktail, où nous animons des visionnements de Drag Race, un spectacle mensuel en anglais intitulé Oh My Gahds et les spectacles réguliers du bar.

MATHIEU : Nous faisons de tout. De la lecture de contes aux enfants à notre Drag Brunch au Robin des Bois en passant par mon spectacle Horreur et métal! Peu importe où vous nous voyez, ne soyez pas gênés de nous dire bonjour, ça nous fait toujours plaisir.



Y aura-t-il une suite à « Quelque chose de cute »?

On l’espère bien! Peut-être d’autres capsules durant le temps des Fêtes? Sinon, nous sommes ouverts aux propositions. On ne dirait pas non à une émission de cuisine… Il faut bien rêver dans la vie!



Qu’est-ce que vous retenez de cette expérience?

Que nous sommes vraiment des personnes intéressantes! Mais sans blague, nous avons tellement eu de plaisir à collaborer avec la SAQ pour créer du contenu qui parle aux gens. On espère avoir la chance de continuer à créer et à connecter avec le public avec ce genre de projet dans le futur.



INFOS | Retrouvez Mathieu et Ryan et découvrez leurs trucs pour ajouter du cute à vos cocktails classiques dans la liste de lecture Quelque chose de cute sur le canal Youtube de la SAQ



Dans la première capsule, Mathieu et Ryan transforment un simple margarita en margaritaaah! :

