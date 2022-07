Lundi 1er août / Quand poésie, humour & performance riment avec Queeritude

Poésie, humour et performances seront au rendez-vous à L’Olympia le 1er août 2022, à 20 h. Réservez vos billets gratuits pour cette soirée qui accueillera l’artiste multidisciplinaire Vivek Shraya, l’artiste queer acadien.ne Chiquita Mére ainsi que l’artiste multimédia Kim Ninkuru, qui vous offriront une soirée mémorable.



Vivek Shraya est une artiste transgenre de couleur dont l’œuvre passe outre les frontières de la musique, de la littérature, des arts visuels, du théâtre et du cinéma. Son album Part-Time Woman a été nominé pour le Prix de musique Polaris et son livre à succès I’m Afraid of Men a été qualifié par Vanity Fair de «carburant à fusée culturelle». Elle est également la fondatrice de la maison

d’édition primée VS. Books, qui soutient les écrivains NAPDC émergents. Chiquita Mére (alias Xavier Gould) est un.e artiste multidisciplinaire queer acadien.ne qui explore la transformation et les intersections des identités queers et ruraux.

Utilisant son vécu en tant que personne trans non-binaire acadienne, iel partagent des histoires d’appartenance, de désir, et de départ vers un “Je” plus authentique par l’entremise de la poésie, de la performance, de films et de drag. Artiste multimédia née au Burundi, Kim Ninkuru vit au Canada depuis 2009.

À l’aide de performances vidéo et sonores, de communication narrative et d’installations, elle crée des œuvres qui lui permettent d’explorer et d’exprimer la rage, l’amour, le désir, la beauté ou la douleur en lien avec son propre corps, son esprit et son âme. Bien que son art soit très personnel, elle est engagée dans la prise de parole au soutien de la libération des femmes noires et des femmes dans le monde.



Son art remet fortement en question nos notions préconçues de genre, de race, de sexualité et de classe. Un.e autre invité.e. special.e sera présent.e le soir de l’événement



INFOS | Le spectacle aura lieu en anglais au Théâtre Olympia, à 20h, le 1er août.

www.fiertemtl.com