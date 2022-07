Surfer sur la vague avec Océane Aqua-Black

Ceux et celles qui sont déjà allé.e.s passer du bon temps au cabaret le Drag de Québec ou qui ont écouté la populaire émission Rupaul’s Drag Race, édition canadienne, reconnaitront le look singulier d’Océane Aqua-Black. Elle offrira une prestation lors du Cabaret Fierté, le mardi 2 aout, dans le cadre du festival Fierté Montréal.

Comment s’est fait ton premier contact avec la drag et d’où vient le nom Océane Aqua-Black ?

Océane Aqua-Black : Tout commença lors d’une soirée amateur le 4 aout 2004. Réglisse Québec, directrice artistique de l’époque, m’avait souvent vue danser au club avec mes ami.e.s et m’avait suggéré d’essayer. Au début, je ne voulais rien savoir, mais après plusieurs tentatives de sa part, j’ai fnalement cédé pour le plaisir. La soirée fut un succès inattendu et on me demanda de revenir la semaine d’après. Et me voilà maintenant 18 ans de carrière plus tard! « Océane » vient du nom d’un bar de La Malbaie dans Charlevoix (région d’où je viens) que je fréquentais et « Aqua » pour mon élément préféré, l’eau. Et pour « Black », […] bien c’est parce que je suis Asiatique… (Rires.)



Comment se déroule maintenant ta carrière depuis ta participation à la deuxième saison de Canada’s Drag Race et qu’as-tu retiré de cette expérience ?

Océane Aqua-Black : Ma carrière est actuellement plus que florissante. J’ai de très grands projets. Je pars d’ailleurs en tournée prochainement au Canada, en passant aux États-Unis jusqu’au Mexique et en remontant jusqu’au Québec. Et dès janvier prochain, je m’attaque à l’Europe et [au] Royaume-Uni, ce qui est des plus excitants.

Je me suis fait dire que tu travaillais sur des chansons ? Tu prévois les lancer bientôt ?

Mon premier simple, « CREAMPIE », est sorti en février dernier et mon deuxième, « READDIT », au début juillet. La sortie de l’album est prévue au printemps prochain et sera accompagnée d’une tournée de production avec des danseurs et des artistes spéciaux, qui auront collaboré sur l’album. Il est possible de visionner les vidéos des chansons sur toutes les plateformes des réseaux sociaux.

Comme drag, quelles personnalités — drags ou non — t’inspirent ?

Océane Aqua-Black : Il y a plusieurs drag queens et artistes de la franchise Rupaul qui m’inspirent, puisqu’ils ont pavé la route devant moi [pour] nous permettre de faire ce que l’on fait aujourd’hui. J’ai grandi dans les années 80 et 90 avec d’excellentes références et influences musicales comme Whitney Houston, Destiny’s Child, Beyonce, Britney, Christina, J-Lo. Lady Gaga, etc. Des artistes qui m’ont appris l’art du spectacle et du travail bien fait.



Que signifie pour toi la Fierté ?

Océane Aqua-Black : Pour moi, c’est une occasion de fêter et de surfer sur une vague d’amour tous ensemble. Également, c’est une occasion de parler et de montrer notre solidarité envers les personnes qui vivent là où ce n’est pas possible de le faire en toute sécurité. Pour que les choses changent, il ne faut pas lâcher prise ou baisser la garde. Il faut se battre et être fière et fier d’être ce que l’on est. C’est une valeur très importante pour moi.



On va te voir au Cabaret Fierté, pendant les célébrations de la Fierté à Montréal. Que prépares-tu de particulier ?

Océane Aqua-Black : Je prévois faire deux numéros bien spéciaux : pour la première fois à Montréal, j’ai l’intention d’interpréter mes deux premières chansons en direct !

Et maintenant, en rafale…



Qu’est-ce qui te tombe le plus sur les nerfs ?

L’hypocrisie et la mesquinerie.



As-tu un héros ou une héroïne dans la vie réelle ?

Todrick Hall.



Quel don aimerais-tu avoir ?

Pouvoir me métamorphoser comme Mystique dans X-Men.



Ton rêve de bonheur ?

Réussir ma vie et ma carrière, entourée de gens que j’aime et… full de cash. (Rires.)

Qui aimerais-tu être si tu n’étais pas toi ?

Un mutant.



INFOS | Le mardi 2 août à 20 h, aux Jardins Gamelin (coin Ste-Catherine et St-Hubert). Océane Aqua-Black, sera l’invitée spéciale de Sami Landri, une drag queen qui n’a pas la langue dans sa poche. Y seront aussi, Andrew Khoury, River W., Antoine 93 et DJ Dileta, pour une bonne dose queer de country, de pop et de rock.

