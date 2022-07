Air Canada célèbre la Fierté au Canada

Avec le retour des célébrations de la fierté en présentiel cet été, des groupes d’employés Air Canada ont pris part aux marches et défilés la fierté à Winnipeg, Toronto, Halifax et le fera prochainement aussi à Vancouver (31 juillet), Montréal (le 7 août), Ottawa (28 aout) et Calgary (4 septembre). D’imposants groupes employé.e.s de chaque région ont défilé ou défileront avec fierté dans chacune de ces villes canadiennes.



À Toronto, Air Canada s’est joint à l’initiative de soutien We Support LGBTQ Ukraine Funds en offrant des prix pour leurs événements-bénéfices et s’est engagée à verser 10 000 $ au fonds afin de soutenir les ONG queer en Ukraine. Pour reprendre les mots d’Éric Lauzon, directeur des relations communautaires et des partenariats, «nous voulons reconnaître les organisations LGBTQ ukrainiennes qui travaillent sans relâche pendant cette guerre pour maintenir le soutien et les services à leurs communautés locales»

• • •

Un logo arc-en-ciel tout inclusif

La compagnie aérienne canadienne a dévoilé en juin son tour premier logo Air Canada intégrant les couleurs de la fierté inclusive.

• • •

Air Canada porte haut le drapeau de la Fierté inclusive

Pour marquer le début de la saison des célébrations de la Fierté au Canada, célébrer la communauté LGBTQ2+ et lui montrer son engagement, Air Canada a hissé, le 1er juin dernier, le drapeau de la Fierté inclusive à son siège social de Montréal, ainsi qu’à ses bâtiments de Toronto, de Winnipeg et de Vancouver. En levant le drapeau entouré de ses hauts-dirigeants, la Société continue de maintenir une culture ouverte et inclusive où les employés et clients se sentent les bienvenus et peuvent être pleinement eux-mêmes. Air Canada a une longue tradition de soutien envers la communauté LGBTQ2+ et a été le premier grand transporteur aérien du Canada à protéger ses employés LGBTQ2+ dans sa politique de non-discrimination au travail, en incluant l’identité de genre et l’orientation sexuelle.

Air Canada figure parmi les Meilleurs employeurs pour la diversité au Canada dans le premier classement des entreprises canadiennes de Forbes, fraichement dévoilé le 13 juillet dernier. Selon Forbes, ce prix est une preuve « d’excellent leadership et de succès », et il « indique aux employés éventuels que la marque Air Canada fait partie des meilleures ». Les personnes qui souhaitent propulser leur carrière vers de nouveaux sommets avec Air Canada trouveront plus de renseignements au

INFOS : carrieres.aircanada.com