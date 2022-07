Horoscope août 2022

Lion

22 juillet au 22 aout 2022



On est rendu au signe du noble Lion, la végétation et la température sont splendides. Les criquets commencent à chanter et les Perséides zèbrent le ciel. C’est le signe des amours, c’est pourquoi les gens sont si séduisants. Et le roi du zodiaque resplendit de tous ses feux. Il faut dire que le bénéfique Jupiter lui envoie des rayons favorables du signe ami du Bélier, jusqu’en mai prochain. Ce qui annonce de la chance et un grand voyage dans l’année à venir. Mais aussi, il sait où il va. Il est bien guidé en écoutant son cœur et en prêtant l’oreille aux sages qu’il rencontrera. Ce qui arrivera souvent, pour répondre à ses questions et l’encourager dans son parcours. Les petits détails de la vie importeront peu pour lui, il s’intéressera à des questions plus générales, comme le sens à donner à sa vie. Il attirera souvent des gens philosophes, pas trop portés sur les écrans, mais le Lion aristocratique a aussi devant lui l’austère Saturne en Verseau, ce qui annonce des histoires où il devra réfléchir sur son attitude dans ses relations. Il pourrait vivre la fin d’une histoire parce qu’il deviendra plus lucide dans ses échanges. Saturne l’aidera à réaliser que les apparences superbes sont souvent trompeuses. Il y aura aussi le révolutionnaire Uranus en Taureau, qui viendra perturber la routine du royal Lion et l’amènera à vivre des événements qui susciteront bien des questionnements au travail et en société. Et du stress. Il pourrait se retrouver avec une promotion au travail, tout en se demandant s’il a la carrure nécessaire pour assumer sa nouvelle position. Ou il vivra un bref épisode de notoriété non souhaitée, où il ne se sentira pas à la hauteur. D’ailleurs, Saturne et Uranus s’aligneront en septembre et octobre pour former un angle assez carré aux natifs du Lion. Surtout chez ceux nés du 11 au 14 aout. Ils vivront des crises hallucinantes qui les amèneront à grandir, en accéléré. Ce sera très intense, mais heureusement bref. S’ils devaient faire une rencontre à ce moment, elle ressemblera à celle qu’on voit dans la vidéo Clarity, de Zedd. Tout un face-à- face ! En attendant, bonne fête le Lion magnifique ! Et à tout le monde, profitez de l’été. On se rejoint à la Fierté !



Vierge Vous comprendrez mieux une situation qui s’étire désagréablement depuis un temps, de sorte que vous pourrez vous en sortir bientôt. Vous redeviendrez plus énergique aussi, plein d’allant, parce qu’un nouveau copain vous tendra la main pour vous tirer vers l’avant. Vous en aviez peut-être besoin, sans oser le demander. Les gens ne répondent pas toujours tout de suite à nos approches. À nos signaux.



Balance Vous serez bien entouré, les gens rechercheront votre compagnie. D’autres vous découvriront avec plaisir et ne voudront plus vous quitter. Même au travail, vous sentirez le respect accru de vos collègues. Et dans tout ça, vos sentiments évolueront pour un ami que vous aviez mal perçu. Vous le trouverez plus attachant. Un projet fabuleux vous sera bientôt proposé, car on vous fait super confiance.



Scorpion Il y aura de l’évolution au travail, vous aurez un nouveau défi au retour des vacances. Votre magnétisme s’accroit, vous attirerez tous les regards dans le public et en particulier un certain type d’individu. Ils répondent à un signal que vous envoyez, consciemment ou non. Un être cher, un vieux parent, aimerait vous voir ou avoir un peu d’aide et c’est le temps d’y voir. L’Univers vous épaulera, vous, ensuite.



Sagittaire Un vent de nouveauté va vous envelopper et vous pousser vers une aventure folle qui vous attire depuis longtemps. Vous céderez à la tentation avant qu’il ne soit trop tard et vous ne le regretterez jamais. Vous voyez la vie autrement, avec plus de tolérance, ce qui va vous ouvrir un parcours plus aimable. Vous croiserez un homme à la démarche élégante, dénotant son équilibre. Il touchera votre cœur.

Capricorne Ça bouge du côté des finances, il vous faudra prendre des décisions avant que l’on décide pour vous. Vous aurez parfois des nuits agitées, vos rêves vous parleront. Ou des êtres chers, partis au loin. Et vos instincts seront très éveillés, il sera difficile de les ignorer. À la pleine lune. Aussi bien prendre le sentier de guerre. Vous vous exprimerez plus facilement aussi, même si vos dires ne feront pas toujours plaisir.



Verseau Vous vivrez une histoire puissante du côté sentimental et vous y verrez la marque du destin. Vous comprendrez vite ce qui vous arrive, vous fournirez donc un effort pour vous adapter et suivre le courant. Peut-être ferez-vous une rencontre avec un type de personne que vous n’auriez jamais remarqué avant. On vous fera une proposition surprenante au travail, mais pas si extravagante que ça. Pensez-y bien.



Poissons Il faudra vous organiser autrement dans un domaine sensible de votre vie, comme du côté social ou à la maison. Vous laisserez tomber de vieilles habitudes qui ne voulaient plus rien dire ou vous jetterez des souvenirs n’évoquant que du vide. Vous aurez plus d’intérêt pour un travail, une tâche, même si vous êtes retraité. Vous direz plus facilement la vérité à vos proches. Eux aussi vous la diront ensuite.

Bélier La chance va vous retrouver. La bonne fortune. Ça vous fera sourire, après les temps difficiles que vous venez de traverser. Pour certains, cela pourrait même signifier un changement de vie, une aisance enfin accessible. En amour, vous vivrez une surprise. Par une rencontre inattendue ou un rapprochement éclair. Vous croiserez enfin quelqu’un de sexy qui s’intéressera à vous. Nouveau look, simplifié.



Taureau Vous expliquerez mieux de vieilles douleurs remontant à des drames lointains et exagérés. Vous comprendrez qu’il n’est plus utile de vous défendre, car la guerre est finie. Tout est calme maintenant. Vous trouvez votre logis très agréable à vivre et vous rendrez cela plus confortable encore et accueillant, peut-être parce que vous recevrez plus souvent de la visite. Ou vous penserez à accueillir un coloc.



Gémeaux Vous serez porté à sortir, à prendre la route. Vous croiserez bien des gens ainsi, vous jaserez pas mal. Il est possible que vous suiviez un cours, pour votre plaisir. Ou encore, vous devrez faire un apprentissage au travail. Un voisin pourrait déménager ou changer d’attitude avec vous et devenir plus sensé. Vous en apprendrez plus sur une personne près de vous. Ça vous rapprochera. Vous devriez marcher davantage.



Cancer Vous aurez bientôt des résultats dans des projets où vous aurez bien travaillé, malgré les commentaires incessants des autres. Vous serez vite payé ou ce sera le début d’un nouveau revenu. Vous aurez l’occasion de faire une bonne transaction, mais il faudra bouger vite. Vous vivez une belle relation, ne doutez jamais de l’honnêteté de l’autre. Les autres croiseront bientôt un être plutôt séduisant et costaud.