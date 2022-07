Le concours Pup Montréal est de retour

Oui, oui, ces charmants et sympathiques et souvent sexy chiots ou «puppies» veulent faire parler d’eux cette année. La compétition amicale Pup Montréal nous revient sous une nouvelle formule et avec de nouveaux organisateurs. Du 29 au 31 juillet, le Weekend Pup Montréal (WPM) désire rassembler les puppies à travers l’organisation de neuf événements, y compris le concours en lui-même qui aura lieu le 30 juillet à 18h et sera suivi d’un party. Sillas Grey, Pup Montréal 2019, est le président du comité organisateur Weekend Pup Montréal.

À souligner ici que les évènements du Weekend Pup Montréal (WPM) sont soutenus par Fierté Montréal dans le cadre des projets communautaires.

Pour la petite histoire, le concours Pup Montréal faisait partie du ce qu’on appelait le «Weekend Fusion», et il était jumelé à d’autres concours. La dernière édition fut en 2019, soit avant la pandémie que nous avons connue durant deux ans.

À ce moments-ci, «nous sommes les seuls à reprendre le flambeau légué par Fusion au niveau du titre Pup Montréal. Les autres titrés n’ont pas trouvé le temps pour réactiver M. Cuir Montréal, Mme Cuir Montréal et M. Rubber Montréal. Espérons que notre édition 2022 va donner l’impulsion aux autres pour l’année prochaine ! […] Sillas et moi avons mis en place un comité qu’on a appelé Weekend Pup Montréal et c’est le premier depuis que Fusion a cessé ses activités et a remis les titres aux titrés. En fait il y a juste les pups qui se sont lancés dans l’aventure. Mais nous sommes des pitous de la grande famille fétichiste alors on a sollicité des groupes partenaires qui participeront à ce beau weekend», de dire Titan Forest, vice-président du comité organisateur et Pup Montréal 2018.

Cette fin de semaine débute par un 5 @ 7 d’Ouverture officielle, le 29 juillet, et se poursuit par une soirée de Donjon au Opalace, dès 21h. Le lendemain, dès 13h, on nous propose des jeux d’adresse pour voir si ces pitous sont bien dressés… La séance «Bon Pitou», en collaboration avec les Phoenix de Montréal, s’ouvre à 15h. Bien sûr, le reste de la soirée est réservée au concours. Le 31 juillet, trois activités attendent ces merveilleuses «bêtes» dont un brunch communautaire, dès 11h. Pour les activités et les horaires complets, voir le lien à la fin de l’article.

Si vous désirez le savoir, il y a six candidat.e.s inscrit.e.s en tout officiellement à cette compétition amicale «canine» !

Si vous voulez rencontrer ces puppies, en temps normal, il faut vous présenter à l’Atrihom du Bar Stud, tous les 3e samedi du mois pour le 5 @7 puppy & ami.e.s/[email protected] puppy & Friends organisé par WoofMTL. Le prochain sera le 20 aout. WoofMtl est piloté en grande partie par Titan Forest. Chacune de ces soirées rassemble au moins une cinquantaine de puppies.

«D’emblée, le concours Pup Montréal m’a toujours semblé populaire», explique Sillas Grey. «De nombreux partenaires se sont joints au WPM, ce qui nous a permis d’ajouter d’autres activités partenaire à notre horaire tel qu’une une activité dans le donjon Opalace, mais aussi des rencontres avec nos ami.e.s en cuir et rubber des Phoenix de Montréal et des jeux d’adresse de Pet-Play Québec. Outre notre partenaire régulier, le Bar Stud, nous avons aussi ouvert la porte à des commerçants qui ont répondu à l’appel généreusement comme Mistr Bear, Tann et Red Point Underground. L’intérêt est là.»

D’où vient cet intérêt grandissant pour les puppies ? «Je pense que la visibilité et les expériences faites à Montréal depuis la création de WoofMTL, il y a huit ans, ainsi que l’engagement des titrés Pup Montréal successifs depuis 2016 peuvent expliquer en grande partie cet intérêt», poursuit Titan Forest. «Deux anciens titrés ont d’ailleurs gagné un titre de renommée internationale. Nous pouvons aussi compter sur des partenaires communautaires comme le Donjon Opalace et les bars permettant de se réunir comme Le Stud. «, on se sent tellement cute en puppy, n’est-ce pas! (rires)»

Sachez que les puppies seront des deux Journées communautaires, les 5 et 6 aout, prendront également part à un contingent large de fétiche lors du défilé du 7 aout avec le tout nouvel élu Pup Montréal ! «Il y aura aussi un regroupement fétichiste au stade olympique, les 3, 4 et 5 août auquel je participerai avec d’autres associations. «On sera partout», de rigoler Sillas Grey. dit, les puppies sont là pour rester!

INFOS | facebook.com/ConcoursPupMontreal/

facebook.com/WoofMTL.Events/