Tim Thompson : Ce que «Toujours Fiers» signifie pour moi

Le slogan « Toujours fiers » est une promesse. Dans le cadre des célébrations de la Fierté à la TD, nous avons de nouveau adopté le thème « Toujours fiers. Toujours de l’avant. ». Ce slogan est sans aucun doute accrocheur et, bien qu’il soit parfois facile d’ignorer le message d’une société, celui-ci me marque.



Peut-être est-ce en raison de tout ce qui se passe dans le monde, mais cette année, ce slogan semble décrire parfaitement la situation actuelle. Et pourtant, je pense que le thème « Toujours fiers. Toujours de l’avant. » ne se limite pas au moment présent. C’est un slogan qui affirme notre soutien immuable à l’égard des membres de la communauté 2SLGBTQ+, ainsi que notre engagement à offrir ce soutien à perpétuité.



En vérité, même si certaines personnes ne sont pas d’accord, la lutte pour l’égalité est loin d’être terminée. Nous avons encore un grand nombre de défis à relever et de stigmatisations à surmonter.

En tant que société, et que Banque, nous avons fait beaucoup de progrès en matière de diversité et d’inclusion. Bien que nous devions être fiers de ces progrès, on ne peut nier qu’il reste des victoires à remporter, des défis à relever et d’autres progrès à faire.



Et tout aussi important, et peut-être davantage, nous devons clairement demeurer encore plus vigilant du chemin que nous avons déjà parcouru, parce qu’il arrive que les droits que nous pensions avoir obtenus ou les problèmes que nous pensions avoir réglés ne le soient pas vraiment.



Nous devons tous faire preuve de vigilance. En effet, mes droits sont menacés aujourd’hui, mais il pourrait s’agir des vôtres demain. Même si nous célébrons notre fierté aujourd’hui, nous ne devons pas oublier que le parcours vers l’égalité est loin d’être terminé et que la seule façon de protéger ce que nous avons déjà réalisé est de continuer à aller de l’avant.



Toujours de l’avant, réellement.



Progrès réalisés dans notre parcours de diversité et d’inclusion

Lorsque la TD est devenue la première banque en Amérique du Nord à offrir des avantages sociaux aux conjoints de même sexe il y a près de 30 ans, j’étais à la Banque depuis quatre ans.



À cette époque, même si j’étais ravi que mon employeur prenne cette étape importante, je n’étais pas prêt à inscrire mon partenaire et je n’étais pas prêt à dévoiler mon orientation au travail. Je craignais qu’un membre des ressources humaines apprenne que j’avais recours au programme d’avantages sociaux offerts aux conjoints de même sexe et que cela ait une incidence sur ma carrière.



J’avais peur.



Au fil du temps, grâce au soutien réel et visible de la communauté 2SLGBTQ+ par les leaders de la TD, j’ai senti que l’environnement devenait de plus en plus accueillant et j’ai pu devenir moi-même professionnellement et personnellement, et ce, à un tel point que j’ai décidé d’affirmer mon identité au travail.



Depuis le lancement de ces avantages sociaux, la TD a établi sa réputation d’alliée de la communauté 2SLGBTQ+ grâce à ses paroles et ses actes.



Revenons à 2005, lorsque la TD a mis sur pied le groupe de travail LGBTA au Canada afin de créer des initiatives pour les employés, les clients et les communautés LGBTA, lorsque nous avons commandité notre premier festival de la Fierté à Toronto, au Canada, devenant la première grande institution financière à le faire, et lorsque nous avons diffusé nos premières publicités axées sur la communauté LGBTA.



En 2008, la TD est devenue la première banque au Canada à couvrir les chirurgies affirmatives du genre pour les membres de son personnel et leur famille. La TD indiquait ainsi explicitement à la communauté son opinion en tant qu’organisation.



Elle montrait ses valeurs à tous.



Il va sans dire que les grandes organisations au Canada, comme la TD, sont des acteurs

importants non seulement dans l’économie, mais aussi dans le tissu social de ce pays.

Par conséquent, lorsqu’une organisation telle que la TD décide d’intervenir et de faire ce qu’il se doit, il s’agit d’une affirmation majeure.



Comment l’inclusion nous rend-elle plus forts?

Certaines personnes se demandent si les organisations comme la TD devraient être des agents de changement. Nous ne pouvons pas y échapper. Nous sommes des agents de changement, que nous le voulions ou non et je pense qu’il est préférable que nous assumions ce rôle au moyen de mesures positives. C’est ce que nous sommes.



À la TD, notre mission nous incite à faire ce qu’il faut. Nous savons que le progrès nécessite une certaine friction. Il nous incombe donc de déployer les efforts requis pour nous assurer d’inclure les gens.



Ce qui s’est passé à la TD présente une certaine particularité. Les personnes qui viennent à la TD de l’extérieur reconnaissent cette particularité et sont souvent motivées par elle. Des collègues me disent tout le temps qu’ils ont choisi de travailler à la TD en raison du travail que nous avons accompli pour appuyer la communauté 2SLGBTQ+. Ils voient les commandites d’événements de la Fierté, les avantages pour les collègues, et l’engagement envers la diversité et l’inclusion. Cela valide les efforts que nous déployons.



À la TD, nous savons que notre engagement à l’égard de la diversité et de l’inclusion représente la pierre angulaire de notre culture inclusive, ce qui nous rend plus forts.



Quand on y pense, afin de diriger une bonne entreprise, il faut à la base avoir d’excellents collègues.

Nous savons aussi que, lorsqu’un groupe de personnes essaie de régler un problème pour nos clients, il est utile d’avoir différents points de vue. En effet, ceux-ci entraînent inévitablement de meilleurs résultats, ce qui nous permet de mieux servir nos clients, et ainsi d’aider à bâtir une entreprise plus solide.



C’est donc là que nous avons commencé. Cependant, comment attirer les talents qui vont nous apporter ces différents points de vue? Nous devons nous assurer que nos collègues se sentent accueillis et peuvent être eux-mêmes au travail. Lorsque les gens sentent qu’ils peuvent être eux-mêmes, ils sont en mesure de libérer leur potentiel et de vous aider à établir une entreprise et une culture qui peuvent s’épanouir.



L’avenir de la diversité et de l’inclusion

Nous sommes en 2022 et, malgré tous les changements et progrès, nous devons parfois prendre le temps de nous demander pourquoi certaines conversations sont encore d’actualité. On aurait pu croire que tous ces points seraient maintenant réglés. Nous avons tellement accompli en tant que société, mais nous avons pourtant encore un long chemin à parcourir.



Le changement est difficile. Le changement sociétal est encore plus difficile. Les gens ont parfois besoin de temps pour mieux comprendre leurs sentiments à l’égard de certains sujets, même les personnes bien intentionnées. Il faut du temps pour s’habituer à de nouvelles choses et à des idées différentes.



Il y a une réaction naturelle. C’est normal quand on va de l’avant et que le monde semble maintenant différent. Les gens se sentent laissés pour compte. Cela s’apparente à ce que nous vivons dans le monde avec la pandémie depuis les deux dernières années. Dès le début, nous avons agi et changé rapidement. Toutefois, lorsque les choses ont commencé à se stabiliser, les gens ont fait le point sur ce qui s’était passé et essayé de comprendre leur nouvelle réalité. Il faut parfois du temps pour s’adapter à ces changements.



D’une certaine façon, il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que la société fasse preuve d’une acceptation totale du jour au lendemain. Les changements subtils et progressifs sont difficiles et prennent du temps.



C’est pourquoi nous devons poursuivre le dialogue et continuer à mobiliser les gens. Il faut parler à tout le monde, parce qu’il est impossible de progresser si nous prenons des positions et commençons à diaboliser les points de vue.



Tout cela prend du temps

Bien sûr, nous aimerions que tous ces problèmes soient réglés en un instant, mais ce ne sera pas possible. Cependant, ça ne veut pas dire que nous devrions renoncer.Comme je l’ai indiqué plus tôt, le thème de nos célébrations de la Fierté à la TD cette année est « Toujours fiers. Toujours de l’avant. ». Il s’agit d’un slogan ambitieux, mais avec un message puissant qui est représentatif de notre culture inclusive. En effet, après plus de 30 ans au sein de cette organisation, je sais que lorsqu’on dit « Toujours », ce mot est une promesse.



La lutte pour l’égalité est loin d’être terminée

Peu importe où nous sommes dans notre lutte, nous devons toujours faire preuve de vigilance quant aux victoires que nous avons remportées.



Sur le parcours vers l’égalité, nous ne devons pas avoir peur de regarder le chemin que nous avons parcouru et de continuer à aller de l’avant pour aider à laisser la voie libre à une société plus accueillante pour tous.



Tim Thompson

Premier vice-président, Évolution de l’entreprise et Habilitation du changement

Président, Comité directeur 2SLGBTQ+ / www.td.com