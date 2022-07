Fière la fête, la « pride » de l’Estrie, célèbre sa 10e édition!

L’édition 2022 est la 10e édition de Fière la fête, la célébration de la diversité en Estrie. Cette année, les festivités de Fière la fête se tiendront du 23 au 27 août. Un grand nombre d’activités, dont un circuit postal, des activités de formation, des activités culturelles (cinéma et soirée littéraire) et familiales ainsi qu’une journée communautaire et une marche (défilé) se tiendront dans divers lieux au centre-ville de Sherbrooke et à East Angus dans la MRC du Haut-Saint-François.



Fondé en 2013 par la communauté étudiante de Sherbrooke, Fière la fête – Fierté Sherbrooke Pride est un rassemblement festif, familial et inclusif qui touche toute la population Estrienne. Sa mission est de permettre aux membres des communautés LGBTQAINB2S+ et à leurs proches d’avoir accès à l’information complète et à jour concernant des thèmes essentiels (santé, éducation, droits), de connaitre les services publics et les services offerts par les organismes, d’interpeller des intervenant.es et de participer à une panoplie d’activités inclusives sans avoir à s’exiler dans les grands centres.



100% bénévole, Fière la fête est un événement porté par des gens passionnés. Il peut être difficile pour les personnes habitant en région de trouver des événements de la fierté près de chez eux. Alors, Fière la fête permet à la vibrante communauté LGBTQAINB2S+ de l’Estrie de se rassembler et de tisser des liens.



L’événement est lancé avec une soirée cocktail et cinéma le mardi 23 août, où seront aussi révélées les additions au circuit de cartes postales. Introduit l’année passée, le circuit mène les participant.e.s à travers le centre de ville de Sherbrooke, à divers organismes et commerces, permettant de découvrir des services tout en collectionnant des cartes postales illustrées par des artistes LGBTQ+ locaux.



Les activités à Sherbrooke se poursuivent tout au long de la semaine. Le 24, l’organisme GRIS Estrie présentera le vernissage d’une expo de photos prises par des jeunes de la diversité sexuelle et de genre. Le 26, il y aura Fier-Thé, un panel de discussion. Ce même soir, il y aura la soirée littéraire, pleine de prestations d’artistes et d’auteur.e.s d’içi, ainsi qu’un micro ouvert. Le lendemain, la Coalition des familles LGBT organise un brunch pour les familles qui font partie de ces communautés.

Pour une première fois, la Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-François ainsi que le Centre des femmes La Passerelle se joignent à la programmation des activités. Cette collaboration permet d’étendre la programmation à l’extérieur du centre-ville de Sherbrooke, dans un milieu rural tout aussi dynamique et impliqué.



Dans la MRC du Haut-Saint-François, les activités se déroulent à East Angus, au centre culturel. Le 24 août de 15h à 21h, par pour et avec le Collectif LGBTQ+ du HSF et en collaboration avec la Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-François et le Centre des femmes La Passerelle. Ce sera un moment pour se retrouver entre personnes de la communauté de la diversité sexuelle et de genre. De l’information, un groupe de discussion, un buffet et le visionnement d’un film suivi d’une discussion clôturent l’activité.



La seconde activité aura lieu le 25 août, toujours au Centre culturel de East Angus, une formation est offerte par la Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-François. Séré Gabriel Beauchesne Lévesque, conférencier, intervenant et auteur, donne une formation interactive d’une journée qui a pour but de promouvoir des pratiques inclusives des personnes LGBTQAINB2S+ dans les milieux scolaires, de soin, professionnels et communautaires.



Comme à chaque année, la dernière journée de Fière la fête est la plus spectaculaire. Durant la journée, des organismes communautaires et d’autres regroupements locaux se rassembleront pour la journée communautaire. Tout près, il y aura une prestation de drag, mise en scène par Gina Gates et d’autres artistes drag locales. Après s’être bâti une collection d’autocollants et de macarons aux kiosques communautaires, la Marche des diversités prendra son envol à travers Sherbrooke. Préparez-vous pour la musique, les drapeaux, et les festivités! La programmation se révèle progressivement sur la page Facebook et Instagram de l’événement, ainsi que sur le site web.



PAR Théo-Rose Fréchette et Julie Blackburn



INFOS | www.fierelafete.ca

www.facebook.com/fiertesherbrookepride