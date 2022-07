Avec Xcellence, préparez-vous à des performances sonores hautement flamboyantes, célébrant les personnes queer et/ou trans racisé.e.s, saluant tous les aspects de nos identités. Profil de l’alignement de DJ pour ce party dansant qui vous fera vivre des moments inoubliables.

Syana

Artiste multidisciplinaire née à Montréal, Syana joue avec les sons pour susciter l’émotion et faire bouger votre corps, que ce soit comme DJ dans des raves ou comme productrice de son EP électronique 19 Years of Rage. Syana est membre et représentante de la célèbre House of Barbara, de Mère Elle Barbara. Syana œuvre également comme travailleuse communautaire auprès de la communauté transgenre de Montréal. Elle est actuellement coordonnatrice des activités trans au Projet 10.

Kid Crayola

Kid Crayola

Artiste haïtiano-canadienne dont le style se caractérise par des productions colorées et des mix endiablés, Kid Crayola est une fervente avocate de l’acceptation de soi et de l’amour propre. Son message résonne de plus en plus dans la métropole du Québec et se marie parfaitement à son surnom de Vibe Bender. Kid Crayola embrasse son identité de femme noire et contribue à l’émancipation

des communautés les moins visibles.

LaFHomme



LaFHomme

DJ et artiste sonore montréalais.e, LaFHomme utilise son art comme une pratique spirituelle. Étant une personne orientée vers sa communauté, iel valorise la création d’une expérience qui interpelle les gens et les transporte avec la musique.

Mollygum



Mollygum

Cuisinière à domicile le jour avec Have You Eaten ? et DJ la nuit, Mollygum voue un amour pour la musique électronique et la cuisine chinoise authentique. Qu’elle cuisine des plats traditionnels ou qu’elle serve un peu de sa funky house, Mollygum est toujours en train de préparer quelque chose

de nouveau.

Dijipoune

Dijipoune traine dans les lieux dont l’atmosphère sonore est constituée de bruits répétitifs

depuis une quinzaine d’années. Et dernièrement, elle s’est dit qu’elle devrait ajouter du

vacarme de battements groovy. Elle fait partie des collectifs derrière Moune Club et

Flush Events.



Tonton Saucier

Aussi connu sous le nom de Fasine Ngo, Tonton Saucier est un.e DJ pansexuel.le, un.e designer, un.e cuisinier.ère et une personne à tout faire éclectique. Installé.e à Montréal depuis près de sept ans, iel s’inspire de la musique électronique noire des années 90, le panafricanisme intersectionnel, la culture des animés et des mangas. Iel produit des narratives audio d’expériences émotionnelles riches d’amour queer et de grooves enivrants.



INFOS | Excellence, le vendredi 5 août, de 16h à 23h sur l’Esplanade du Parc olympique.

www. fiertemtl.com