Dans les rues, sur nos scènes et lors d’initiatives communautaires, cette année encore, nous serons ensemble, pour toustes!

Le festival Fierté Montréal, présenté par TD en collaboration avec Casino de Montréal, a procédé mardi dernier à l’annonce officielle des festivités du plus grand rassemblement de personnes de la diversité sexuelle et de genre de la francophonie et dévoilé les dix principales revendications portées par Fierté Montréal en 2022.

Représenter la diversité communautaire

« Dans toute son exubérance, sa vitalité et sa beauté, le festival Fierté Montréal est enfin de retour! Après de rudes années, nos communautés ont plus que jamais besoin de se rassembler pour célébrer, » a déclaré Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal. « Inclusif, engagé et ambitieux, Fierté Montréal aspire à être toujours plus représentatif de la diversité des communautés 2SLGBTQIA+. Nous nous réjouissons que près de 200 organismes et organisations participeront aux Journées communautairesles 5 et 6 août dans le Village, » a-t-il ajouté. « De plus, des dizaines de projets pour et par les communautés se déploient partout à Montréal, aboutissant au retour de l’emblématique Défilé de la Fierté, présenté par Air Canada, le 7 août, moment fort de célébration, de commémoration et de revendication pour nos communautés. C’est aussi une invitation aux toustes de se joindre à nous boulevard René-Lévesque, entre les rues Metcalfe et Alexandre- DeSève pour célébrer avec nous. »

En prélude au festival, Rapture, une création de Dave St-Pierre et d’un collectif d’artistes

À quelques jours de l’ouverture de la 24e Conférence internationale sur le sida, du 29 au 2 août, Fierté Montréal fait place à la réflexion en présentant une nouvelle œuvre chorégraphique de Dave St-Pierre et d’un collectif d’artistes. Il posera un regard sur la crise du sida des années 80 pour « actualiser cette histoire…et [se] rendre compte que très peu de choses avaient changé » a confié l’artiste. Fruit de sa collaboration étroite avec dix interprètes-créateur.trice.s et un groupe de concepteur.trice.s, Rapture, présentée par Gilead, est une œuvre de danse contemporaine atypique évoquant l’hostilité sociétale envers les membres des communautés 2SLGBTQIA+ et les personnes vivant avec le VIH/sida. « C’est un spectacle imparfait, brut et sauvage, à l’image d’une époque tout aussi imparfaite, brute et sauvage, » d’affirmer Dave St-Pierre. Du 27 juillet au 6 août au Monastère. Billets en vente au lepointdevente.com

Une programmation pour rejoindre et rassembler

« Le festival Fierté Montréal promet de rassembler un public toujours plus large et diversifié autour d’une panoplie d’artistes d’exception. » a dit Chris Ngabonziza, directeur de la programmation. Neufs spectacles à grand déploiement seront présentés gratuitement au cours de la semaine sur l’Esplanade du Parc olympique :

Un spectacle d’ouverture qui passera à la légende

Le spectacle d’ouverture du 3 août à 19h promet d’être mémorable. Il réunira sur la scène TD le phénoménal auteur compositeur et DJ montréalais d’origine congolaisePierre Kwenders, la légendaire Diane Dufresne, première québécoise à remplir le Stade olympique avec son concert Magie Rose en 1984, Les femmes au tambour de Wendake et le Montreal Kiki Ballroom Alliance.

Drag Superstars – Le plus grand et spectaculaire spectacle gratuit de drags au pays!

Le retour de Drag Superstars est tant attendu. Nous sommes très fier.è.s d’avoir pu réunir 18 artistes du Canada, des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni, » indique Chris Ngabonziza. Ces artistes, la plupart des participant.e.s des franchises de RuPaul’s Drag Race et Queen of the Universe qui se joindront à des drags d’ici. Rita Baga, maintes fois proclamée reine Montréalaise de la drag, animera ce spectacle haut en couleurs le jeudi 4 août à 20h, sur la scène TD.

SuXession – Trois femmes de la relève enflamment la scène

Toujours le jeudi 4 août à 20h, trois artistes d’ici, trois talents innovants, trois autrices interprètes animeront la scène Casino de Montréal. Il s’agit d’Anachnid, artiste d’origine oji-crie qui s’est mérité le Prix Félix pour artiste autochtone de l’année; Claudia Bouvette dont le long jeu Paradise Club sur Bonsound s’est mérité le Prix de musique Polaris; et la rappeuse d’origine Zambienne BackXwash, aussi connue sous le nom Ashanti Mutinta.

ImmiX – Une mosaïque musicale inattendue présentée par La Presse

« Ce spectacle très festif le vendredi 5 aout à 20 h, offrira une distribution d’artistes tous azimuts qu’on n’imaginerait pas d’emblée partager la même scène, » explique Chris Ngabonziza. Ainsi, la scène TD s’embrasera avec des prestations par Cœur de Pirate, Corneille, Dominique Fils-Aimé, Patsy Gallant, Léolo, Redgee, Teiki, Alaclair Ensemble, Antoniya, Mehdi Bahmad, Dope gng et Strange Froots.

Xcellence – Pleins feux sur les artistes de chez nous

Toujours le vendredi 5 août à 16h, le spectacle Xcellence, présenté par Trojan, sur la scène Casino de Montréal se veut une célébration des personnes queer et/ou trans racisé.e.s avec des prestations jusqu’à 23h d’une fantastique variété d’artistes d’ici, dont Digital Polyglot, la FHomme, DJ KidCrayola, Molygum, Tonton Saucier, Syana Barbara et Djipoune.

FeminiX – Par et pour les femmes de la diversité

FeminiX, présenté par Fido, le samedi 6 août à 16h, sur la scène Casino de Montréal, mettra en scène uniquement des femmes de la diversité avec des performances vibrantes, renversantes et dansantes. Ce merveilleux cocktail musical de la pop au rap et de l’indie au disco, sera offert par Ariane Moffatt, Sarahmée, Laura Niquay, Calamine, DJ Kris Tin et DJ Sam et ce, jusqu’à 23h.

MajestiX – Un eXtraordinaire regroupement des drags d’ici

Seize des plus royales des artistes drags de Montréal s’en donneront à cœur joie le samedi 6 août à 20h lors d’une soirée magique présentée par TD et animée par les deux drag kings RV Métal et Rock Bière sur la scène TD. Il s’agit de Barbada,Carmen Sutra, Gisèle Lullaby, Kitana, Le Freak show, Marla Deer, Miami Minx, Miss Dupré Latour, Misty Waterfalls, Rainbow, Scarlett Paris Evans, Uma Gahd, Velma Johnny Jones, Foxy Lexxi Brown et La Drag OnFly.

Mundo Disko – Une édition en hommage au légendaire DJ Robert Ouimet

Une soirée dansante en hommage au regretté montréalais Robert Ouimet, l’un des DJ les plus influents de l’histoire du Québec et qui a fortement contribué à la popularité de la musique disco ! Un habitué de Fierté Montréal, Robert, qui s’est éteint en avril dernier, a partagé sa passion et son talent avec les communautés 2SLGBTQIA+ à plusieurs occasions. Aux platines lors de l’événement musical Mundo Disko du dimanche 7 août dès 15 h sur la scène Casino, les DJ Michel Simard, DJ B’Ugo, Charles Poulin, Lost Heroes, ainsi que le VJ Boycott.

Le retour du T-Dance et une clôture spectaculaire

Après le Défilé de la Fierté du dimanche 7 août, la scène TD sera envahie par les renommé.e.s DJ Karaba et DJ Juan Niño, ainsi que par le trio de danse sur talons aiguilles TrinXX de 14h à 12h. Ensuite, ce sera au tour de l’auteure, compositrice-interprète et drag queen superstar brésilienne, Pabllo Vittar, de s’emparer de la scène.

Le festival de la Fierté, porte-voix des communautés 2SLGBTQIA+

Pour Moe Hamandi, président.e du conseil d’administration de Fierté Montréal, le festival sert de tribune annuelle aux communautés de la diversité sexuelle et de genre pour faire entendre leurs revendications. « C’est une occasion en or de se mobiliser et de profiter de la visibilité de nos activités pour actualiser et réitérer nos revendications, » a déclaré Moe Hamandi. « Fierté Montréal exprime également sa solidarité avec les luttes autochtones. Nous reconnaissons notre rôle dans les injustices subies et travaillons à devenir de meilleur.e.s allié.e.s. » a-t-iel ajouté.

Dix revendications des communautés 2SLGBTQIA+

En toute solidarité avec les organismes membres du Conseil québécois LGBT, Fierté Montréal revendique du financement et des locaux adéquats pour les organismes communautaires 2SLGBTQIA+, la reconnaissance publique du racisme systémiqueainsi qu’un engagement à combattre les discriminations. Au plan des soins de santé, on demande la gratuité des chirurgies et des soins d’affirmation de genre, l’interdiction d’interventions chirurgicales non consenties sur les personnes intersexe et la gratuité des soins liés au VIH/sida. En éducation, on réclame le financement de l’éducation à la sexualité positive. Pour les aîné.e.s 2SLGBTQIA+, on revendique des mesures pour briser l’isolement et favoriser leur bien-être. Enfin, au plan juridique, Fierté Montréal revendique la décriminalisation de la non-divulgation du VIH, de l’usage des drogues et du travail du sexe.

Quatre co-présidences d’honneur

Fidèle à la tradition des fiertés partout à travers le monde, Fierté Montréal annonce quatre co-présidences d’honneur en 2022. De par leur engagement, leur talent et leur travail acharné, ces personnes inspirent et contribuent à améliorer la vie des personnes 2SLGBTQIA+.

Dr. Bertrand Lebouché (Canada) : chercheur en dépistage du VIH et des ITSS, en santé sexuelle et traitement antirétroviral dans un but préventif et en optimisation du traitement antirétroviral à l’Université McGill.

: chercheur en dépistage du VIH et des ITSS, en santé sexuelle et traitement antirétroviral dans un but préventif et en optimisation du traitement antirétroviral à l’Université McGill. Joseph Messinga Ngonka (Cameroun) : activiste et mobilisateur émergent dans les territoires africains francophones, secrétaire général de Fierté Afrique Francophone.

: activiste et mobilisateur émergent dans les territoires africains francophones, secrétaire général de Fierté Afrique Francophone. Laura Niquay (Canada) : autrice-compositrice-interprète attikamek.

: autrice-compositrice-interprète attikamek. Midnight Poonkasetwattana (Thaïlande) : défenseur des droits et pour l’inclusion des communautés LGBTQ dans la région Asie-Pacifique, directeur général de APCOM.

Une première au Québec : l’accréditation Commande un Angelot

Le festival Fierté Montréal a aussi annoncé être le premier festival au Québec accrédité Commande un Angelot grâce à un soutien financier du Gouvernement du Québec et l’appui du Collectif social, organisme derrière ce projet. Commande un angelot est un protocole qui vise à prévenir le harcèlement et les violences sexuelles dans les bars et les événements festifs ou sociaux. Toute personne qui craint pour sa sécurité ou celle d’une autre, peut demander de l’aide sans avoir à se justifier auprès d’un.e préposé.e arborant un macaron avec le logo de l’initiative sur le site principal du festival. Il suffit de commander « un angelot » pour être pris.e en charge en toute sécurité. commandeunangelot.com

Espaces bienveillants

Plusieurs organisation communautaires 2SLGBTQIA+ mettront également à la disposition des festivalier.es des espaces bienveillants et sécuritaires. Ces espaces sont des lieux calmes, loin de la foule, où les personnes peuvent se rendre afin de décompresser, se rassembler et bénéficier, au besoin, de service d’écoute active offerts par des personnes intervenantes issues des communautés.

Fierté Montréal se déploie au Parc olympique, au centre-ville et dans le Village

Les activités à grand déploiement de l’édition 2022 du festival se dérouleront pour la plupart à l’Esplanade du Parc olympique, le nouveau site principal où seront installées les scènes TD et Casino de Montréal. Parmi les autres sites où se dérouleront des activités à caractère culturel ou communautaire, au centre-ville et dans le Village, notons les Jardins Gamelin, la Place du Village, Le Monastère, la rue Ste-Catherineet pour le Défilé de la Fierté, le boulevard René-Lévesque entre les rues Metcalfe et Alexandre DeSève. Des expositions et activités auront aussi lieu au Centre Phi, au Théâtre Olympia, à l’Espace Langlois, au Centre communautaire LGBTQ, au Bain Mathieu, à La Sala Rosa et bien d’autres. Les quatre conférences gratuites au programme seront tenues à l’hôtel Hyatt Place Montréal aux portes du Village.

À propos de Fierté Montréal

Depuis 2007, à l’initiative des communautés 2SLGBTQIA+ montréalaises, le festival Fierté Montréal met de l’avant leurs droits et en célèbre la richesse culturelle et les avancées sociales. Ce plus grand rassemblement des personnes de la diversité sexuelle et de genre de la francophonie travaille localement au quotidien et sert de phare d’espoir pour les personnes vivant en terrains hostiles à nos communautés.