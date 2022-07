Une piste de danse à ciel ouvert… ou presque !?

Non, on ne parle pas du Piknic Électronik au parc Jean-Drapeau, encore moins du Igloofest Montréal ! On parle plutôt du Village. Dès la fin du mois de juillet, on installera plus de 60 boules disco le long de la rue Sainte-Catherine Est. C’est le nouveau projet appelé Mille facettes venant embellir encore plus cette artère. Sous une forme de boule disco multicolore, mais de 30 pieds de haut cette fois-ci, une structure sphérique sera érigée dans l’espace de l’ancienne Galerie Blanc et deviendra ainsi la Place du Village pour y tenir des activités, été comme hiver. La rue Sainte-Catherine deviendra ainsi telle une piste de danse silencieuse, ponctuée par les diverses prestations.

Bien entendu, tout ce déploiement d’installations se fait avec l’appui financier de la Ville de Montréal et de l’arrondissement de Ville-Marie.

L’annonce officielle en a été faite le 13 juillet dernier. « La Société de développement commercial (SDC) du Village et le Partenariat du Quartier des spectacles sont heureux de dévoiler les nouvelles installations signatures distinctives du Village : le projet Mille facettes invite le public à vivre le disco au grand air ! Conçues par MASSIVart et Sid Lee Architecture, les installations seront déployées dès cet été dans le cadre des Moments du cœur de l’île. Elles contribueront à l’effervescence, au dynamisme et à l’attractivité du Village, le Quartier inclusif de Montréal », pouvait-on lire dans cette annonce publique.

Pour cette 16e piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Est, on désire faire « ressortir plus que jamais le côté festif du Village », dit Gabrielle Rondy, la directrice générale de la SDC du Village.

En effet la soixantaine de boules disco d’un mètre de diamètre seront installées sur les poteaux entre les rues Saint-Hubert et Papineau. « De jour, les boules disco reflètent le ciel et la lumière naturelle, un chatoiement de confettis apaisants. Une fois la nuit tombée, l’expérience est transformée par des nuances de couleurs qui illuminent ces sphères miroitantes le long d’un parcours festif qui s’étend jusqu’à l’horizon. Les éclats de couleurs sont projetés de part et d’autre de la rue, comme une célébration de ce quartier tout aussi brillant que les gens qui le composent », indique-t-on. Mais attention, la manière dont elles seront placées ne dérangera pas les résidents qui habitent souvent les 2e et 3e étages des édifices le long de la rue Sainte-Catherine, puisqu’on a enduit ces boules d’une matière qui empêchera le reflet dans les habitations, tout en les protégeant des éléments qu’envoient mère Nature durant l’été et le début de l’automne.

« Ces boules sont un clin d’œil au disco, période qui coïncide avec la genèse du Village. Les facettes de miroir qui composent ces sphères suspendues au-dessus de la rue projetteront une variété de couleurs et de faisceaux lumineux, reflétant ainsi la diversité des communautés qu’on retrouve dans le quartier », explique Marc-André Carignan, chargé de projet d’aménagement au Partenariat du Quartier des spectacles.

« Ces installations transitoires font partie d’un nouveau plan triennal développé avec l’ensemble des partenaires pour rendre le secteur vibrant dès cet été et pour les deux années suivantes, d’ici au déploiement d’importants travaux de la Ville de Montréal dans le Village. Le réaménagement des espaces et de la rue Sainte-Catherine Est permettra le déploiement de futures installations distinctives pérennes qui seront dévoilées ultérieurement », nous apprend le communiqué. « […] Oui, c’est un plan qui se déploie sur trois ans, c’est-à-dire que ce qu’on voit cette année sera amélioré, bonifié d’année en année durant toute cette période-là », poursuit Gabrielle Rondy.

« Nous avons pu compter sur l’expertise et la collaboration de partenaires dévoués pour concrétiser la vision du Village par des aménagements qui répondent à son unicité autant qu’aux besoins de ses communautés, commerçant.e.s, résident.e.s et visiteur.teuse.s. L’arrivée d’un dôme disco géant en plein cœur du Village se veut un lieu de rassemblement privilégié pour accueillir une programmation variée, mais on souhaite aussi qu’il devienne un lieu d’appropriation citoyenne dont toustes profiteront. Que ce soit pour se prélasser avec un livre, manger son repas à emporter d’un commerce local ou encore pour se réunir entre ami.e.s avant une sortie dans le Village, chacune et chacun pourra ajouter sa propre couleur disco à la rue Sainte-Catherine Est ! », ajoute Gabrielle Rondy.

« Je suis fier de la mobilisation de tous les acteurs qui, cette année, se sont impliqués pour que des installations signatures soient déployées dans le Village. Les projets annoncés sauront souligner le caractère emblématique de l’artère, d’ici à son réaménagement futur. Soutenir son dynamisme commercial et touristique, ainsi que la qualité de vie du secteur est une priorité pour notre administration », de souligner pour sa part M. Robert Beaudry, conseiller de Ville de Saint-Jacques.



« Nous sommes très heureux de collaborer avec la Société de développement commercial du Village et de soutenir l’attractivité et le dynamisme de l’est du centre-ville. Situé aux portes du Quartier des spectacles, le Village s’inscrit dans un pôle en pleine effervescence. Ces aménagements signés par des créateurs d’ici reflètent à merveille la diversité du quartier et offrent une signature unique au Village. J’invite tous les Montréalais.e.s et les visiteur.teuse.s à profiter de ces Mille facettes et de l’animation pour y vivre la fièvre du disco et un moment des plus festifs ! », a déclaré, pour terminer, Monique Simard, présidente du conseil d’administration du Partenariat du Quartier des spectacles.

Place au Village est rendu possible grâce à la collaboration de la SDC du Village.

