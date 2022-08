Pabllo Vittar à Montréal pour la Fierté!

Avec une tournée mondiale qui a fait d’elle la première drag-queen à se produire à Coachella et l’a conduite en haut de l’affiche de l’édition latino-américaine du festival Lollapalooza et du Primavera Sound à Barcelone, Pabllo Vittar sera de passage à Montréal en spectacle de clôture du Festival Fierté Montréal. Portrait!

Ce que représente Pabllo Vittar va au-delà d’une simple pop star ou d’une drag-queen et il est impossible de mentionner Pabllo sans évoquer la révolution qui l’accompagne. Pabllo est devenu.e, ces cinq dernières années, un véritable phénomène au cœur de la culture latino-américaine, en imbriquant d’une manière unique les deux rôles iconiques d’une pop star qui multiplie les succès musicaux et d’une drag-queen plus grande que nature, qui est en passe de conquérir le monde, bien au-delà de son Brésil natal.

Cela fait huit ans que cet artiste de drag au genre fluide a explosé sur la scène, à la télé brésilienne en chantant I Have Nothing de Whitney Houston dans une émission locale. Depuis, il/elle (le genre change durant ses conversations) est devenu.e la drag queen la plus populaire au monde (sur les réseaux sociaux), avec deux fois plus d’abonnés Instagram que RuPaul, plus d’un milliard de vues sur YouTube et des albums remplis de succès pop, car, oui, iel chante…

En 2017, Pabllo a sorti son premier album, Vai Passar Mal, qui comprenait K.O. et Corpo Sensual, et qui a atteint la première place sur le marché brésilien.

Iel vient d’un pays à la fois célèbre pour sa gigantesque et vibrante communauté LGBTQ+ et pour son taux de violence record envers cette même communauté. Sa représentation positive dans les médias brésiliens reste récente, et le fait de voir une drag-queen accéder à ce niveau de médiatisation est sans précédent.

En 2018, son deuxième album Não Para Não, a battu le record de l’album le plus diffusé en flux continu sur Spotify Brésil dans les premières 24 heures. En 2020 son troisième album, 111, qui a été écouté plus de 750 millions de fois, a été son premier album trilingue (portugais, anglais et espagnol). Il/elle a participé à des campagnes pour des marques internationales telles que Calvin Klein, Adidas, Coca-Cola, Sky Vodka, et bien d’autres encore, et a fait la couverture des médias Billboard, New York Times, The Guardian, Vogue, Gay Times, Rolling Stone, Paper Magazine, GQ pour n’en nommer que quelques-uns.

Plus tôt cette année, Electronic Arts et Maxis, derrière le succès des jeux Sims s’associaient à Pabllo Vittar pour les styles du kit Les Sims 4 Tenues de carnaval. Exubérants, audacieux et chatoyants, les looks, styles et couleurs des kits incarnent la vision de la liberté et du plaisir qui émergent de Pabllo.

Sans compter qu’avec plus de 5 milliards de diffusions en flux continu et de vues combinées, Pabllo Vittar s’est associé.e à des artistes internationaux, dont Major Lazer/Diplo, Anitta, Charli XCX, Thalia, Marina, Lauren Jauregui, Iggy Azelea, Rina Sawayama, et bien d’autres.

Je ne sais pas pour vous… mais je sais où je serai le dimanche soir 7 août.

Pabllo Vittar – Follow Me (feat. Rina Sawayama) (Official Music Video)

Pabllo Vittar, Rennan da Penha – Number One (Official Music Video)

Pabllo Vittar – Bang Bang (Official Music Video)

Comment est née Pabblo Vittar ?

Pabllo est né.e quand iel avait environ 18 ans (NDLR, il y a dix ans). Il chantait déjà à l’époque, mais le drag est arrivé à peu près au moment où RuPaul’s Drag Race commençait à devenir un phénomène international et où la scène drag-queen au Brésil a commencé à se développer. Pour Pabllo, le drag était un moyen de combiner tout ce qu’iel aimait faire et absorbait à travers cette « nouvelle » scène, et aussi de chanter. La combinaison du drag et du chant a vraiment renforcé sa confiance sur scène.

«Quand je suis en drag, il y a toute cette personnalité, cette ambiance Je suis une diva qui s’empare de moi, confiait récemment Pabllo au magazine français Nylon. «Je me sens vraiment plus mature face à un public et je peux vraiment exprimer ma voix (…) Il s’est passé tellement de choses au cours des dernières années et ça fait plaisir de pouvoir regarder en arrière, de mes débuts à ma situation actuelle. C’est très spécial de constater à quel point j’ai changé, à quel point ma musique a évolué et comment j’assume tout cela lorsque je me produis en concert. (…) C’est comme si j’avais besoin de la personnalité de drag pour me produir.e Maintenant, j’ai juste l’impression d’être cet.te artiste. Je suis Pabllo !»

Pabllo Vittar – Triste com T (Official Music Video)

Pabllo Vittar – Ama Sofre Chora (Official Music Video)

Pabllo Vittar feat. POCAH – BANDIDA (Official Music Video)

Pabllo Vittar feat. Psirico – Parabéns (Official Music Video)

Pabllo Vittar, Thalia – Tímida (Official Music Video)

Pabllo Vittar ft. Charli XCX – Flash Pose (Official Music Video)

Qu’est-ce qu’il reste à cocher sur ta liste de choses à faire?

J’ai encore beaucoup de choses à réaliser ! Je veux tous les gros trucs, dont au moins un Grammy Award, une chanson numéro 1 dans le monde entier (rires)… Et cette année, même durant ma tournée mondiale je travaille sur mon prochain album, qui sera déjà mon cinquième album studio. C’est fou, comme tout va vite!



INFOS | PABLLO VITTAR sera en spectacle en clôture du Festival Fierté Montréal, le dimanche 7 août, ur l’Esplanade du Parc olympique, vers 22h . www.fiertemtl.com

Pabllo Vittar – Amor de Que (Official Music Video)

Pabllo Vittar – Problema Seu (Official Music Video)

Pabllo Vittar – Disk Me (Official Music Video)