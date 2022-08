Retour en force cette année des Journées communautaires et du défilé

Après deux ans à tenter de s’adapter aux restrictions sanitaires en offrant des versions à distance puis hybrides, Fierté Montréal peut espérer une édition qui tournera la page sur une période d’incertitude. Si les grands spectacles sont déplacés vers l’Esplanade du Parc olympique, les emblématiques Journées communautaires et l’incontournable moment clef du défilé se retrouveront une fois de puis dans le Village et sur le boulevard René-Lévesque. Personne ne s’en plaindra, bien au contraire.



Les Journées communautaires

Réglons tout de suite la question des horaires et des dates, car il y a des changements. « Les Journées communautaires auront lieu sur deux jours, le vendredi 5 et samedi 6 aout, de 11 h à 18 h sur la rue Sainte-Catherine entre les rues Saint-Hubert et Papineau », précise Valentin Pham, responsable des opérations et de la logistique.

Au plein cœur du Village, sur la rue Sainte-Catherine, deux journées donc pour découvrir une multitude d’organismes et de groupes communautaires, de commerces, de clubs sportifs et socioculturels impliqués avec les communautés 2SLGBTQIA+.

Ce sera l’occasion de faire de nouvelles rencontres, de renforcer des liens et surtout de

sensibiliser et de se mobiliser pour faire avancer les causes de nos différentes communautés, le tout sur un ton festif et coloré.

Les inscriptions pour les Journées communautaires vont bon train également. En l’espace de quelques jours, les organismes communautaires ont manifesté leur désir d’être présents dans le Village, mais aussi des allié.e.s des communautés comme les partenaires habituels, des banques, des entreprises, ou encore des partis politiques et des syndicats. Plus de 160 organismes et groupes seront présents sur les deux jours.

« Nous avons décidé cette année d’inviter des organismes qui n’ont pas l’habitude d’être là, ajoute Valentin Pham, comme […] des organismes LGBTQ+ en région, mais aussi des groupes communautaires culturels, pour tisser des liens, des ponts entre des personnes et communautés qui n’ont pas l’habitude de se côtoyer, et nous avons été heureux de la réponse. »

Le défilé

Le Défilé de la Fierté, quant à lui, revient en force cette année ! D’une longueur 2,9 km, le parcours aura symboliquement pour point de départ l’ancien secteur 2SLGBTQIA+, à l’ouest et se terminera au cœur du Village actuel, à l’est.

« Le défilé débutera à 13 h, sur le boulevard René-Lévesque au coin de la rue Metcalfe et se terminera au niveau de la rue Alexandre-de-Sève. Quant à la minute de silence, elle est prévue à 14 h 30 », précise Valentin Pham.

Joignez-vous à des milliers de marcheur.euse.s pour célébrer les avancées des droits des communautés 2SLGBTQIA+ et pour mettre en lumière leurs revendications. Organismes communautaires, clubs sportifs et socioculturels, associations, syndicats, commerces et

organisations politiques joignent leurs voix pour célébrer et rendre visibles les réalités des communautés 2SLGBTQIA+ dans une ambiance festive et colorée.

Notez que des espaces réservés aux personnes à mobilité réduite seront disponibles à l’angle du boulevard René-Lévesque et de la rue du Square-Phillips.

En entrevue pour Fugues, le responsable des opérations et de la logistique se montre très optimiste puisque tout semblait réglé en ce début du mois de juillet avec les différentes autorités de la Ville, la sécurité, les pompiers, la police, pour que le plaisir des participant.e.s soient au rendez-vous.



Si la rue Alexandre-de-Sève a été choisie pour la fin du défilé, c’est qu’elle est tout d’abord une des rues les plus larges du Village et qu’elle permettra à toustes celles et ceux qui le souhaiteront d’accéder facilement à l’une des deux principales stations de métro du quartier (soit les stations Beaudry ou Papineau) pour se rendre à celle du Stade olympique, Pie-IX.



« La STM a prévu d’augmenter la fréquence des rames pour que l’on puisse se rendre facilement et rapidement à la station Pie-IX », précise Valentin Pham. « Et on nous assure que cela ne prendra pas plus de temps que de se rendre à pied jusqu’au parc des Faubourgs, où se déroulaient auparavant les spectacles en 2019. Nous avons aussi pensé à une signalétique appropriée pour que les personnes qui connaissent moins Montréal puissent sans difficulté s’y retrouver. »



Évoquant le défilé, Valentin Pham insiste sur la décision de Fierté Montréal de se montrer de plus en plus écoresponsable et donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre. « Nous avons décidé pour les chars de privilégier des véhicules tout électriques, hybrides ou encore fonctionnant au biocarburant. Et, pour les éditions prochaines, nous continuerons à mettre l’accent sur l’énergie verte. Je pense qu’on ne peut plus penser organiser des événements d’importance sans avoir cette préoccupation en tête. »



Le défilé cette année accueillera plus de 120 organismes et l’on estime le nombre de marcheurs et marcheuses à plus de 10 000 personnes, soit un nombre à peu près semblable aux dernières éditions du défilé, précise Valentin Pham. Une estimation qui se base sur le nombre d’inscriptions entrées depuis la fin du mois de juin.

La participation du public sera permise et même encouragée à la fin des contingents. Vous pourrez donc assister au défilé et/ou marcher dans le défilé afin de soutenir les communautés 2SLGBTQIA+ !





La question de la sécurité

Bien entendu, l’organisation d’événements qui attirent des milliers de personnes demande une attention particulière aux questions de sécurité et Fierté Montréal se veut rassurant.

« Il est vrai que l’on est un peu alerté par ce qui se passe en ce moment avec certaines Fiertés dans d’autres pays et l’on ne peut rester indifférent », avance Valentin Pham. « La question de la sécurité a évidemment été abordée lors de nos rencontres avec les autorités, la Ville, la police et je dois dire qu’ils étaient tout à fait conscients de la situation et qu’ils ont clairement l’intention d’être plus vigilants et de mettre l’accent sur la sécurité de chacun et chacune. »



www.fiertemtl.com