Le retour du T-Dance en après-midi le 7 août

Après le défilé, le T-dance vous permettra de danser et de vous émoustiller grâce aux DJ Karaba et Juan Niño, ainsi que la troupe de danse TrinXX.



Présentement DJ résident du Moss Lounge de Séville, Juan s’est également produit dans divers festivals et fêtes de la ville et ailleurs dans le monde. Ses prestations récentes incluent les RAM PARTY de New York et Chicago, le SIN PARTY de Toronto et le BIGGER PARTY de Sao Paulo. La musique et le mouvement ont défini la vie entière de Karaba. À Los Angeles, elle a dansé pour certains des plus grands noms de la musique pop comme Drake et Selena Gomez, avant de devenir DJ en 2016. La musique de Karaba est électrique et a du piquant.

Son intensité, son désir de voir les gens danser et ressentir la musique tout comme elle le fait, est aspirationnel. TrinXX regroupe trois danseurs qui ont décidé de créer une formation qui pense et agit hors des sentiers battus. Leur style se décrit comme de la danse urbaine et leurs performances sont uniques car leurs prestations se font en talons hauts. Après leurs prestations, ils continuent habituellement avec leur set de DJ mettant à l’honneur les icônes de la musique.



INFOS | Sur l’Esplanade du Parc olympique, le dimanche 7 août, de 14h à 22h. www.fiertemtl.com