Le Forum du Village : une participation citoyenne sur l’avenir du secteur

Vous avez une opinion sur le Village ? Qu’est-ce que vous changeriez ? Quel est votre vision du Village dans quelques années ? Qu’est-ce que vous aimeriez y retrouver ? On demande ici la participation aux résident.e.s de Ville-Marie sur le Village, c’est ce qu’on appelle le «Forum du Village». Il s’agit d’une démarche participative. Vous avez jusqu’au 7 aout pour remplir un sondage et donner votre opinion sur place, à l’angle des rues Wolfe et Sainte-Catherine. Mais il vous sera possible, également, de participer aux rencontres des 20, 21 et 22 septembre prochain.

Si vous vous êtes promené dernièrement dans le Village et que vous avez vu deux conteneurs blancs et des chaises Adirondack, il s’agit bel et bien de la première phase de cette consultation alors que vous pouvez donner votre opinion sur le secteur. Des panneaux d’information habilleront l’intérieur des conteneurs sur les enjeux du Village et les visions proposées pour le réaménagement de la rue Sainte-Catherine Est. Afin de rendre l’expérience encore plus agréable, une dizaine d’agent.e.s de liaison de la «Brigade de Ville-Marie» seront sur place, de midi à 19h, pour aider les citoyens et citoyennes dans leurs démarches.

On peut aussi faire part de nos idées, notre avis, nos besoins et nos aspirations sur la plateforme web Réalisons Montréal.

Ici, on a ciblé six grands enjeux du Village : la sécurité, l’identité, l’espace public, la vitalité socioéconomique, le vivre ensemble et la culture.

«Soutenir le développement actuel et à venir du Village est une priorité pour notre administration, de déclarer la mairesse de Montréal et de l’arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante. Nous sommes très conscients de défis du secteur et nous voulons rester proactifs face aux préoccupations et souhaits de l’ensemble des actrices et acteurs du Village. Le Forum est une occasion unique de trouver, ensemble, des solutions aux enjeux du quartier. À travers cette démarche collective, nous souhaitons provoquer l’émergence d’une voix plurielle et unifiée pour soutenir le Village. On souhaite questionner ce qui se fait, identifier des pistes de solutions concrètes et définir une stratégie d’action qui rallie les différents acteur-trices-s autour de ce quartier qui nous est cher, en misant sur des projets novateurs et structurants.»

«En tant que conseiller pour le Village, cette démarche est prioritaire, j’encourage les résident.e.s et les acteur-trices.s du secteur à participer à cette grande mobilisation, qui nous permettra de travailler tous ensemble pour bâtir le Village de demain, faire face à ses défis et miser sur son potentiel. Parmi les objectifs, il y a l’aménagement de l’artère qui traverse le quartier et qui en est le cœur, dont nous voulons repenser l’aménagement en collaboration avec le milieu, avec l’objectif de mettre en valeur toute la richesse de ce quartier phare de Montréal. Je tiens à remercier nos partenaires qui prennent part à cette démarche et avec qui nous la mettons en action. La vitalité, l’inclusivité et l’avenir du Village passe par une mobilisation collective de toutes et tous !», d’ajouter pour sa part Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques.

On se rappellera, également, qu’il y avait eu quelques rencontres initiées par le bureau de la députée Manon Massé et appelé le «Comité du Village» afin de débattre de différentes perspectives.

«Le Village est un milieu de vie et un lieu d’appartenance fort pour l’ensemble des communautés 2SLGBTQIA+ et l’Assemblée nationale du Québec l’a d’ailleurs affirmé en adoptant unanimement une motion en ce sens. Je me réjouis de l’organisation du Forum du Village et des perspectives de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Est qui vont contribuer à la relance du secteur. Notre Village est unique et il mérite une revitalisation respectueuse de tout le monde afin que tous et toutes s’y sentent chez soi et en sécurité» de souligner Manon Massé, la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et co-porte-parole de Québec solidaire.

Des travaux de réfection majeurs et regard sur l’avenir

La députée Manon Massé fait aussi référence, ici, aux travaux que doit effectuer la Ville sur la rue Sainte-Catherine Est.

C’est que, tel qu’annoncé en février dernier, il est devenu nécessaire d’entreprendre des travaux sur les réseaux d’aqueduc et d’égouts sur cette artère-là. L’arrondissement profitera ainsi du Forum pour explorer, avec la population, les questions entourant le réaménagement à venir sur l’artère et comment mieux répondre aux besoins de toutes celles et tous ceux qui fréquentent le Village ou qui y habitent. En parallèle à ce Forum, la brigade de Ville-Marie assurera un maximum de participation, en mode porte-à-porte, pour recueillir l’avis et l’opinion des résident.e.s et commerçant.e.s.

Bien évidemment, tout le monde espère que ces travaux majeurs n’auront pas trop d’impacts temporaires négatifs sur la communauté.

Après la consultation sur la rue, une fois le porte-à-porte terminé et les avis reçus sur internet, on tiendra trois grandes journées d’idéation les 20, 21 et 22 septembre. Les idées et recommandations émises durant tout l’été par le public et les partenaires serviront de tremplin pour ces trois journées de discussions et de réflexions avec les partenaires du milieu.

«La SDC du Village salue l’initiative du Forum amorcée par l’arrondissement de Ville-Marie, qui nous permettra de bâtir toustes ensemble le Village, le Quartier inclusif de Montréal. Grâce à cette démarche collective, nous donnerons au Village les moyens pour qu’il rayonne à nouveau comme une destination touristique attractive, innovante et unique. Mais avant tout, nous souhaitons que le Village se rapproche de ses résident.e.s, les Villageois.es, avec la création d’un milieu de vie adapté à leurs besoins, plus vert et plus sécuritaire», de déclarer pour sa part Gabrielle Rondy, la directrice générale de la Socitété de développement commercial (SDC) du Village.

C’est au cours des prochaines semaines que l’on connaîtra exactement la date et l’horaire du Forum du Village de septembre qui seront publiés par l’arrondissement de Ville-Marie.

Pour infos : realisonsmtl.ca