Fierté dans la Capitale, plus d’activités que jamais pour cette édition-ci de la Fierté

Du 21 au 28 aout, on pourra se diriger vers Ottawa pour prendre part aux nombreuses activités de la Fierté dans cette ville. Comme ailleurs, après deux années de pandémie, on renoue ici avec une pléthore d’événements. Le festival de la Fierté à proprement parler se déploiera le week-end du 26 au 28 aout, dans le secteur Bank du centre-ville, avec deux nouvelles scènes. Quant au défilé, il empruntera un nouveau parcours, mais débutera à 13 h au centre-ville et devrait attirer des milliers de spectateurs.



Après deux années de célébrations virtuelles, la Fierté dans la Capitale annonçait officiellement le retour du festival de la Fierté dans la Capitale, du dimanche 21 aout au dimanche 28 aout 2022. Cette année, le thème du festival est « Ensemble maintenant », pour représenter la communauté qui se réunit à nouveau pour célébrer et revendiquer.



« Cette année, nous offrons au public plusieurs projets intéressants, y compris des projets artistiques variés avec projections, installations publiques, murales, etc., durant tout le festival de la Fierté », indique Toby Whitfield, directeur général de Fierté dans la Capitale/Capital Pride.



Évidemment, il faut comprendre qu’au moment de mettre sous presse, plusieurs activités et artistes invité.e.s n’étaient pas encore définitivement confirmé.e.s.Parmi les événements à ne pas manquer, il y a bien sûr le fameux concours Miss Capital Pride, le jeudi 25 aout, au Centre national des Arts. Le ou la gagnant.e participera au défilé. À noter ici que, Icesis Couture, gagnante de la saison 2 de Canada’s Drag Race, avait remporté le concours de Miss Capital Pride précédemment, en 2020. Et on s’est laissé dire qu’elle sera peut-être là pour cette activité des plus colorées…



Nouveauté cette année : au lieu de deux scènes, il y en aura trois. La scène principale sera située au coin des rues Bank et Slater, avec divers groupes de musique, chanteurs, chanteuses, etc. À l’angle des rues Somerset et Bank, on trouvera la scène avec des DJ pour danser et se déhancher. « Tout le week-end, des DJ se relaieront sur cette scène », ajoute Toby Whitfield. « Il y aura, entre autres, Sandy Duperval, la DJ bien connue de Montréal, mais aussi d’autres DJ d’Ottawa, de Toronto et de New York. Les clubs également seront de la partie avec des soirées mettant en vedette divers DJ et des soirées thématiques. »

Icesis Couture, gagnante de la saison 2 de Canada’s drag race, avait remporté le concours de Miss Capital Pride précédemment, en 2020. (Crédit Photo : Canada Drag Race



Quant à la 3e estrade, celle-ci sera située au coin de Laurier et Bank et elle sera réservée « à des activités communautaires, pour les jeunes, du karaoké, etc. », poursuit

Toby Whitfield.

Les samedi et dimanche 27 et 28 aout, on aménagera dans l’espace piétonnier une zone familiale avec des contes pour enfants et toutes sortes de jeux pour amuser les tout-petits. Un pique-nique familial est aussi prévu dans le secteur du parc dans le quartier de Hintonburg. Les détails seront connus ultérieurement. Le défilé de 2022 promet d’être spectaculaire. D’abord, il y a un changement de trajet, mais il restera dans le centre-ville. Ensuite, le nombre d’inscriptions a explosé littéralement. « Ce sera presque du jamais vu encore à Ottawa », de dire Toby Whitfield. « Normalement, nous avons environ 150 groupes et organisations inscrits. Déjà, en fin de juin, nous avions 200 inscriptions. Ce sera donc extraordinaire cette année de compter autant de groupes. On s’attend aussi à ce que la foule soit plus nombreuse que d’habitude. » Le départ sera donné à 13 h. Fierté dans la Capitale doit encore recevoir l’aval des divers services de la Ville quant au parcours exact. Il faudra donc s’informer via le site Web de l’organisme.



« J’étais au défilé de la Fierté de Toronto et il y avait pratiquement un nombre record de gens là-bas », rajoute le directeur général de Fierté dans la Capitale. « On a enregistré 1,8 million de personnes. Je crois que cela n’a été surpassé que lors du World Pride de Toronto, en 2014, alors qu’on avait recensé 2 millions de personnes. On a vu aussi que dans bien des villes à travers le monde, les défilés de la Fierté ont attiré plein de gens qui n’étaient pas sortis durant les deux dernières années, ainsi que des touristes. Je pense qu’à Ottawa il en sera de même avec un large public. Ce sera certainement un événement à ne pas manquer, surtout qu’Ottawa n’est pas très loin de Montréal. »



Enfin, durant tout le mois d’aout et jusqu’à la première semaine de septembre, Fierté dans la Capitale s’associe à la Galerie d’art d’Ottawa pour une série d’activités mettant à l’honneur les jeunes de la communauté LGBTQ+, avec des expositions d’art visuel, etc.



INFOS | Toutes les infos sur le site : capitalpride.ca