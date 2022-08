Épilation par laser – 3 bénéfices qui sont loin d’être superficiels

Les soins médico-esthétiques gagnent en popularité et l’épilation par laser est l’un des traitements favoris de la clientèle des cliniques Epiderma. Jambes, dos, aisselles, barbe, pubis… presque toutes les parties du corps peuvent être traitées par cette entreprise leader en épilation par laser au Québec. Voici trois bénéfices sous-estimés que procure l’épilation par laser :



1. Réduction de la pilosité

L’objectif premier des traitements d’épilation par laser est sans contredit la perte de poils. En choisissant la technologie Elos Plus disponible chez Epiderma, la perte de poils observée est de 15 % à 25 % en moyenne après la première séance, puis jusqu’à 80 % après 5-6 séances. À titre comparatif, avec l’épilation par lumière pulsée intense (IPL), il faut 12-13 séances en moyenne pour éliminer 65 % à 70 % des poils.



Abigaël

2. Diminution des poils incarnés

L’épilation par laser est la solution idéale pour vaincre les poils qui se replient sur eux-mêmes et qui décident de pousser à l’intérieur de la peau plutôt qu’à l’extérieur de celle-ci. En optant pour l’épilation par laser versus le rasage, cela vous permettra de dire au revoir à l’irritation et aux démangeaisons causées par les poils incarnés.



3. Et pour certaines personnes, l’épilation par laser est une étape vers l’affirmation de soi et le courage.

C’est le cas d’Abigaël qui a longuement réfléchi et pris son courage à deux mains avant d’entamer ses traitements il y a quelques années.

« C’était, à ce moment-là, ma première démarche de transition pour me féminiser. Au début, j’avais encore une apparence très masculine. Dès mes premiers traitements, j’ai reçu un service hors pair et je me suis sentie très à l’aise. Après quelques sessions seulement, je me sentais déjà mieux dans ma tête. Je peux donc dire qu’Epiderma a été partenaire dans ma démarche d’affirmation du genre. »



Partenaire de cette étape symbolique, Epiderma est fière d’avoir contribué à combler le décalage entre le corps et l’identité d’Abi.



Abigaël

« La transidentité est très diversifiée. Elle se vit et s’exprime de différentes manières. Pour certaines personnes, le corps et ses attributs ne correspondent pas à leur identité de genre. Il faut alors prendre les grands moyens : changement de garde-robe, maquillage, épilation, hormonothérapie, chirurgie, etc. Pour moi, le poil représente la masculinité, même si ce n’est pas le cas pour tous. »



« Aujourd’hui, je n’ai jamais été aussi heureuse et bien dans ma peau de toute ma vie. Pour moi, l’épilation définitive est une nécessité pour mon bien-être. Ça me donne une confiance en moi et je suis fière d’être qui je suis. »



Abigaël est une personne non binaire et transféminine, membre du C.A. de l’organisme Trans Outaouais et intervenante au GRIS Montréal dans le cadre de leur volet sur l’identité de genre. Iel a à cœur de rendre la vie des personnes de la pluralité de genre plus facile.

Sa motivation : défaire les préjugés à l’égard de ces personnes marginalisées dans une société encore très hétéronormative et rendre la société plus inclusive en intervenant auprès des écoles, des entreprises et des organismes gouvernementaux.







