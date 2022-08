L’été se poursuit à PIKNIC ÉLECTRONIK

La 19e édition du Piknic Électronik se poursuit, le rituel estival préféré des Montréalais.e.s continuera de réunir mastodontes et jeunes pousses de la scène électro québécoise et internationale, jusqu’au début du mois d’octobre.



Dimanche 14 août, l’événement Spécial Fierté va régaler ses pikniqueurs : le collectif queer montréalais Slut Island invite DOSS, Syana et Digital Polyglot pour l’occasion, aux côtés de l’artiste britannique de l’underground électronique Maya Jane Coles qui sera rejointe par les Montréalais Guillaume Michaud et Ian Jackman.

Dimanche 14 août, PIKNIC ÉLECTRONIK Spécial Fierté avec le collectif queer montréalais Slut Island, et les invités DOSS, Syana et Digital Polyglot.



Le 20 août, Piknic Électronik ajoute un événement à sa saison afin de souligner la sortie du deuxième volume de sa compilation Planète Piknic : lors de ce Piknic additionnel, qui aura exceptionnellement lieu un samedi, les pikniqueurs pourront retrouver Kora, Wuachuma, Lilya Mandre, Cezaire, Silktits, Thomas White et NoKliché. Ces artistes feront tous partie du deuxième volume de Planète Piknic que l’on pourra retrouver dès le samedi 20 août sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Ce deuxième volume de Planète Piknic s’inscrit dans la volonté, pour Piknic Électronik et (Avec) Courage, de promouvoir les talents d’aujourd’hui et de demain. Enfin, la légende house et techno de Détroit, Omar S, se produira le 28 août tout comme Regularfantasy et Farren Laen pendant que MUTEK s’invitera à Piknic avec Debbie Doe et Personal Demons !

PIKNIC ÉLECTRONIK, 17 juillet 2022 – photo Olivier Savoie



L’été se prolongera tout le mois de septembre grâce à Piknic Électronik en commençant par la collaboration traditionnelle avec le festival MEG et le set mythique de Misstress Barbara le 4 septembre. La même journée, Alex Pycke, la productrice et compositrice péruvienne basée à Berlin Sofia Kourtesis, Liliane Chlela et DJ Frog seront aussi de la fête. Le lendemain, lundi 5 septembre, les festivaliers pourront célébrer dignement la Fête du travail au parc Jean-Drapeau en compagnie d’artistes issus du label anglais Anjunadeep tels que Tinlicker et la Montréalaise Sinca, ou encore avec la house progressive et mélodique d’Hyunji-A. Côté scène du boisé, on retrouvera, avec la collaboration de RAW, la techno de Sara Landry, le son futuriste de BXTR, Raumm (Live) et enfin Xaviera. Le 11 septembre, le DJ allemand Boys Noize sera aux platines, accompagné de la pointure australienne du courant électro de Detroit Jensen Interceptor, en plus de Mayday, Sweely, Ēmikkē et Mok T. CRi sera de passage à Piknic Électronik pour son seul et unique DJ set de l’été le 18 septembre aux côtés de yehno, Stacey Sexton, India Jordan, Skesa et Leëf. Le 25 septembre, Job Jobse et Elias Mazian complèteront le programme de la journée au son de leur style house et trance euphorique. Enfin, pour clôturer en beauté la saison, Piknic Électronik accueillera la DJ polonaise VTSS, UNIIQU3 et Jelz. Le collectif montréalais FrontRite prendra le contrôle de la deuxième scène avec Kris Tin, Unlimited Free Guestlist et Molyness.

PIKNIC ÉLECTRONIK, 29 mai 2022



INFOS | 19e édition de Piknic Électronik, jusqu’au début du mois d’octobre. Les billets sont disponibles sur le site web de Piknic Électronik.

www.piknicelectronik.com

PIKNIC ÉLECTRONIK, 29 mai 2022

OfF Piknic : Des événements spectaculaires en supplément tout au long de la saison

Piknic Électronik propose aussi plusieurs soirées OfF Piknic portant la signature des plus grands, dont Dr. Fresh le 19 août, la deep house de All Day I Dream le 17 septembre ou Artbat le 8 octobre… Plusieurs artistes initialement programmés dans le cadre d’Igloofest 2022 seront aussi de la partie : Dillon Francis (2 septembre), Fatboy Slim (3 septembre), Bonobo (10 septembre), ou encore Richie Hawtin (24 septembre). Nouveauté et exclusivité de cette année aux OfF Piknic : une zone VIP Vidéotron accueille jusqu’à 450 personnes sur le site.



INFOS | Les OfF Piknic, jusqu’au début du mois d’octobre. Les billets pour ces soirées OfF Piknic sont disponibles sur le site web de Piknic Électronik.

www.piknicelectronik.com