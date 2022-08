La Fête Arc-en-ciel de Québec 2022 : survol de la programmation

Festival socio-artistique francophone de la fierté gaie, La Fête Arc-en-ciel de Québec se déroule habituellement chaque année durant la fin de semaine de la fête du Travail, au cœur de plus de 400 ans d’histoire et de romance. Après deux éditions marquées par des restrictions pandémiques, la Fête Arc-en-ciel retrouvera des activités à plus grand déploiement, comme les spectacles présentés à la place d’Youville, ainsi que certaines activités héritées des éditions «réinventées» de 2020 et 2021.



La programmation 2022 vient tout juste d’être dévoilée (11 aout). Sachez que l’événement se déroulera cette année du 1er au 11 septembre, mais que les plus gros événements de la programmation auront lieu du 2 au 4 septembre.

Pour la suite du festival, entre le 5 et le 11 septembre, il s’agit principalement de brunchs ou BBQ communautaires et de rencontres de discussions autour d’enjeux 2SLGBTQ+, comme la «visibilité lesbienne», les «communautés BIPOC», le«milieu sportif», la «politique municipale» et la question de «grossophobie».

Parmi les grands événement à ne pas manquer entre le 2 aet le 4 septembre, notons :

VENDREDI 2 septembre

Le spectacle J’Lâcbe pas — Marjo et ses invité.e.s,. Rockeuse émouvante et authentique, Marjo offrira ses plus grands succès aux rythmes endiablés, ainsi que certaines de ses plus belles balades. Accompagnée de ses trois musiciens ainsi que trois invité.e.s de marque, Maxime Landry, Tranna Wintour et Patsy Gallant, elle vous électrisera avec son dynamisme et vous transmettra sa passion pour la musique jusqu’à vous faire dresser les poils sur les bras.

SAMEDI 3 septembre

La Journée communautaire de la 18e édition de la Fête Arc-en-ciel de Québec aura lieu, quant à elle, le 3 septembre 2022. Ne manquez pas votre chance d’y participer! Plusieurs commerces de la rue Saint-Jean et d’ailleurs célébreront la diversité directement sur la rue Saint-Jean! Vous pourrez aussi y rencontrer différents groupes communautaires. Tempo Swing, Cirque du monde (Gratt’Ciel), À Pieds Levés et Chœur Gai de Montréal seront également de la partie. Vous avez des enfants? Profitez de l’Espace-Familial Desjardins situé dans le stationnement de la Caisse Desjardins (550 Rue Saint-Jean). Sachez par ailleurs que MIELS-Québec sera au Drague le samedi et le dimanche, de 14h à 20h, pour offrir du dépistage.

Les Galopins vous invite à une Marche dans les rues de Québec pour un retour dans le passé et (re)découvrir les établissements gais populaires pendant l’âge d’or de la vie gaie nocturne, les années discos. Les informations proviennent du livre de Michel-Emile Gendron, La vie gay à Québec. Rendez-vous à la Place d’Youville, devant la porte du Diamant. Durée approximative de la marche : 90 minutes.

En après-midi, la scène émergente sur la Place d’Youville vous présente des artistes de la scène locale de la Capitale-Nationale.

• 15h : Prestation de JUILLET, un duo indie pop francophone de Québec. C’est une musique contrastée, à la fois légère et intime, mais aussi remplie d’une profondeur mélancolique. Des douces pièces rêveuses, texturées et sensuelles de Juillet émanent l’amour brûlant, la chaleur des corps, la langueur aérienne de l’été.

• 16h30 : Prestation de LOSE. Actif depuis 2012, le collectif shoegaze indépendant LOSE est principalement influencé par la musique pop britannique des années 1986 à 1993. Après avoir parcouru le Canada lors de sa tournée Big Surf (2016-2017), le quatuor travaille présentement en studio sur le nouveau volet de sa quête contre l’individualisme artistique.

En soirée samedi 3 septembre, soyez de la partie pour l’unique drag brunch sur le fleuve à QuébecVous pourrez assister à un spectacle mettant en vedette Scarlett Paris Evans, Jojo Bones, Gabry Elle, IGAnne et Narcissa Wolfe.

Amateurs de drags, vous ne voudrez pas manquer, sur la Place d’Youville, le spectacle unique animé par Rita Baga mettant en vedette des artistes de l’émission Canada’s Drag Race. Lors de ce spectacle, vous pourrez voir des prestations de Juice Boxx, Océane Aquablack, Adriana The Bombshell, Icesis Couture, Lady Boom Boom et Gisèle Lullaby.

DIMANCHE 4 septembre

Archive Fugues

Le dimanche 4 septembre 2022, dès 13 heures, prenez part à la populaire Marche de solidarité soulignant les combats et les victoires des communauté 2SLGBTQiA+. Départ de la Place D’Youville. Il ne s’agit pas un défilé à proprement parler. L’activité est plutôt axée sur les revendications et les communautés. Il n’y a pas de chars allégoriques. C’est l’occasion de se rappeler des luttes du passé mais aussi de célébrer la richesse de la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Rappelons qu’une activité de créations de pancartes animée par l’organisme Divergenres se tiendra au parc Victoria, le vendredi 2 septembre.

En après-midi, la scène émergente de la Fête Arc-en-ciel de Québec, à la Place d’Youville, vous présentera des artistes de la scène locale de la Capitale-Nationale directement à la Place d’Youville.

• 14h30 È Prestation de The JOHANS, un band folk de la région de Québec. Formé par Émilie (banjo/guitare) etCynthia (voix/guitare) en 2013, ce duo féminin vacille entre le vieux folk américain et le indie folk actuel. Accompagnées de leurs musiciens, elles vous feront découvrir leur univers bien à elles, qui rappelle les thèmes traditionnels de ce style musical.

• 16h30 : Prestation de LYD, tout récent projet solo d’Ann-Lydia Plourde. Viscérale, explosive, féminine, elle nous sert une musique pour amateur.rice.s de franco-pop-électro-808-sad.

En soirée dimanche 4 septembre, à la Place d’Youville, la Fête Arc-en-ciel de Québec vous présente un spectacle de Drags locales avec Barbada de Barbades et Jojo Bones à l’animation. Venez-vous amuser avec Fabry Elle, IGAnne, Dory, Stivy, Axelle, Aliss Love, Narcissa, Nicky G, Will Charmer! Ce spectacle vous fera vibrer au rythme des plus gros succès des pistes de danse du monde! Plusieurs styles musicaux à l’honneur : classique, country, disco, électro et pop.

Plus d’infos : https://fetearcenciel.ca

BÉNÉVOLES

L’organisation de la Fête Arc-en-ciel, est encore à la recherche de bénévoles et recrute quelques dizaines de personnes d’ici la tenue de l’événement. Alors, si le cœur vous en dit, contacter-les au

https://www.zeffy.com/fr-CA/volunteering/120afeff-e92f-4b0f-9ee0-c229b34cee45