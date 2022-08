L’installation immersive Jardins suspendus à la Place de la Paix

Jardins suspendus sera présenté du 25 au 28 août à la place de la Paix dans le Quartier des spectacles. Créée par les directrices artistiques et chorégraphes Claire Jeannot et Geneviève Lauzon, cette œuvre interdisciplinaire se déploie sur deux volets : une installation immersive de jour et une performance de danse contemporaine et aérienne de soir. Les créatrices y abordent la connexion humaine et proposent une rencontre de l’autre par le partage et la poésie du mouvement.

D’abord, un arbre tissé de vêtement se dresse au centre de la place et invite à s’y déposer et déambuler à travers ses lianes. Colorée et fascinante, l’installation prend vie par la présence du public, qui déclenche une narration audio de divers témoignages portant sur la rencontre. Cet univers éphémère découle d’ateliers de médiation culturelle effectués cet été, où les participant·e·s ont réfléchi collectivement aux émotions et sensations que génèrent un contact social humain. Qu’est-ce qui rend une rencontre significative dans nos vies ? Comment, par le langage non-verbal, communiquons-nous avec l’autre ? Le public est invité à tendre l’oreille, alors que les créatrices donnent la parole à une quarantaine de citoyens et citoyennes d’âges et d’origines socio-culturelle variées.

Puis, le temps de deux performances gratuites à 18 h et 19 h 30, des personnages s’éveillent aux quatre coins de la place. Par le mouvement des interprètes, un système de communication se développe et les liens se nouent de part et d’autre dans un microcosme à la fois quotidien et décalé. Les spectateur·rice·sdeviennent complices de cette œuvre à 360 degrés, où les connexions se bâtissent en jouant avec la gravité.

Jardins suspendus est né d’un appel de projet lancé en janvier 2022 en collaboration avec le Regroupement des Arts de Rue (RAR), qui visait à donner aux créateur·rice·s la possibilité de concevoir et de présenter une performance artistique conçue pour l’espace public. Le Partenariat du Quartier des spectacles, le Conseil des arts de Montréal et l’École nationale de théâtre du Canada se sont engagés à accompagner le collectif lauréat dans la création et la diffusion de leur œuvre. Ce projet constitue la deuxième édition d’un rendez-vous annuel des arts de la rue, qui vise à développer et donner de la visibilité à la discipline.

Jardins suspendus

Installation immersive et danse aérienne



Du 25 au 28 août

Installation immersive : 11 h à 21 h

Deux représentations par soir : 18 h et 19 h 30



Place de la Paix, Quartier des spectacles

Gratuit