La soirée Démystik au profit du GRIS Estrie est de retour en force pour sa 4e édition 

Le Groupe régional d’intervention sociale de l’Estrie (GRIS Estrie) lance sa principale activité de financement annuelle dans le but de poursuivre ses activités de démystification. Après deux ans de pause forcée en raison de la COVID-19, la soirée Démystik présentée par Desjardins, événement-bénéfice au profit du GRIS Estrie, revient pour une quatrième édition le 3 septembre 2022 au Centre de foires de Sherbrooke.

Démystik4, prévue initialement en 2020, propose une programmation encore plus diversifiée que ses éditions précédentes avec l’objectif d’accueillir plus de gens, quels que soient leurs goûts et intérêts. Lors de cette soirée sous la présidence d’honneur de Louis-Philippe Hébert, les convives passeront un excellent moment aux côtés d’un DJ invité, d’Anaïs Favron, de Richardson Zéphir, d’Izabelle et de drags queer. Le comité organisateur promet plusieurs autres surprises et activités qui seront dévoilées durant la soirée.

Le président du comité organisateur, Hugo Belleville, tient à mentionner l’impact de cet événement : « Le comité Démystik, composé de membres motivés et dévoués pour la cause, est fier d’offrir pour une quatrième année cette soirée haute en couleur. On attend ce moment depuis deux ans maintenant, et nous sommes extrêmement fébriles à l’idée de faire revivre aux participant·e·s un événement aussi grandiose. Démystik permet au GRIS Estrie de faire connaître ses activités et d’être en mesure de les mener durant toute l’année. »

La soirée Démystik a connu un franc succès lors de ses trois premières éditions depuis 2017. En effet, plus de 400 personnes ont participé à l’événement lors de chacune des trois soirées, et ce sont plus de 150 000 $ qui ont été amassés au profit du GRIS Estrie via cet événement. Un objectif conservateur de 55 000 $ a été établi cette année.

Les personnes intéressées à participer à la soirée et du même coup à soutenir la mission du GRIS Estrie sont invitées à se procurer dès maintenant un billet pour la soirée Démystik4, au coût de 100 $ pour un accès FESTIF et de 50 $ pour un accès RÉGULIER par le biais de la page Facebook de la soirée Démystik. Il est également possible de faire un don au GRIS Estrie à www.grisestrie.org/faire-un-don.

GRIS Estrie Depuis 2014, plus de 11 000 personnes ont été sensibilisées par le biais de plus de 450 ateliers de démystification de l’homosexualité, de la bisexualité et de la pansexualité organisés par le GRIS Estrie. Le conseil d’administration du GRIS Estrie appuie avec enthousiasme le comité Démystik et invite les membres de la communauté, ses allié·e·s et ses partenaires à participer à cette activité d’envergure afin de soutenir la cause.