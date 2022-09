Horoscope septembre 2022

Vierge 22 août au 22 septembre 2022

On arrive à la fête du Travail, dernier grand week-end estival. Et à la Vierge, le dernier signe de l’été. La rentrée n’est plus très loin. Il faut donc profiter des dernières bénédictions de la saison estivale, en allant à la plage. En forêt, en pleine nature. Ou sur une terrasse, le soir venu. Dans l’année à venir, le natif de la Vierge sera influencé par deux événements astrologiques importants. En premier, le pesant Saturne arrivera en mars dans le signe des Poissons, juste en face de chez lui, ce qui annonce un climat plus réfléchi dans ses échanges avec les autres. Il attirera d’ailleurs des gens responsables, avec qui il échangera pas mal. Ils auront le pouvoir de lui proposer du nouveau pour sa carrière, comme des projets à long terme ou de nouvelles responsabilités au travail. À moins qu’il s’organise pour aider et servir des gens autour de lui s’il est à la retraite. Le natif de la Vierge se plaira davantage avec des gens consciencieux, souvent plus vieux que lui et toujours très sages, ce qui influencera sa vie sentimentale. Il donnera du sens à ses relations déjà existantes, il travaillera à les solidifier, mais il pourrait aussi laisser tomber des gens qu’il commence à trouver superficiels. Il pourrait également rencontrer un homme sérieux avec qui il construira patiemment une relation. L’autre événement sera l’arrivée de Jupiter dans le signe ami du Taureau en mai 2023, pour à peu près un an. Ça pourrait annoncer au moins un bon voyage, car le natif deviendra plus aventurier. Il aura envie d’aller voir ailleurs comment ça se passe, il voudra échanger davantage et plus en profondeur avec des gens souvent très différents de lui. Il ne serait pas étonnant qu’il crée des liens significatifs avec des étrangers. De New York ou de Stockholm. Il devrait bien réfléchir au sens qu’il donne à sa vie. Il vivra même une révélation à un moment donné, une illumination. Il donnera moins d’importance à des détails qui l’auront toujours alourdi, il purifiera sa conscience de sorte qu’il s’attirera ainsi une nouvelle vie plus inspirante. Alors bonne fête, la raisonnable Vierge, et à tout le monde je souhaite une bonne rentrée, l’esprit rafraichi et dispos. Et joyeuse épluchette de blé d’Inde !



Balance L’été achève tout doucement, les partys aussi. Vous prendrez le temps de réfléchir aux aventures que vous avez vécues, dont une sentimentale. Elle ne s’est pas déroulée comme à l’habitude, ça annonce du changement. Vous ne répétez plus les mêmes erreurs, vous vous solidifiez. Les gens aimeront vous parler, ils chercheront votre compagnie. Vous marcherez souvent avec l’un d’entre eux.



Scorpion Vous avez partagé de bons moments avec les amis, vous avez bien ri. Il en restera un cependant qui viendra vous aider au bon moment. Même si l’été est bel et bien fini, il est possible que vous commenciez un projet qui donnera bien du sens à votre vie, tout en vous enrichissant. Vous apprendrez aussi à être moins sur la défensive, vous aurez plus confiance en votre destinée et en vos bons copains.



Sagittaire C’est la rentrée et le travail viendra vous chercher par le maillot de bain. En télétravail. Ou en conférence avec des gens, sur le bord d’une piscine. On pourrait vous confier une mission différente, plus motivante. Ou vous changerez de domaine. Vous rayonnerez dans le public, des gens se décideront alors à vous aborder. Les artistes seront davantage reconnus à ce moment, ils seront des superstars.



Capricorne Vous commencez à savoir ce qui est important dans la vie. Enfin, pour vous. De sorte que vous cesserez d’écouter les pissous qui vous déconseillent d’explorer un peu. Vous tenterez donc une expérience qui vous attire depuis toujours, tout en vous faisant peur. Le résultat que vous trouverez sera à ajouter à votre CV, personnel. Vous aimerez jaser avec un sage réel, le temps passera vite avec lui.



Verseau Vous devrez réfléchir un peu à l’état de vos finances, mais vous saurez vous adapter aux changements qui surviennent. Vous croiserez quelqu’un au magnétisme troublant, pourtant du genre qui ne vous a jamais ému. Vous serez presque envouté. À croire que ça bouge au fond de l’inconscient. Accordez-vous plus de temps pour le sommeil d’ailleurs, pour bien aligner vos ondes, humeurs et fluides.



Poissons Vous deviendrez plus conscient de votre manière de vivre vos échanges, de sorte que vous saurez quand il sera nécessaire de vous ajuster. Les gens iront facilement vers vous d’ailleurs, pour bien des raisons. Vous découvrirez mieux l’être aimé. Et ceux qui sont seuls devraient vivre des moments d’intimité avec un être intéressant. Ce seront de bons moments. Vous aurez une invitation extraordinaire.



Bélier Vous vous intéresserez à votre santé après les partys de l’été. Ainsi, vous devriez mettre un terme tout de suite à des abus avant de perdre des morceaux. Vous retrouverez vite votre tonus si vous faites plus d’exercice. Vous devriez d’ailleurs passer de bons moments avec un ou des copains ayant les mêmes objectifs que vous. Vous aurez une bonne nouvelle du côté du travail. Faites du ménage quelque part.



Taureau Vous avez assez travaillé et brassé du fric, il est temps d’en dépenser un peu maintenant pour vous amuser et rafraichir vos neurones survoltés. Vous ferez de joyeuses rencontres si vous sortez. Ceux qui sont seuls croiseront même quelqu’un d’intéressant, s’ils prennent le temps d’écouter. Et d’écouter encore. Vous aurez une chance aussi, comme à la loterie. En tout cas, ce sera une surprise inespérée.



Gémeaux Vous avez parfois des réflexes défensifs injustifiés. Ils viennent de vieilles histoires mal liquidées, il faudrait éventer ça un peu. Au moins, vous évoluez à cet égard. Curieusement, alors que l’immobilier est presque figé, vous aurez une occasion extraordinaire d’y améliorer votre sort en trouvant le logement idéal ou un coloc génial. Allez marcher chez les arbres, ils vont grandement vous calmer les nerfs.



Cancer Un voisin vous surprendra, comme s’il sortait de sa cachette. De toute façon, vous jaserez avec bien des gens que vous ne faites que croiser, habituellement. Vous visiterez un endroit intéressant avec des amis, comme aux États. Ça vous fera bien réfléchir après. Vous serez ouvert à de nouvelles idées, pour évoluer ensuite. Vous continuez de penser à des changements à la maison. Pour accueillir un coloc réel ?



Lion Vous travaillez souvent très fort sans trop vous plaindre et en espérant que ça marche un jour. Et justement, vous serez enfin payé. Et pas uniquement en argent, en considération aussi. On reconnaitra votre mérite et vos talents. Vous recevrez aussi ce que vous n’osiez même pas espérer à voix basse et vous croiserez souvent des gens d’une certaine noblesse et d’une grande générosité, pour jaser, car qui s’assemble se ressemble.