Entrez dans la légende sous le soleil de Palm Springs

Cette année encore, le mythique festival Dinah est de retour à Palm Springs du 21 au 25 septembre pour célébrer son 31e anniversaire sous le soleil de la Californie. Tour d’horizon de la programmation du plus grand festival annuel pour les femmes queers !



Comme chaque année, le légendaire Dinah perpétue la tradition avec une programmation

entièrement féminine à couper le souffle, offrant une palette de chanteuses pop incroyablement talentueuses, ainsi que de nouveaux talents queers émergents. En tête d’affiche, le samedi soir, mentionnons Fletcher, l’une des artistes queers les plus en vue sur la scène musicale actuelle. En 2019, son premier EP, You Ruined New York City for Me, est acclamé par la critique, alors que son succès « Undrunk » devient son premier single à figurer sur le Billboard Hot 100 et à atteindre le convoité numéro un sur le Viral Chart de Spotify aux États-Unis. Cari Elise Fletcher a poursuivi sa course triomphale avec les récents singles Girls girls girls — une réinvention audacieuse de l’emblématique I Kissed a Girl de Katy Perry (sorti avec l’approbation de Perry) — et Cherry avec la pop star pionnière Hayley Kiyoko. Son nouveau single Her Body Is Bible est désormais disponible et l’artiste sortira son premier album Girl of My Dreams le 16 septembre sur l’étiquette Capitol Records. Fletcher a également été sélectionnée pour un GLAAD Media Award for Outstanding Breakthrough Music Artist et nommée sur la liste Forbes 30 Under 30 pour 2022.



La tête d’affiche du vendredi soir est l’icône de la pop des années 80, Taylor Dayne, qui se

produira en formule full band afin de présenter un spectacle rare. Désormais âgée de 60 ans, elle performera assurément son premier single Tell It to My Heart , qui l’a propulsée au rang de star du jour au lendemain en 1987. Elle enchainera avec plus de 17 singles au Top 20, dont les numéros un Love Will Lead You Back et Prove Your Love .

CRÉDIT PHOTO : The Dinah



Celle qui a vendu plus de 75 millions d’albums en carrière et a remporté trois nominations aux Grammy promet de vous en mettre plein la vue et les oreilles. Enfin, mentionnons également d’autres têtes d’affiche qui s’illustreront au Dinah, dont Haviah Mighty, Cassidy King, IV4, Zolita, IV Jay et Siena Liggins. « Ce sont les voix queers galvanisantes à regarder longtemps après la fin du Dinah. Elles font partie d’une nouvelle génération de jeunes artistes queers déterminé.e.s à changer les stéréotypes de longue date de cette industrie », déclare Mariah Hanson, la fondatrice de l’évènement.



Ces artistes se chargeront notamment d’agrémenter les différents pool parties qui prendront place tout au long du Dinah. En effet, l’évènement est reconnu pour ses partys de piscine qui promettent à quiconque d’en ressortir avec une date ou du moins bronzé.e ! En terminant, pour sa 31e édition, l’évènement légendaire a déménagé dans l’un des hôtels les plus emblématiques de Palm Springs, The Margaritaville (anciennement The Riviera), célèbre pour avoir été fréquenté dans les années 60 par des personnalités telles que Elvis Presley, Frank Sinatra, Lucille Ball, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor et Sonny and Cher. Alors, êtes-vous prêt.e.s à entrer dans la légende, sous le soleil de Palm Springs ?



INFOS | Pour plus d’informations et pour acheter des billets : www.Thedinah.com

Le Dinah a lieu du 21 au 25 septembre 2022 au Margaritaville à Palm Springs, en Californie.