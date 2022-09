Une fille en or, quatre métamorphoses mystérieuses

Du 6 au 24 septembre, en ouverture de la saison de la Salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier, le Théâtre du Double signe propose Une fille en or, une création aussi éclatée qu’audacieuse. Créée l’an dernier à Sherbrooke, et saluée tant par la critique que le public, la pièce est une proposition née de l’alliage entre la plume acérée de l’acteur, auteur et metteur en scène Sébastien David (Dimanche Napalm, Les haut-parleurs, Les Morb(y)des) et l’univers délicieusement décalé d’Amélie Dallaire, créatrice (Queue Cerise et Limbo) et actrice(La Femme de mon frère).



La pièce raconte l’histoire de quatre femmes pour autant de métamorphoses, toutes plus mystérieuses les unes que les autres. Du jour au lendemain, leur environnement bascule radicalement. Une Fille en or redécouvre la valeur de ce que l’on fige; une Fille en terre a droit à une impérieuse deuxième chance; une Fille en double ne sera plus jamais seule; et une Fille en pixels se perd dans les forums en ligne comme on cherche une bouée.

Une fille en or en est une réinterprétation des mythes fondamentaux de l’Occident, où se côtoient légèreté et fatalité, un moment singulier et fantastique où quatre personnages plus grands que nature font face au point culminant de leur destin.



Une fille en or – photo Jessica Garneau

5 QUESTIONS À SÉBASTIEN DAVID, auteur de la pièce

En une phrase, pourquoi fais-tu du théâtre?

Pour sublimer les dimensions du réel en leur donnant d’autres sens.



Qu’as-tu eu envie de raconter avec Une fille en or?

Au départ, j’avais comme contrainte de partir du mythe du roi Midas. Après avoir lu plusieurs versions, c’est la présence de la fille de Midas, transformée en or alors que son père tentait de la consoler, qui m’a intéressé. Comme j’avais envie de mettre en scène des figures féminines fortes et nuancées, j’ai commencé à m’imaginer qui pourrait être cette fille en or.

Une fille en or – photo Jessica Garneau

Puis, je suis tombé sur Les Métamorphoses d’Ovide dans lequel il existe aussi une version du roi Midas. Cette lecture a été le coup d’envoi de la suite. C’est à partir de ce moment que j’ai eu envie d’aborder le thème de la métamorphose alors que notre monde se transformait sous nos yeux un peu plus chaque jour à cause de la pandémie.



Qu’est-ce que tu as dû mettre de côté pendant le travail en laboratoire?

Un spectacle est souvent la pointe d’un iceberg énorme.

Nous avons fait énormément d’exploration scénographique et beaucoup d’idées, pourtant géniales sur le plan esthétique, ont été abandonnées parce qu’elles ne correspondaient pas à la mythologie du spectacle que nous étions en train de développer.

Aussi, j’avais en tête de créer le plus de personnages possibles. Il y en avait six au départ et je croyais que nous allions en créer d’autres, mais finalement nous nous sommes concentrés sur quatre d’entre elles afin de développer plus de profondeur.



Une œuvre artistique – tous genres confondus – qui t’a troublée, dernièrement?

La mélancolie des dragons du metteur en scène français Philippe Quesne. C’est pourtant un spectacle datant de 2008, mais pendant la pandémie, il était disponible en visionnement sur le site du Théâtre Nanterres-Amandiers. J’ai donc pu enfin le voir. Cet artiste pratique l’écriture de plateau et comme il est aussi scénographe, ses spectacles sont à la fois très esthétiques et très troublants de vérité.



Un-e artiste qui t’allume, en ce moment?

FKA Twigs, une chanteuse-compositrice aussi danseuse. Sa musique est impressionnante à cause de ses arrangements recherchés et elle développe également tout un univers à travers ses vidéoclips.



Dans tes pires cauchemars, en quoi te transformes-tu?

En n’importe quoi d’inanimé. Je veux être vivant.



INFOS | Une fille en or, du 6 au 24 septembre, à la salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier. Texte et Mise en scène de Sébastien David / Théâtre du Double signe

www.denise-pelletier.qc.ca

— Un article publié le 27 juin 2022