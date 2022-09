Horsocope octobre 2022

la Balance 22 septembre au 23 octobre 2022

L’été est parti, avec la Reine, et c’est triste. On est rendu à l’automne monotone et ses sanglots longs. Au signe de la Balance aussi, dont le natif est si artiste. Et sociable. Il continuera de subir dans l’année qui vient l’influence sérieuse, mais constructive, de Saturne en Verseau, à partir de maintenant jusqu’au mois de mars 2023. Il sera créatif, il développera des idées qui le mèneront loin s’il travaille à les concrétiser. Il trouvera des esquives originales à des obstacles qui le contenaient depuis un bout. Sa vie affective sera assez stable, bien qu’il pourrait rencontrer un pair qu’il attendait depuis longtemps. Il y a aussi Pluton qui continue de terroriser certains natifs du dernier décan, en leur demandant de reconnaitre leurs pensées les plus subconscientes. Et sexuelles. Ça devrait les enrichir. Pluton les fera aussi réfléchir sur la vie qui passe si vite, avec des images de mort qu’il agitera sous leurs yeux. Mais l’événement céleste le plus important pour la Balance est le passage de Jupiter en face de chez elle, en Bélier, signifiant que le natif rencontrera des gens bénéfiques comme Jupiter et vivra des événements du même genre. Ce sera donc un passage « chanceux » ou donnant l’occasion d’évoluer, de devenir plus sage et jovial. Jupiter est déjà en Bélier, il parle aux natifs du début de la Balance en ce moment, mais à partir du 20 décembre, après avoir rétrogradé un peu, il entreprendra un périple qui lui fera traverser le signe du Bélier au complet, en face de la Balance. Ses natifs recevront donc des invitations et propositions généreuses, tout en faisant des rencontres sentimentales parfois bouleversantes. Certains se poseront même des questions comme on en entend dans How Would U Feel de David Morales. Jupiter touchera donc avec bonté les natifs du 1er décan de la Balance, du 20 décembre 2022 au 20 février 2023 ; ceux du 2e décan du 21 février au 4 avril ; et ceux du dernier décan, du 5 avril au 16 mai 2023. Jupiter leur offrira l’occasion de grandir encore, pour toucher au sommet. Alors bonne fête les Balance, c’est le temps d’aller à la rencontre de Jupiter ! Et bonne Action de grâce à tout le monde !



Scorpion Vous vous sortirez bientôt d’une situation qui devenait gossante, mais vous devrez couper quelque part. De toute façon, vous aimerez l’idée de simplifier votre vie pour y voir plus clair. Vous aurez des échanges intéressants avec des gens qui ne craignent pas de s’affirmer. Vous constaterez les réels sentiments d’une personne envers vous. Elle attend que vous vous dévoiliez un peu. De l’argent sortira de nulle part.

Sagittaire Vous serez plus souvent avec les amis pour des soupers, des excursions et pour un projet plus sérieux avec l’un d’entre eux. Il devrait transformer votre avenir. D’ailleurs, vous aurez plus de clientèle si vous êtes à votre compte. Vous aurez parfois le gout de dormir avec votre copain le plus tendre, pour vous sentir moins seul. Vous ferez des plans pour votre avenir, pour être en sécurité et bien entouré.



Capricorne On verra mieux vos points forts au travail. Tant et si bien d’ailleurs qu’on vous confiera une mission vraiment motivante. On vous remarquera partout dans le public, votre magnétisme sera puissant. Votre fluide animal fleurera bon, ce qui aidera les artistes, toujours en représentation. Et vous irez aider un membre de votre famille trop timide pour vous le demander. Des retraités planifieront des projets.



Verseau Vous verrez une de vos pensées se matérialiser. Votre discours intérieur construit votre vie, vous avez le pouvoir de créer. Vous partirez en voyage bientôt, les circonstances vous y aideront ou vous y obligeront. Vous réaliserez que vous aimez bien échanger avec un ou plusieurs sages, peut-être parce que vous êtes de la gang. Il y en a un, plus jeune et rieur, qui lit dans vos pensées et… votre cœur.



Poissons Les changements qu’on attend finissent par s’évanouir dans l’air, alors que celui qui va vous engloutir sous peu va vous avaler d’un coup. Heureusement, vous savez bien vous adapter, vous trouverez des avantages dans cette situation. Vous aurez l’occasion de simplifier votre situation financière ou vous ferez un investissement avantageux. Vous vous sentirez aussi plus énergique et gourmand.



Bélier Vous aurez de l’action du côté des relations. Vous pourriez en commencer une nouvelle à la suite d’une rencontre. Ou vous verrez partir quelqu’un. Ceux qui re steront près de vous s’enracineront davantage. Vous aurez des invitations pour des activités, des soirées et peut-être même pour un projet d’affaires. Voulez-vous accueillir un coloc ? Ou c’est vous qui voulez vivre avec quelqu’un ? Ça va bouger à la maison.



Taureau Vous serez plus attentif à votre santé et à votre corps. Vous ferez peut-être de l’exercice plus régulièrement ou vous serez moins excessif du côté des plaisirs. Au bureau, on remettra en question les conditions de travail. Prenez part aux échanges. Et vous penserez à vous simplifier la vie à la maison en jetant ce qui est inutile depuis longtemps. Faites un bon ménage, on viendra vous visiter sous peu.



Gémeaux Vous vous inquiéterez parfois trop pour rien, ça vous rendra nerveux. Réalisez qu’on ne vous en demande pas tant que ça. Vous aurez d’ailleurs de belles occasions de vous amuser et de vous changer les idées. Vous croiserez souvent des gens séduisants, sensibles à votre charme. Soyez quand même sérieux, vous pourriez vivre un tournant dans votre vie affective. Vous aurez une chance, côté matériel et fric.



Cancer Vous ferez des changements à la maison pour rendre ça plus commode et confortable. Vous savez que l’hiver et l’interminable mois de janvier approchent, vous agirez donc rapidement. Il se peut que vous invitiez un coloc. À moins que ce soit vous qui alliez vivre chez un proche, après avoir vendu le condo. Vous serez plus ouvert, moins sur la défensive, après avoir éventé des souvenirs tristes ou durs.



Lion Vous aurez envie de visiter tous ceux qui vous ont invité cet été, avant que verglas et poudrerie ne se pointent. Vous pourriez même rester plus longtemps que vous ne l’aviez prévu chez un hôte que vous ne pensiez pas si agréable. Vous apprécierez les échanges avec des gens brillants. Quelque chose se prépare dans votre voisinage, donnant un nouvel esprit à votre quartier. Toute une nouvelle est à venir.



Vierge Vous travaillez tout le temps et maintenant, vous serez payé au juste tarif. Pas de millions ici. De toute façon, vous vous savez riche de votre santé. Mais vous pourriez avoir une idée pour un revenu additionnel. Ou vous serez guidé vers une transaction avantageuse ou un investissement sûr. Vous avez des amis fidèles, sur qui vous pouvez compter. Ils seront longtemps autour de vous, ils vous aiment.