La création dans toute sa diversité à La Chapelle Scènes Contemporaines

La saison 2022-2023 de La Chapelle Scènes Contemporaines est encore plus diversifiée que jamais avec plus de 150 artistes et complices de Montréal, du Québec, du Canada et d’ailleurs, qui sont au coeur des 25 spectacles interdisciplinaires présentés, aux frontières de la danse, du théâtre, de la musique, du cirque et de la performance. De plus, une majorité de créations seront présentées en première. Et aussi, des rendez-vous récurrents avec Les Salons acoustiques et Le Queer Performance Camp.



Du 29 septembre au 1er octobre, Danse-Cité présentera l’artiste torontoise Aisha Sasha John qui réunira pour sa nouvelle création, DIANA ROSS DREAM, cinq performeurs·euses pluridisciplinaires.

Du 6 au 15 octobre, après le succès de La Vie littéraire, l’auteur Mathieu Arseneault et le metteur en scène Christian Lapointe seront à nouveau réunis pour un objet d’art vivant en forme de Spoken Word et de concert Dark Synth Wave avec la création We are shining for ever à la recherche du royaume de l’entrée des morts. Une co-présentation avec le Festival Phénomena.

Les 24, 25 et 28 octobre, la chorégraphe et danseuse Kimberly de Jong et le musicien électronique Jason Sharp s’associeront pour la création de The Day the Wild Cried. Au coeur de leurs préoccupations, les questions on ne plus actuelles sur notre impact environnemental.

Du 3 au 8 novembre, l’artiste catalane de Barcelone Agnes Matheus sera à l’honneur avec sa performance percutante sur le féminicide Rebota rebota y en tu cara explota.

Du 10 au 13 novembre, Étienne Lepage et Alix Dufresne reprendront Malaise dans la civilisation, fraichement créé à l’occasion de la dernière édition du FTA – Festival TransAmériques. Étrange et ludique, cette pièce portée par quatre comédien·nes, donne à observer des êtres complexes et captivants qui s’aventurent à la limite des valeurs morales en toute innocence.

Malaise dans la civilisation – photo Julie Artacho

Le 19 novembre, Le Vivier s’invite à La Chapelle Scènes Contemporaines! Parce que la musique se partage et s’exile. Rendez-vous automnal aux airs du célèbre Wigmore Hall de Londres. Véritable célébration de cordes orchestrée par le Quatuor Bozzini!

Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous : Du 28 novembre au 6 décembre sera présentée la création de Gabriel Léger Savard et Marilyn Daoust, récipiendaires de la résidence de création en nouvelles pratiques artistiques offerte en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal et le REPAIR et qui s’est déroulée plus tôt cet été à La Chapelle ! L du Déluge est une reconstruction intime et collective, portée par 13 interprètes sur scène.

Les 12, 13 et 14 décembre, Simon Renault clôturera 2022 avec La complainte du givre, création où deux femmes se lancent corps et âme dans une pièce explorant la vulnérabilité de nos relations dans un dialogue entre danse et musique.

Wildfire – photo Talisman Théâtre

Talisman Théâtre ouvrira la nouvelle année 2023 — du 16 au 28 janvier avec la pièce Wildfire, une traduction de Leanna Brodie de la pièce Le Brasier de David Paquet, cette version sera dirigée par Jon Lachlan Stuart d’après la mise en scène originale de Philippe Cyr.

Puis, début février, la 7e édition du Queer Performance Camp, offrira une nouvelle occasion de nous associer à nos précieux partenaires, le Studio 303 et au MAI – Montréal, Arts Interculturels. Deux projets seront présentés, celui de FATHERMOTHER, Black moon suivi par How to Fail as a Popstar de Vivek Shraya.



Du 13 au 16 février, l’artiste pluridisciplinaire Claudia Chan Tak créera Au revoir zébu, un solo sur le deuil, oeuvre inspirée de sa grand-mère.

Du 20 au 23 février, c’est aussi l’être chère qui sera au coeur de I miss my grandma so sad de François Bouvier, création entre danse, cirque et performance.

Du 6 au 8 mars, Audrée Lewka, David Emmanuel Jauniaux et Guillamume Létourneau signeront une oeuvre qui s’annonce très colorée, Plaisirs partagés.

Du 15 au 18 mars, une nouvelle performance inusitée circassienne sera à l’honneur avec She’s Late -A circus show, de Camille Lacelle-Wilsey et Nien Tzu Weng.

Au mois de mars, nous retrouverons notre rendez-vous musical Les Salons acoustiques. La simplicité du dispositif, sans micro ni haut-parleur, offre une occasion unique d’écouter et de jouer la musique d’aujourd’hui différemment dans une expérience intime et sensorielle.

Les 30, 31 et 1er avril, Thomas Duret présentera 1h pour sauver le théâtre, un projet scénique s’intéressant au statu quo, aux systèmes de privilège, aux dynamiques de pouvoir ainsi qu’à cette zone poreuse qui permet à la fiction de cohabiter avec la réalité.

Les 11, 13, 14 et 15 avril, Michael Martini abordera avec Landscape Grindr une histoire très personnelle, évoquée au fil de réflexions sur des thèmes d’actualité comme la violence sexuelle, la destruction de la nature et leur médiatisation constante à travers les écrans.

Du 1er au 9 mai, Emmanuel Schwartz sera de retour sur notre scène pour la création du solo Le Partage, jeu de confidences crypté, dans lequel un comédien estimé reconstruit son identité à travers les points de vue contradictoires des témoins de sa chute.

Le Partage – photo David Ospina

Du 12 au 14 mai que l’équipe québéco-belge Création dans la chambre, Ersatz, nous offriront Au jardin des Potiniers, une immersion contemplative et ludique à l’intérieur d’un territoire où se construit une botanique inventée.

Enfin, la saison se terminera avec la création de la chorégraphe Ellen Furey, Lay Hold to the Softest Throat. Une collaboration interdisciplinaire réunissant les chanteuses Alanna Stuart et Romy Lightman.



La Chapelle scène contemporaine vous réserve encore plein d’autres surprises tout au long de la saison. Une programmation plus bilingue que jamais avec des spectacles en français, en anglais et surtitrés dans les deux langues.



INFOS | Avec plus de 25 spectacles à l’affiche, c’est le bon moment pour s’abonner à La Chapelle Scènes Contemporaines! 3700 rue Saint-Dominique, Montréal.



BILLETS sur lachapelle.org ou 514.843.7738