Événement bénéfice, le concert Unruly Sun arrive à un moment particulier de nos vies

À cette heure où il est si important de se souvenir et de se rassembler, l’Orchestre classique de Montréal présentera un spectacle inspiré de la vie du réalisateur et activiste queer Derek Jarman. La première mondiale du cycle de chansons Unruly Sun sera présentée à Montréal pour un soir seulement : le jeudi 1er décembre 2022, à 19 h 30, au chapiteau du Cirque Éloize.



Étant donné que le thème principal de cette œuvre est consacré au sida, les multiples réalités qu’on y aborde s’arriment à celles de cette pandémie que nous vivons actuellement à l’échelle planétaire. Et que dire des impacts qui s’avèrent si similaires. À la fin des années 80, le sida est arrivé de nulle part, sans prévenir, en nous positionnant tous dos au mur et en nous laissant bouche bée face à son pouvoir destructeur. La COVID-19 s’est présentée sous un même jour, tout aussi fracassante. Devant la tragédie et le manque de ressources pour lever le voile sur les causes, la nuit, dans chacun des cas, s’est installée pour une longue durée. Sans pitié, le sida s’est ainsi attaqué à nos vies, en fauchant sans préavis une partie de la population : nos frères, nos sœurs, nos ami.e.s. Il a semé un climat de panique dans la communauté, entrainant un grand nombre d’entre nous dans la peur, la détresse, la pauvreté et l’isolement.



Combien sont décédé.e.s dans le silence, oublié.e.s derrière des portes closes ? Il aura fallu bien des années et une multitude de prières pour que la science puisse un jour trouver une médication permettant aux personnes aux prises avec ce virus de vivre une vie presque normale. Et cette lutte n’est toujours pas terminée. Heureusement, l’art contribue à dessiner un visage global de ces situations avec une humanité dont on a tant besoin.

Michel-Maxime Legault | CRÉDIT PHOTO : Jean-Philip Lessard

L’Orchestre classique de Montréal présentera donc à Montréal au chapiteau du Cirque Éloize pour un soir seulement — le jeudi 1er décembre 2022, à 19 h 30 —, un spectacle inspiré de la vie du réalisateur et activiste queer Derek Jarman, au cours duquel on pourra entendre le cycle de chansons Unruly Sun en première mondiale.



Mark Campbell, créateur de plusieurs opéras contemporains à succès (Silent Night, The (R)evolution of Steve Jobs, As One) et récipiendaire d’un prix Pulitzer et d’un Grammy, signe le livret de cette œuvre qui rend hommage à Jarman l’artiste, mais aussi à l’homme vivant avec le sida. Le cycle de 18 chansons, composé par Matthew Ricketts, chanté en anglais et accompagné de six musiciens, mettra en vedette le ténor libanais américain Karim Sulayman. Des surtitres anglais et français seront projetés durant le spectacle. En 1986, peu de temps après avoir reçu un diagnostic de sida, le cinéaste et activiste queer Derek Jarman s’est installé dans une petite cabane de pêcheur à Dungeness, sur la côte sud de l’Angleterre. De 1989 à 1990, il a conservé un mémoire de ses expériences à cet endroit appelé Prospect Cottage : créer un jardin dans un environnement difficile, survivre au sida et revenir sur ses relations, son art et son activisme. Le recueil a été publié un peu plus tard sous le titre Modern Nature.



« Il y a des œuvres personnelles qui touchent l’universel. Les mémoires de Derek Jarman en sont un excellent exemple », explique Michel-Maxime Legault, metteur en scène du spectacle. « En 2022, je trouve que le sida fait maintenant partie de la mémoire collective. Mais à l’époque, la communauté LGBTQ+ était confrontée à sa solitude. Maintenant, il est remarquable de voir que des histoires particulières comme celle de Jarman peuvent toucher un large public. Le vécu de cet artiste queer pourra rejoindre notre société de plus en plus inclusive ; c’est l’espoir qui me porte dans ce magnifique projet Unruly Sun. »



Derek Jarman est décédé en 1994. Contrairement à plusieurs qui ont dû vivre cette sombre période dans la solitude, il a pu compter, durant ses dernières années, sur son grand ami Keith Collins qui a veillé sur lui jusqu’à la toute fin. Durant sa carrière comptant la réalisation de plusieurs dizaines de films, Jarman a eu comme muse la grande actrice Tilda Swinton et a également produit des vidéoclips d’artistes comme Marianne Faitfhull, The Smiths et The Pet Shop Boys.



À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida l’OCM s’associe, l’instant d’une soirée, avec la Maison Plein Cœur, un organisme sans but lucratif qui soutient les Montréalais.es vivant avec le VIH-sida. Des billets pour le concert et pour une réception-bénéfice sont ainsi disponibles. D’une durée de 70 minutes, le concert sera suivi d’une discussion animée par Denis-Martin Chabot, coordonnateur au développement de la Maison Plein Cœur. En compagnie de Mark Campbell (librettiste), Matthew Ricketts (compositeur), Karim Sulayman (ténor) et d’un.e spécialiste dans le domaine du VIH, il reviendra sur l’œuvre et abordera également les enjeux liés à la pandémie du VIH-sida.



INFOS | Unruly Sun, le jeudi 1er décembre 2022, à 19 h 30, au chapiteau du Cirque Éloize



Visitez le site de l’Orchestre classique de Montréal orchestre.ca