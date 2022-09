Absent des activités de financement depuis 2019 à cause de la pandémie de COVID-19, le Quillothon de la Maison d’Hérelle se tiendra le samedi 16 novembre, à 19h, à la salle de quilles Moderne, située au 3115, boulevard de l’Assomption à Montréal.



Cette levée de fonds sous forme de soirée de quilles a été lancée pour la première fois en 2011. Cette année, il s’agira de la 8e édition. Un rendez-vous incontournable et attendu pour bon nombre de donateurs et d’ami.e.s de la Maison d’Hérelle. Rappelons que la Maison d’Hérelle est une ressource alternative communautaire. Elle assure un milieu de vie, des soins et un accompagnement adapté aux personnes vivant avec le VIH/sida, dans une perspective de santé globale et en complémentarité avec les réseaux public et communautaire de la santé et des services sociaux. L’équipe de la Maison d’Hérelle a développé une approche basée sur l’écoute et l’empathie, car tout être humain a droit au respect, peu importe son origine, son mode de vie et ses valeurs. Le fonctionnement de la Maison est participatif et vise la plus grande implication possible des personnes vivant avec le VIH/sida ; chacun.e est invité à participer activement à la vie de la Maison.



Le quillothon d’Hérelle permet de récolter plusieurs milliers de dollars chaque année. Des sommes qui paraitraient peut-être dérisoires pour certains gros organismes, mais qui permettent à la Maison de mieux respirer et d’envisager des investissements qui ne seraient pas compris dans son budget initial. Cette année, l’événement dispose de 42 allées à remplir, ce qui permettra d’accueillir jusqu’à 250 personnes. Vous pouvez acheter des billets individuels ou composer des équipes de six joueurs par allée. Comme chaque édition passée, vous retrouverez la fabuleuse animatrice Manon, les mythiques paniers à gagner et bien sûr le tirage du moitié-moitié : https://www.eventbrite.ca Ainsi, non seulement vous aurez le plaisir de soutenir la Maison d’Hérelle et de passer une belle soirée, mais en plus vous courez la chance de repartir les bras chargés de cadeaux.



Orchestrée autour de plusieurs activités (karaoké, tirage au sort de 10 magnifiques paniers à gagner, parties de quilles), cette soirée fera plaisir aux plus petits comme aux plus grands. Vous souhaitez soutenir la Maison d’Hérelle, mais il vous est impossible d’assister à cette levée de fonds? Rassurez-vous, vous pouvez aussi faire un don directement ou parrainer un.e résidant.e en lui offrant une place pour la soirée. https://donate-can.keela.co



INFOS | La Maison d’Hérelle 3742, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec), H2L 4A2

514-844-4874 | [email protected]