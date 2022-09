L’été se poursuit… dans le Village !

Le mois de septembre est peut-être derrière nous, mais on étire l’été dans le Village, puisque la piétonnisation se terminera seulement au 30 octobre. L’animation de rue, qui devait prendre fin en septembre, a quant à elle été prolongée d’un mois. Louis Guillemette, l’homme derrière cette belle programmation, nous a concocté une animation de rue en formule revisitée.



Après 12 semaines consécutives à animer la rue quatre soirs par semaine, on fait durer le plaisir chaque vendredi en mode 5 à 7 pour un mois supplémentaire. Deux heures de prestation avec les meilleurs numéros de tout l’été sur les scènes du Village vous attendent jusqu’au 7 octobre !



CRÉDIT PHOTO : CHARLES MACKAY

Avec cette nouvelle formule, c’est ni plus ni moins ce que les gens ont apprécié et aimé le plus durant la belle saison, les weekends passés. « Parmi les 600 artistes qui se sont produit.e.s tout l’été, on a choisi les numéros les plus spectaculaires pour continuer d’en mettre plein la vue au public encore un mois. Lors de ces Cabarets Variétés, on retrouve des drag queens et drag kings connu.e.s du Village, des artistes de cirque, des chanteurs et chanteuses, de la musique, de la danse et du burlesque. Une proposition très colorée et diversifiée à l’image du Village », dit Gabrielle Rondy, directrice générale de la Société de développement commercial du Village.



« On trouvait que le vendredi c’était la journée idéale pour poursuivre cette expérience artistique parce que les employé.e.s du secteur finissent de travailler, les étudiant.e.s à proximité terminent aussi leurs cours pour la semaine et de nombreuses familles s’y donnent rendez-vous, indique Gabrielle Rondy. On sent toujours l’effervescence du weekend et l’animation est là pour donner le ton ! »



Même si la plupart des rues piétonnes de Montréal ont laissé place aux automobilistes, la piétonnisation dans le Village se poursuit jusqu’au 30 octobre. On pourra ainsi profiter des terrasses jusqu’à cette date sur la rue Sainte-Catherine Est, et jusqu’au 31 octobre sur Atateken. Les terrasses et les diverses structures et aménagements de rue seront donc démontés à partir du 31 octobre. En attendant, pourquoi ne pas en profiter pleinement puisque le début de l’automne offre souvent de très beaux jours ? On a tout de même de la chance de ce côté-là puisque notre quartier détient le record de la plus longue piétonnisation jusqu’à présent !

INFOS : www.villagemontreal.ca