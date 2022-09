Mundial Montréal, les artistes de la scène musicale mondiale en vitrine à Montréal

Événement convivial, Mundial Montréal invite à Montréal des talents et des sons du monde entier depuis maintenant 12 ans à se produire devant des professionnel.le.s de l’industrie. L’événement se distingue par les artistes sélectionné.e.s et par la force des connexions générées entre les artistes et les professionnel.le.s provenant d’une cinquantaine de régions du globe. Cette année, l’événement se tiendra en personne du 15 au 18 novembre.



Plus de 300 professionnel.le.s de l’industrie (dont les deux tiers sont des diffuseurs et des programmateurs de salle de de festivals), incluant des délégué.e.s sur le plan international et national s’y réuniront afin de découvrir le meilleur de la scène musicale globale. Avec une programmation qui compte près de 30 artistes en vitrine, Mundial Montréal présentera des groupes issus de la diversité culturelle aussi bien locaux qu’internationaux.



On pourra y entendre le trio groove&, qui se distingue par ses percussions coréennes éclectiques, en plus d’être dirigée par des femmes. L’Ensemble Helsinki-Cotonou nous fera l’honneur de son afrobeat finno-béninois, fusion funk. Le groupe québécois Le Diable à Cinq ajoutera une touche festive avec son folk traditionnel québécois. Lengaïa Salsa Brava est composé d’un orchestre dynamique et multiculturel de 12 musiciens. Le groupe Moneka Arabic Jazz s’enracine quant à lui dans la musique et l’héritage afro-arabe, avec ses membres exsudant des origines canadiennes, algériennes et grecques. Ce sera également l’occasion d’aller à la rencontre de Pierre Kwenders, musicien, auteur-compositeur et DJ congolais canadien (qu’on a pu voir en ouverture de Fierté Montréal cette année et qui vient tout juste de remporter le prestigieux prix Polaris), qui tisse des histoires à partir de souvenirs du passé, de croquis de sa ville natale et de réflexions sur l’avenir.

Pierre Kwenders en spectacle lors de Fierté Montréal – CRÉDIT PHOTO : Serge Blais



Seront également en vitrine les artistes suivant.e.s : Nohe & Sus Santos, qui mélangent les traditions musicales, les rythmes et les sons des Amériques, incorporant du rock alternatif espagnol, de la cumbia et de la pop. Polky (qui signifie les femmes polonaises), qui célèbre le multiculturalisme de Toronto et ses racines polonaises avec un son unique. Le duo suédois Symbio, qui a une forte présence scénique avec son jeu magique de vielle à roue et d’accordéon, transportant les spectateurs dans un voyage onirique. Le trio Afrikana Soul Sister, qui vise à rassembler les gens en combinant de manière créative des sons influencés par leurs traditions ouest-africaines et nord-américaines. L’artiste expérimental autochtone Ánnámáret (Nordic Bridges), qui crée des paysages de rêve en fusionnant la musique vocale traditionnelle sâme avec le son ancien du jouhikko et la lyre à archet finlandaise. AySay (Nordic Bridges), qui fusionne la culture danoise et kurde/turque de la chanteuse Luna Ersahin. Bab L’Bluz qui fait partie du mouvement de jeunesse nayda du Maroc et chante des chansons de liberté dans le dialecte darija. É.T.É, qui offre une vision très actuelle et dynamique de la musique traditionnelle québécoise. JINJ, un pionnier d’Armobeat, qui

fusionne le folk arménien avec des sons urbains. Le groupe ukrainien de Terre-Neuve, Kubasonics (Music Newfoundland and Labrador), qui combine une musicalité de haut vol épicée avec un humour décalé. Maria and the Band, qui joue de la musique folklorique du nord-est du Brésil, avec des influences allant du blues à l’arabesque. PIQSIQ, le projet musical du duo Inuk, Inuksuk Mackay et Tiffany Kuliktana Ayalik, qui fusionnent le chant guttural avec les nouvelles technologies pour créer des paysages sonores obsédants. Et aussi The Brooks, un groupe de musiciens accomplis bien connus sur la scène soul/funk outre- Atlantique. Mundial Montréal est reconnu pour son format boutique qui favorise une ambiance intimiste, où les connexions humaines et professionnelles sont facilitées.



«Les populaires événements de réseautage Mentor Café et Speed Schmooze se dérouleront en personne cette année», se réjouit, Eli Levinson, programmateur au Mundial Montréal. Mundial Montréal souhaite en particulier offrir un espace inclusif aux artistes et travailleur.se.s issu.e.s de la diversité sexuelle et de genre (qui compte un contingent important à chaque édition) grâce à un événement au format convivial, où tout est mis en place pour nourrir les connexions, générer des retombées tangibles d’exportation et contribuer à un écosystème musical sain et durable. D’ailleurs, cette année une conférence risque d’intéresser en particulier les artistes issu.e.s de la diversité sexuelle et de genre. Il sera question notamment du Mélange des genres : une nouvelle vision des sons traditionnels et mondiaux dans la musique électronique.

«La culture rave a permis la rencontre entre différentes diasporas dans les villes urbaines», rappelle Eli Levinson. «C’est une toute nouvelle identité qui émerge de la rencontre des sons traditionnels et électroniques. Ces mélanges de genres créent non seulement un nouveau mouvement, mais contribuent également à de nouveaux récits et espaces pour les communautés BIPOC et queers. Dans le cadre de ce panel, nous invitons un groupe diversifié d’artistes et de professionnel.le.s à se pencher sur la question suivante : où ces mouvements mondiaux nous mènent-ils en matière de diversité, d’inclusion, de territoire et d’innovation ?»



On réfléchiera à la «Résilience face aux tensions politiques». En se posant la question du rôle de l’art et des organisations culturelles dans l’activisme social ? «Dans ce panel, nous explorerons les différentes initiatives de résistance par les arts et la culture dans un contexte de climat politique intense», précise Eli Levinson. Quel est le rôle de l’art dans l’activisme politique ? Qu’est-ce qui ressort de ces initiatives relativement à la culture et au développement commercial ? Nous évaluerons également différentes visions de l’Ukraine, du Chili, de la Palestine, du Liban et du Canada. » Ça vous intéresse? Les passes PRO et PRO DES PROS sont offertes. Pour plus d’informations ou pour y mettre la main, rendez-vous sur le site officiel de l’événement.



INFOS | Le festival Mundial Montréal, du 15 au 18 novembre www.mundialmontreal.com