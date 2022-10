Le vin dans les voiles par Dupont Blouin

Suite à la pandémie et à la fermeture des restaurants où elles avaient l’habitude de faire découvrir leurs vins, Julie et Valériane, les co-fondatrices de l’agence de vins naturels Le vin dans les voiles (VDLV) ont ressenti le besoin d’avoir un espace à leur image, un espace multifonctionnel tel un quartier général, un lieu où travailler, organiser des dégustations en équipe, recevoir des clients pour leur présenter de nouveaux arrivages et accueillir à l’occasion des vignerons lors de leurs passages à Montréal.



Avec une équipe qui ne cesse de grandir grâce au succès des ventes en ligne des deux dernières années, l’agence s’est dotée d’un local de 800 pieds carrés qu’elle a aménagé en zones de travail informel à l’aide de divers mobiliers. Et pour compléter le design de l’espace, VDLV a fait appel à la firme Dupont Blouin afin de concevoir un bar de dégustation, tel l’élément rassembleur et structurant du projet. Il comprend une zone pour dîner, un module d’exposition pour les bouteilles, un espace de rangement pour cacher les cartons de vin et un vestiaire.



Une fois passée la porte de l’atelier de l’édifice Grover, un bâtiment industriel dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, l’équipe souhaitait se sentir en vacances. À mi-chemin entre la fresque tropicale qui habille le mur d’entrée et l’aménagement à saveur résidentielle et conviviale des postes de travail, les architectes ont composé un mobilier raffiné et festif, qui met à l’honneur les produits de qualité que vend l’agence.

Crédit photo : Olivier Blouin Crédit photo : Olivier Blouin



Épousant la forme tout en longueur du local, le duo de concepteurs propose un comptoir de dégustation sans assises, inspiré des bars de plage où l’on boit debout, apportant un caractère épicurien et bon vivant au lieu. De l’autre côté de la colonne, le bar se transforme en table à manger avec la prolongation du comptoir en porte-à-faux et le repose-pied circulaire.



En arrière-plan du bar, une bibliothèque de couleur aqua présente les grands crus et les nouveautés. Un grand rideau en velours, soyeux comme un vin rosé, cache un espace de rangement, ainsi que le vestiaire. À la fois fonctionnel et élégant, cet élément se marie avec le bar aux teintes vertes rappelant la végétation luxuriante des forêts tropicales. Les plis du tissu font écho aux vagues du corrugué, utilisé dans les pays chauds par économie de moyen. Choisi en version plastique pour une question de coût, il se confond avec l’original en métal, une fois peint. Ce mobilier a la particularité d’être démontable, en prévision d’un futur déménagement.



La tapisserie créée spécialement pour Le vin dans les voiles est l’œuvre de l’artiste Aurore Danielou qui illustre un univers fantaisiste et exotique. Colorée à l’image des vins nature éclatants que sert l’agence, cette fresque murale est inspirée de la palette de couleurs du bar aux accents punch et frais.

En concevant l’élément phare du design intérieur du local du VDLV, Dupont Blouin fait une proposition qui s’intègre dans le décor avec panache et dont la simplicité n’enlève rien à la richesse du langage. Avec son esthétique de vagues dansantes comme la robe du vin, on pourrait presque, malgré la neige dehors, entendre le bruit de la mer.



PAR Lorène Copinet

Fiche technique

Superficie du projet : 800 pi. ca.

Coût de la rénovation : 15 000 $

Architectes & designers : Marie-Josée Dupont & Olivier Blouin

Photographe : Olivier Blouin

Ébéniste : Siab Studio

Http://levindanslesvoiles.com