Géolocaliser l’amour de Simon Boulerice

L’auteur, scénariste, chroniqueur et comédien Simon Boulerice qui a séduit le public avec sa touchante fiction Six degrés, et plus récemment Chouchou, dévoile une autre facette de son talent en portant à l’écran son roman dans Géolocaliser l’amour. Cette fiction destinée à un public adulte et offerte sur ICI TOU.TV, aborde sans détour les aléas des rencontres amoureuses à l’ère des applications de rencontre.



À travers une succession de conquêtes sexuelles, on accompagne Simon dans sa nomenclature des déceptions, des émois et des désarrois qui pavent le chemin de sa recherche de l’âme sœur (ou d’une histoire d’un soir) sur des applications de rencontre. Derrière le récit de ces histoires plus anecdotiques les unes que les autres se cachent une profonde solitude et un besoin de se sentir désiré. Simon ne peut compter que sur la fidélité de son meilleur ami, Jocelyn, et de Siri pour se faire dire «Je t’aime» sans paniquer. Saura-t-il trouver l’amour à l’ère des téléphones intelligents ?

Comme l’écrivait le chroniqueur Benoit Migneault dans Fugues plus tôt cette année (LIRE L’ARTICLE), : «[c]’est (…) avec adresse que la série illustre divers éléments de la culture gaie, que ce soit la drague dans les gyms, l’utilisation des applications de rencontre et son lot de bons et de mauvais rancards, de même que l’étiquette propre aux « p’tites vites » lors desquelles on se salue puis on se souhaite une très belle journée. Simon Boulerice nous fait ainsi pénétrer dans ses jardins secrets, qu’ils soient avérés ou semi-fictifs, il n’hésite pas à se présenter dans des moments très intimes et à apparaitre presque désarmant de vulnérabilité, le ridicule étant toujours à deux pas de la jubilation. La scénarisation se distingue par la grande leçon d’humilité dont elle fait preuve puisqu’il résiste à la tentation de se présenter sous son meilleur jour et assume pleinement les côtés à la fois grotesques et loufoques qui la ponctuent. Par exemple, l’humiliation d’un homme qui s’endort pendant une fellation.»



«Certains moments sont parfois même très durs, c’est notamment le cas d’un « t’es plus beau en photo qu’en vrai » qui lui est décoché brutalement, de même qu’une scène de viol qui l’accompagnera tout au long de la série. Le tout est nimbé d’une grande tendresse, d’un humour toujours délicieusement iconoclaste, mais également de passages bouleversants.»



«Impossible donc, pour le spectateur, de ne pas s’investir dans la quête du bonheur de Simon ! Réalisée par Nicolas Legendre-Duplessis, la série se compose de dix épisodes de dix minutes, que l’on ne peut que dévorer en rafale ! Et si on se fie aux dernières secondes de cette première saison, on est en droit d’en espérer une seconde !»

Géolocaliser l’amour comporte 10 épisodes de 10 minutes qui sont disponibles sur ICI TOU.TV. La série met en vedette Simon Boulerice, Jocelyn Lebeau, Gabriel Lemire, Lucien Abbondanza Bergeron, Josée Deschênes, Luc Senay, Alex Miron-Dauphin, Tommy Joubert, Yves Desgagnés, Jonathan Gagnon et Chantal Baril. Elle est réalisée par Nicolas Legendre-Duplessis.

INFOS | Géolocaliser l’amour est disponible sur TOU.TV

Une production de V10 Média.