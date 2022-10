À la découverte du meilleur des arts vivants au festival actoral Montréal

Le festival Actoral Montréal est de retour à l’Usine C, du 25 octobre au 5 novembre. Cette 5e biennale sera l’occasion de découvrir le meilleur des arts vivants et des écritures contemporaines dans une programmation ouverte sur le théâtre, la danse, la performance, la littérature, les arts visuels et le cinéma.



Une programmation internationale d’exception

Les artistes Simon Johannin, Jardin, Hubert Colas, Fred Danos, Ellen Furey, Samira Elagoz et Duncan Evennou se joignent à Cherish Menzo, Geneviève et Matthieu et Smaïl Kanouté, dont les spectacles ont été annoncés en aout dernier, à l’occasion du dévoilement de la saison 2022-23 de l’Usine C.



Neuf spectacles pluridisciplinaires d’une actualité percutante ponctueront cette édition, sans compter une riche programmation d’activités parallèles gratuites telles que des 5 à 7 lectures, des projections de films et des soirées à l’Usine C et dans différents lieux partenaires. Rendez-vous pour deux semaines d’effervescence !

Never Twenty One – Smaïl Kanouté – Crédit photo : Mark Maborough



Une alliance artistique internationale

La Biennale actoral Montréal est le fruit de la collaboration entre Danièle de Fontenay, cofondatrice et directrice artistique de l’Usine C, et Hubert Colas, auteur, metteur en scène et directeur du festival actoral Marseille créé en 2001. Ce tremplin exceptionnel permet des échanges et cocréations entre le Québec, la France et la Belgique, des résidences croisées entre l’Usine C et Montévidéo, et des ouvertures à la diffusion internationale.

Depuis 2018, Actoral Montréal déborde des murs de l’Usine C pour s’étendre jusqu’à Rouyn-

Noranda avec la complicité de l’Écart dans le cadre de la Biennale d’arts performatifs et à La

Nouvelle Scène à Ottawa avec la collaboration du Trillium.



INFOS | Festival actoral.Montréal à l’Usine C, du 25 octobre au 5 novembre.

Passeports et billets individuels disponibles dès maintenant !

Programmation complète disponible sur le site usine-c.com https://usine-c.com



Article publié le 30 septembre 2022