En novembre la TOHU accueillera deux spectacles acrobatiques de haut niveau

Du 3 au 12 novembre, la TOHU propose Muse de FLIP Fabrique, un spectacle acrobatique divertissant qui s’amuse allègrement à brouiller les limites entre féminin et masculin. Et du 9 au 12 novembre, elle présente également Ghost Light, entre la chute et l’envol, de Maxim Laurin et Ugo Dario, deux cofondateurs de Machine de Cirque, réunis pour la dernière fois sur scène dans un duo chorégraphique sur planche coréenne d’une grande beauté.



« Cet automne, on réaffirme avec joie notre soutien au cirque québécois avec la présentation à Montréal des dernières créations de deux compagnies de Québec », s’exclame Stéphane Lavoie, directeur général et de la programmation de la TOHU. « D’abord avec Muse, un divertissement pour tous, amusant et accessible, puis Ghost Light : entre la chute et l’envol, un superbe moment de cirque contemporain qui marque la fin de l’aventure d’un tandem de très haut niveau. »



MUSE par FLIP FABRIQUE

Après avoir réjoui le public du Edinburgh Festival Fringe cet été, Muse, le nouveau spectacle de FLIP Fabrique (Blizzard et Sixo), sera donc enfin présenté pour la première fois à Montréal dès le 3 novembre. À travers Muse, sept habiles acrobates déploient leurs talents et jouent avec les stéréotypes des genres et s’amusent à embrouiller les frontières entre féminin et masculin ! La distribution éclectique aura le choix : uniforme de football ou de ballet ? Et rares sont ceux ou celles qui pourront s’identifier à l’un ou l’autre de ces archétypes. Jouant sur les codes de genre, Muse propose une vision rafraichissante du cirque contemporain, mettant en scène femmes puissantes, hommes gracieux… et toutes les permutations possibles. Une joyeuse façon de se questionner sur des stéréotypes parfois tenaces ! Sophie Thibeault et Maxime Robin signent la mise en scène de ce spectacle pour tous, sous la direction artistique de Bruno Gagnon.



Pour un avant-gout du spectacle : tohu.ca



MUSE | CRÉDIT PHOTO : Stéphane Bourgeois

GHOST LIGHT : ENTRE LA CHUTE ET L’ENVOL par MACHINE DE CIRQUE

Forts d’une collaboration de plus de dix ans, complices depuis leur rencontre à l’École nationale de cirque en 2008, les coauteurs, co-metteurs en scène et interprètes Maxim Laurin et Ugo Dario sont réunis sur scène pour une toute dernière fois avec le spectacle Ghost Light : entre la chute et l’envol. Très vite devenus incontournables sur la scène circassienne internationale, ces as de la planche coréenne ont vu leurs numéros remporter une pléiade de prix au fil des années, notamment la médaille d’or au Festival mondial du cirque de demain à Paris — l’une des plus prestigieuses compétitions de cirque au monde ! — et établissant un record Guinness pour le plus grand nombre de sauts périlleux arrière consécutifs — 101 ! — sur une planche coréenne.

Présentée en première mondiale au prestigieux Festival du cirque actuel CIRCA en France, leur dernière création, Ghost Light : entre la chute et l’envol, terminera à Montréal son formidable périple à la TOHU, du 9 au 12 novembre. Ensemble, les deux acolytes entrainent le public dans un récit captivant où se mêlent prouesses acrobatiques sur planche coréenne, chorégraphies, lumières fantomatiques et musique vivante, signée Félix Boisvert. Maxim Laurin et Ugo Dario offrent ici leur œuvre la plus intime, une spectaculaire ode à l’amitié. Une histoire qui va au-delà des mots.



Pour un avant-gout du spectacle : tohu.ca



INFOS | Les billets pour ces spectacles sont en vente sur le site tohu.ca, mais aussi en personne à la billetterie de la TOHU et via téléphone au 514-376-8648 ou 1-888-376-8648.

— Article publié le 13 octobre 2022