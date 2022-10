Fier PHI : lumière sur le Fonds

Pour sa 35e édition, Image + Nation offre un beau cadeau à ses festivaliers avec une toute nouvelle série de rencontres : [email protected] x FMC/CMF.

« Lorsque des univers queers illuminent tous nos écrans, c’est que des membres de nos communautés ont eu le cœur et le courage de les raconter », soutient Mathieu Chantelois, premier vice-président au Fonds des médias du Canada. « Cette nouvelle série au Centre PHI va à la rencontre de celles et ceux qui nous inspirent. Tous les créateurs et créatrices qui seront à l’honneur ont une chose en commun : le Fonds des médias a nourri et financé leur projet. »

PHOTO :Thom Fitzgerald

« L’arrivée du Fonds des médias du Canada comme partenaire en 2021 a donné un souffle à notre festival et à sa passion de présenter nos histoires LGBT2SQueer de chez nous, d’encourager leur production et surtout de faire connaitre la multiplicité des expériences et des voix canadiennes contemporaines qu’elles représentent », partage Charlie Boudreau qui est à la direction d’Image + Nation. « Pour nos 35 ans cette année, avec la précieuse collaboration du FMC, nous avons l’honneur d’inaugurer les sessions [email protected] x FMC/CMF : une série de rencontres avec les gens qui créent les films et les séries télé qui nous interpellent et nous montrent à l’écran dans toutes nos diversités. C’est une grande joie pour nous de faire ce pas [en] avant dans la découverte des artistes queers qui embellissent nos vies, et de le partager avec nos publics. »

Au programme ? Des rencontres avec une cinéaste autochtone, un réalisateur acadien, une créatrice de jeux vidéo queers, des auteur.trice.s et concepteur.trice.s de partout au pays, et, bien sûr, quelques surprises qui ne seront dévoilées que lors du lancement de la programmation du festival. Les discussions et les projections auront lieu en après-midi durant les deux week-ends du festival.

PHOTO : Julien Cadieux

Quelques temps forts à surveiller :

La cinéaste Gail Maurice, dont le film Rosie sera présenté en soirée d’ouverture du festival, viendra offrir une classe de maitre sur la mise en images de son long métrage filmé (entre autres) à Montréal. Une occasion en or pour demander à l’actrice, écrivaine et productrice de parler un peu de ses performances dans les séries télévisées Cardinal et Trickster.

Un avant-goût de Y’a une étoile, un documentaire sur l’artiste trans non binaire Xavier Gould, qui fait partie d’une nouvelle génération d’Acadiens qui revendiquent le droit d’être différents et de parler français en situation minoritaire. Le réalisateur et scénariste de Moncton, Julien Cadieux sera à Montréal pour présenter ce road movie d’Unis TV, qui va à la rencontre de personnes queers francophones menant une vie enrichissante loin des métropoles.

PHOTO : Rosie de Gail Maurice

Le cinéaste Thom Fitzgerald (The Hanging Garden, Beefcake) viendra nous proposer le premier épisode de Sugar Highs, sa toute nouvelle friandise télévisuelle. Cette série raconte l’histoire d’un groupe d’amis dans la vingtaine, qui préfèrent faire la fête plutôt que de travailler pour trois fois rien. Afin de pouvoir payer leurs factures, ils partiront à la chasse aux sugar daddies, avec tous les hauts et les bas que cela comporte.

En prime, Joey Beni, qui glace la couverture de Fugues ce mois-ci, sera de la partie pour parler du tournage sucré salé de cette série.

En partenariat avec QueerTech, de grands manitous de la création de jeux vidéo viendront parler de représentation et de financement.

INFOS | Pour plus de détails : https://www.image-nation.org/

Centre PHI : 315, rue Saint-Paul Ouest, Montréal