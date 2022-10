Établie dans le Village sur la rue Atateken, la boutique Thé de Roche se spécialise non seulement dans les oolong de type thés de roche, mais aussi dans un bel assortiment de thés de qualité supérieure de Chine et de Taiwan, ainsi que de théières et de tasses.

Amateurs de thés, une visite s’impose. Favorisant les petites plantations, les dégustateurs-propriétaires — Crystal Han et son mari — vont chaque année à la rencontre des artisans qui produisent des thés sans fragrances artificielles. Crystal vous invite à découvrir la fraîcheur de ces thés uniques issus d’une démarche originale et authentique. Découvrez-y des thés aux goûts exquis, aux couleurs et fragrances uniques dans chacune des grandes familles de thé : thé vert, thé noir, thé blanc, matcha et oolong (prononcez wulong), dont les thés de roche, la spécialité de la maison.

Le thé de Roche est considéré comme une variété de thé de luxe à mi-chemin entre le thé vert et le thé noir : les feuilles de thé subissent une oxydation partielle, ce qui lui donne un goût distinctif. La boutique offre aussi d’autres crus artisanaux élaborés selon un savoir-faire ancestral aux notes gustatives variées : agrumes, fruitées, florales, gourmandes ou tout simplement plus natures. Pour Crystal, le thé « est non seulement une boisson saine qui nous apporte un soutien spirituel, la santé et du plaisir, mais il s’agit également d’un langage et d’une forme d’art qui relient des personnes de différentes cultures et régions. Dans notre boutique, nous offrons avec confiance et fierté les thés les plus naturels qui soient ».

Chez Thé de Roche, vous pouvez acheter du thé de Wuyi directement de Chine, sans passer par d’autres intermédiaires. Alors que le Da Hong Pao traditionnel peut être approvisionné par de nombreux magasins de thé artisanal et magasins en ligne, on ne trouvait pas facilement à Montréal, avant l’ouverture de la boutique Thé de Roche, d’autres thés de la célèbre région du thé du Fujian dans la chaîne des montagnes de Wuyi, comme les Rou Gui, Shui Xian et Wuyi Qi Zhong. Ces thés ont un caractère minéral particulier grâce au sol unique. Déguster un thé est tout un art. La qualité et la température de l’eau, la durée d’infusion, la couleur et la qualité des feuilles, sont autant de paramètres à prendre en considération. Et pour vous aider lors de votre achat, une étiquette est apposée sur les contenants pour indiquer les paramètres spécifiques au type de thé que vous avez acheté.

Le choix de la théière joue également un rôle primordial dans l’infusion et la dégustation de votre thé. Ronde, plate, en terre cuite, en verre, en fonte… Il en existe de toutes les formes et pour tous les goûts, mais le matériau de la théière devrait également guider votre choix. Sachez que les théières en terre cuite non émaillées sont poreuses et retiennent les arômes au fil des infusions. Elles sont particulièrement adaptées pour les thés noirs et les thés oolong. Au fil du temps, si vous ne mélangez pas les arômes, votre théière se chargera d’arômes naturels. Si vous aimez changer de thé régulièrement, les théières en fonte, en verre, en porcelaine ou encore en terre cuite vernissée seront plus adaptées à votre consommation. Une fois lavées, vous pourrez faire infuser toutes les familles de thé sans répercussion sur les infusions suivantes. Outre la sélection de thés de qualité, vous trouverez aussi un bel assortiment de théières et de tasses dans la boutique Thé de Roche, qui prévoit également offrir prochainement de fins desserts et collations à déguster en prenant le thé.

Thé de Roche / Rock Tea, 1623, rue Atateken, Montréal QC H2L 3L4, T. 514-575-9926

Heures d’ouverture: Du Lundi au samedi 10h30 à 18h