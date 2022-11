Un nouvel album pour Shania Twain et une tournée mondiale

Shania Twain – Queen of Me

Sur le point d’entamer un autre chapitre monumental, la légendaire gagnante de cinq prix GRAMMY® et détentrice du titre de l’artiste country féminine ayant vendu le plus de disques de tous les temps, Shania Twain lancera son nouvel album, Queen of Me, le 3 février 2023. Il s’agit de son sixième album complet original, son premier depuis 2017, et celui qui marque ses débuts officiels avec sa nouvelle maison de disques, Republic Nashville, une division de Republic Records.



Shania offre un avant-goût du très attendu album avec une nouvelle chanson intitulée « Last Day of Summer » — écoutez-la ICI. Cette pièce est un hymne nostalgique et cinématographique se déroulant lors des derniers moments de la saison préférée de tous. De délicates notes de guitare s’entremêlent à un rythme soutenu et des arrangements de cordes dignes du grand écran alors qu’elle chante : « The last time we were together’s the first thing I remember every time September comes ».

Et voici déjà le vidéo d’une 2e chanson tirée de son album :« Waking Up Dreaming »

Précommandez l’album Queen of Me — de Shania Twain sur :shaniatwain.lnk.to

Le 14 novembre à 18 h (heure de l’Est), Shania se joindra à l’animatrice télé Nancy O’Dell dans le cadre de TalkShopLive, où les fans pourront entendre des histoires sur la création de Queen of Me et précommander des éditions spéciales authographiées de l’album et des coffrets spéciaux, sur talkshop.live/channels/shaniatwain

La Tournée mondiale Queen of Me

Pour célébrer cette nouvelle ère avec style, Shania Twain effectuera aussi une tournée mondiale de 49 concerts, la tournée Queen of Me, produite par Live Nation. Il s’agira de la première chance que ses fans à travers le monde auront de la voir dans toute sa gloire depuis près de cinq ans, à la suite de son populaire concert en résidence à Las Vegas.



La tournée Queen of Me fera des arrêts à travers l’Amérique du Nord et l’Europe, incluant à Québec (le 17 juin 2023 au Centre Vidéotron) et à Montréal (le 18 juin 2023 au Centre Bell) avec en Première partie Robyn Ottolini).

« Let’s go girls… », la Queen est de retour !

Shania et Live Nation ont aussi annoncé que 1 $ de chaque billet acheté pour la tournée « Queen Of Me » sera remis à Shania Kids Can (SKC). Fondée en 2010 par Shania Twain, l’organisation SKC fournit des services qui font la promotion du changement positif dans la vie des enfants en temps de crise et d’épreuves économiques. SKC fournit aux enfants des consultations individuelles, du soutien pédagogique et des activités de groupe, en plus de collations et de repas nutritifs au besoin, le tout dans un environnement sécuritaire qui inspire la confiance, soit le Shania Kids Can Clubhouse. Ces enfants apprennent à gérer et surmonter les épreuves familiales, ce qui améliore leur capacité à réussir à l’école. Pour plus d’informations, visitez : www.shaniakidscan.com

INFOS | La Tournée Queen of Me de Shania Twain s’arrêtera à Montréal, au Centre Bell, le 18 juin 2023 (billets) … et à Québec, au Centre Vidéotron, le 17 juin 2023 (billets) ;



BILLETS | Les billets pour la tournée Queen Of Me seront mis en vente le vendredi 4 novembre à 10 h (heure locale) sur evenko.ca