Boney M. avec Liz Mitchell à Montréal en décembre

Voilà une occasion unique de voir le groupe légendaire et renommée mondiale BONEY M en spectacle avec la chanteuse originale Liz Mitchell. Dans le cadre de leur tournée des fêtes cet hiver, ces rois et reines de l’ère Disco s’arrêteront à l’Olympia de Montréal le 14 décembre 2022 pour un concert «Holiday Favourites & Classic Hits» reprenant leurs plus grands succès dont plusieurs classiques intemporels des fêtes.



Fondé en Allemagne en 1974 par l’écrivain et producteur Frank Farian, Boney M est devenu une sensation disco européenne dans les années 70 et 80 avec des hits tels que “Daddy Cool“, “Rivers of Babylon” et “Rasputin” qui restent aujourd’hui encore les hymnes disco préférés des fans. Le groupe a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde, dont 8 singles numéro un et 3 albums numéro un. Ils ont continué à dominer l’industrie musicale avec la sortie de leur album en 1981 ‘Christmas Album’, avec des titres tels que “Feliz Navidad”, “Mary’s Boy Child/Oh My Lord” et “Little Drummer Boy”.



Boney M a conservé son statut légendaire au cours des 40 dernières années, car la chanteuse membre originale Liz Mitchell, continue d’interpréter ses plus grands succès dans le monde entier.

En 2021 on a notamment assisté à la renaissance de “Rasputin” sur TikTok, avec un remix de 2021 créé par le producteur de musique house et DJ de Kiss FM KevinChristie (également connu sous le nom de Majestic), qui est accompagné d’un vidéoclip où elle s’est jointe à la finaliste de RuPaul’s Drag Race UK, Bimini Bon-Boulash :



L’ensemble a aussi récemment collaboré avec le DJ Steven Sugar Harding pour publier un remix de leur toute première chanson “Baby Do You Wanna Bump“, enregistrée à l’origine par Frank Farian.



Puis ils ont également publié une compilation « Rasputin & Greatest Hits » disponible sur toutes les plateformes de streaming.



INFOS | Boney M. avec Liz Mitchell «Holiday Favourites & Classic Hits» à l’Olympia de Montréal, le mercredi 14 décembre 2022 à 20h. présenté par MRG Live.



Les billets en vente sur le réseau ticketmaster.ca

En première partie du spectacle, vous aurez aussi la chance de voir et entendre The Foundation qui sont connus pour jouer avec les meilleurs groupes internationaux de r&b, hip hop, funk, gospel et jazz de Montréal. Débutant comme groupe de soutien pour les concerts du chanteur Fredy V, le collectif a décidé d’unir ses forces en studio pour former Fredy V & The Foundation. De groupe de soutien à équipe de production, Fredy V & The Foundation est en passe de devenir un contributeur majeur à la culture R&B florissante au Canada.