Desjardins du Quartier latin, partenaire de Village Montréal

La Caisse Desjardins du Quartier latin est devenue en novembre le partenaire de la SDC Village Montréal. « C’est une très bonne nouvelle pour la SDC et ses membres. La Caisse Desjardins du Quartier latin est l’institution financière de l’organisme depuis quelques années déjà. Elle est membre de la SDC et c’est un acteur économique important du Quartier », explique Gabrielle Rondy, directrice générale de la Société de développement commercial Village Montréal. « Tout en soutenant des projets particuliers, ce nouveau partenariat est aussi un appui de Desjardins à la mission globale de la SDC, qui est de faire rayonner ses membres et de revitaliser le secteur. »

Parmi les initiatives auxquelles la Caisse sera spécifiquement associée, on compte les foires commerciales. « Il y a un travail de valorisation à faire avec les foires commerciales qu’on tient […] chaque année explique Gabrielle Rondy». On en est encore à la planification des dates pour 2023 et nous voulons susciter la participation du plus grand nombre de membres à cet effort de visibilité, qui ne peut que profiter à tout le Quartier. On ne sait pas encore quand et combien on va en tenir, mais l’idée est de maximiser leur impact. Déjà, l’été dernier, on a fourni aux commerçant.e.s des marquises aux couleurs du Village, des tables et des chaises, ainsi qu’un appui logistique, toujours dans l’optique d’accompagner nos membres au maximum. » Dès 2023, Desjardins joindra ses forces à l’occasion de chacune de ces foires.

L’engagement de la Caisse ne se limitera pas à ça. « De son côté, la Caisse du Quartier latin a un plan d’engagement dans son milieu », explique Simon Déry, directeur général de la Caisse Desjardins du Quartier latin depuis près de 3 ans. « Enrichir la vie des personnes et des communautés grâce à sa contribution humaine et financière fait partie de son ADN. Pendant la pandémie, on a surtout soutenu les communautés, en plus d’être présent.e.s pour nos membres. On a également un volet de soutien dont le rôle est le développement économique. La Caisse s’engage donc dans son milieu en appuyant des projets qui répondent aux besoins ainsi qu’aux attentes de ses membres. C’est pour Desjardins une manière tangible d’exercer un leadership socioéconomique important dans les communautés et d’agir en complémentarité avec de nombreux partenaires. L’entente avec la SDC nous permet d’aider l’ensemble de ses 255 membres à travers des formations qui se dérouleront dans les bureaux de la SDC, tant au niveau de la gestion que de l’entrepreneuriat, en plus de participer de manière active à la revitalisation du Village. »

Il s’agit d’un partenariat d’au moins trois ans, ce qui permet de mieux planifier sur la durée certains projets et d’être là de manière récurrente.

Parmi les autres initiatives auxquelles Desjardins collabore, il y a la campagne « Local à Louer », qui met en valeur de manière originale les locaux vacants sur le territoire de la SDC. La campagne reprend les concepts de liberté et d’ouverture du Quartier, tout en affichant la disponibilité des locaux pour les entrepreneur.euse.s souhaitant s’installer dans le Village. Les personnes intéressées peuvent accéder à une foule d’informations concernant le local en question via un code QR. En effet, la page Web associée indique la superficie du local, le nom du contact et ses coordonnées, les démarches pour s’installer dans le Village, ainsi que les nombreuses ressources mises à disposition, dont le financement et l’accompagnement de Desjardins pour tous types de nouveaux projets. Desjardins est aussi associée au projet de murales dans le Quartier. « Nous en avons fait trois en 2022, en collaboration avec l’organisme Milmurs », rappelle Gabrielle Rondy, dont celle immense à l’angle des rues Dorion et Champlain, de l’artiste Doras, sur l’édifice où se trouve la cantine portugaise Emilia. « Et nous prévoyons en réaliser d’autres, au moins le même nombre en 2023, sinon plus, dès que le financement s’officialisera. »

À moyen terme, il est aussi question de réaménager le local même de la SDC avec un coin d’information sur les activités à faire et les événements à ne pas manquer dans le Quartier, ainsi qu’un espace dédié à offrir diverses formations aux membres. D’ici là, la SDC compte développer une programmation d’activités, dont plus d’événements de réseautage, pour faire grandir le sentiment de communauté entre ses membres et susciter des alliances entre elleux.

Par le biais de dons, de commandites ou de contributions du Fonds d’aide au développement du milieu, votre Caisse appuie plusieurs initiatives communautaires locales et régionales dans différents secteurs Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), aussi appelé ristourne à la communauté, est rendu possible grâce aux excédents annuels de votre Caisse. Les membres, lors de l’assemblée générale annuelle, votent le montant à allouer au FADM. Grâce à ce levier, tous les membres s’engagent dans le développement de leur communauté et soutiennent des projets qui leur tiennent à cœur.

