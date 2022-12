Escapade à Mont-Tremblant : prendre la poudreuse d’escampette

Si l’arrivée de la saison blanche en ville peut causer des désagréments, c’est tout l’inverse lorsque vous changez de décor et que vous vous évadez à Mont-Tremblant! Ici, tout est prétexte à célébrer les plaisirs de l’hiver — sur une ou deux planches, évidemment, mais aussi de mille autres façons. Voici nos suggestions de bons plans pour y mordre à belles dents!

Côté ski : quatre versants renversants

Si vous ne vous rappelez pas que « Mont-Tremblant » rime avec « ski », il est temps d’aller rafraîchir votre mémoire! La légendaire station ne propose pas moins de 102 pistes, 645 mètres de dénivelé et 14 remontées, le tout disséminé sur quatre flancs aux personnalités bien distinctes. Le Versant Sud est le pôle d’attraction de la montagne, avec son panorama somptueux, son magnifique chalet en altitude et son point de convergence en plein centre du village piétonnier; autrement dit, c’est tout un spectacle qui vous attend! De l’autre côté de la montagne, le Versant Nord profite de son orientation pour récolter la manne floconneuse et sera moins touché par les caprices de la météo; autrement dit, attache ta tuque!

Le plus récent ajout à notre carré d’as, le Versant Soleil est, géographiquement parlant, le véritable versant « sud » et met en scène une jolie sélection de diamants skiables. C’est également le repère de ceux qui apprécient les cœurs, les piques et les trèfles, avec la présence du Casino de Mont-Tremblant au bas des pentes; autrement dit, préparez-vous pour un jackpot de plaisir! Enfin, les aventuriers des sous-bois et de la poudreuse sauvage seront servis du côté du « Edge », qui se couvre de neige durant la semaine et n’ouvre que la fin de semaine; autrement dit, faites le plein d’énergie avant d’y plonger!

Côté après-ski : trop beau pour être vrai

À Mont-Tremblant, il n’y a pas que le ski qui est sublime! La multitude d’activités connexes à votre disposition ne risque pas de vous laisser sur votre faim. Pour ceux qui veulent poursuivre leur journée active ou préparer la suivante, mentionnons les parcours en raquette – notamment dans le grandiose parc national du Mont-Tremblant (115 km de sentiers) ou un peu plus près au Domaine Saint-Bernard (22 km), ou encore le patinage au pied du Versant Sud sous la féérie nocturne, sur le majestueux anneau de glace du lac Mercier, ou à l’aire récréative et festive du centre-ville. Et « spa » tout! La détente est évidemment à l’honneur dans les trois réputées oasis de relaxation du coin : le Moment Spa de l’hôtel Fairmont, le Spa Sans Sabots de l’hôtel Quintessence et le Scandinave Spa Mont-Tremblant, aux abords de la rivière du Diable.

Côté saveurs : manger et trinquer local

Que les gastronomes se le disent : la faune locale à Mont-Tremblant est savoureuse, tant dans l’assiette qu’au bar! Il faut aller piquer une jasette et sa fourchette dans ces lieux incontournables qui ont fait la renommée de la région. On pense à l’iconique P’tit Caribou, point de convergence patrimonial et lieu d’après-ski parmi les plus mythiques en Amérique du Nord. On lève joyeusement son verre à la microbrasserie St-Arnould, qui distille depuis 20 ans la joie de vivre houblonnée des Laurentides. On crépite d’impatience au Grill Saint-Georges, situé au centre-ville et où le chant du gril côtoie des saveurs végé et sans gluten. Ou on ira s’imprégner de l’atmosphère locale plus que centenaire au resto-pub Au Coin de l’hôtel Mont-Tremblant, dans le secteur du lac Mercier.

Côté couette : découvertes

Pour l’hébergement, pourquoi ne pas poursuivre votre immersion dans la communauté en séjournant dans un gîte? L’offre est au diapason de vos besoins : plus petit (4 chambres) ou plus grand (11 chambres), couple ou groupe (chalets privés), avec sauna, bain tourbillon et même massage, à proximité de l’effervescence de la station ou plus en retrait, à quelques minutes de route… ce n’est pas le choix ni l’hospitalité qui manque!

